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Спасатели МЧС России предположительно нашли человека под завалами в Мьянме - РИА Новости, 31.03.2025
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15:15 31.03.2025 (обновлено: 15:21 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/mchs-2008419485.html
Спасатели МЧС России предположительно нашли человека под завалами в Мьянме
Спасатели МЧС России предположительно нашли человека под завалами в Мьянме - РИА Новости, 31.03.2025
Спасатели МЧС России предположительно нашли человека под завалами в Мьянме
Спасатели МЧС России установили предположительное местонахождение живого человека под завалами разрушительного землетрясения в Мандалае в Мьянме, сообщили РИА... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T15:15:00+03:00
2025-03-31T15:21:00+03:00
россия
мьянма
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
в мире
мандалай (округ)
землетрясение в мьянме и таиланде
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Спасатели МЧС России установили предположительное местонахождение живого человека под завалами разрушительного землетрясения в Мандалае в Мьянме, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства."При проведении поисково-спасательных работ кинологическим расчетом обнаружено возможное местоположение пострадавшего человека", - сказал собеседник агентства.По его словам, при обследовании завалов специально обученная собака по поиску живых людей подала знак."Незамедлительно на данный участок были направлены специалисты, ведутся спасательные работы. Операция может занять несколько часов", - отметил представитель ведомства.
https://ria.ru/20250330/spasateli-2008291567.html
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россия
мьянма
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россия, мьянма, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире, мандалай (округ), землетрясение в мьянме и таиланде
Россия, Мьянма, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), В мире, Мандалай (округ), Землетрясение в Мьянме и Таиланде
Спасатели МЧС России предположительно нашли человека под завалами в Мьянме

Спасатели МЧС РФ предположительно нашли живого человека под завалами в Мьянме

© Фото : МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ в Мьянме
Сотрудники МЧС РФ в Мьянме - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Фото : МЧС РФ
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Сотрудники МЧС РФ в Мьянме
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Спасатели МЧС России установили предположительное местонахождение живого человека под завалами разрушительного землетрясения в Мандалае в Мьянме, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
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"При проведении поисково-спасательных работ кинологическим расчетом обнаружено возможное местоположение пострадавшего человека", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, при обследовании завалов специально обученная собака по поиску живых людей подала знак.
«
"Незамедлительно на данный участок были направлены специалисты, ведутся спасательные работы. Операция может занять несколько часов", - отметил представитель ведомства.
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РоссияМьянмаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)В миреМандалай (округ)Землетрясение в Мьянме и Таиланде
 
 
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