https://ria.ru/20250331/mchs-2008419485.html
Спасатели МЧС России предположительно нашли человека под завалами в Мьянме
Спасатели МЧС России предположительно нашли человека под завалами в Мьянме - РИА Новости, 31.03.2025
Спасатели МЧС России предположительно нашли человека под завалами в Мьянме
Спасатели МЧС России установили предположительное местонахождение живого человека под завалами разрушительного землетрясения в Мандалае в Мьянме, сообщили РИА... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T15:15:00+03:00
2025-03-31T15:15:00+03:00
2025-03-31T15:21:00+03:00
россия
мьянма
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
в мире
мандалай (округ)
землетрясение в мьянме и таиланде
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008362308_0:46:1280:766_1920x0_80_0_0_9011109763b73467a0881659f6080282.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Спасатели МЧС России установили предположительное местонахождение живого человека под завалами разрушительного землетрясения в Мандалае в Мьянме, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства."При проведении поисково-спасательных работ кинологическим расчетом обнаружено возможное местоположение пострадавшего человека", - сказал собеседник агентства.По его словам, при обследовании завалов специально обученная собака по поиску живых людей подала знак."Незамедлительно на данный участок были направлены специалисты, ведутся спасательные работы. Операция может занять несколько часов", - отметил представитель ведомства.
https://ria.ru/20250330/spasateli-2008291567.html
https://ria.ru/20250330/voz-2008269615.html
россия
мьянма
мандалай (округ)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008362308_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_26e9cd40972c27c944311be13cf1958e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мьянма, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире, мандалай (округ), землетрясение в мьянме и таиланде
Россия, Мьянма, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), В мире, Мандалай (округ), Землетрясение в Мьянме и Таиланде
Спасатели МЧС России предположительно нашли человека под завалами в Мьянме
Спасатели МЧС РФ предположительно нашли живого человека под завалами в Мьянме