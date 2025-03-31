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Маск высказался о приговоре Ле Пен - РИА Новости, 31.03.2025
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19:09 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/mask-2008497251.html
Маск высказался о приговоре Ле Пен
Маск высказался о приговоре Ле Пен - РИА Новости, 31.03.2025
Маск высказался о приговоре Ле Пен
Приговор лидеру фракции правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен был вынесен "по методичке" и вызовет обратный эффект, ее дело РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T19:09:00+03:00
2025-03-31T19:09:00+03:00
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Приговор лидеру фракции правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен был вынесен "по методичке" и вызовет обратный эффект, ее дело напоминает бывшее судебное преследование президента США Дональда Трампа, заявил глава департамента государственной эффективности Соединенных Штатов (DOGE) Илон Маск. Суд Парижа в понедельник вынес приговор Ле Пен и ряду депутатов правой партии "Национальное объединение" в деле о растрате средств Европарламента. "Это даст обратный эффект, как и судебные атаки против Трампа", - написал Маск на своей странице в соцсети X, комментируя публикацию одного из пользователей о приговоре Ле Пен. Как считает Маск, "левые радикалы" по всему миру стремятся сажать в тюрьмы своих политических оппонентов, если не могут победить их на выборах, и таком образом "действуют по методичке". Ле Пен, как и другим депутатам партии, суд запретил избираться в органы государственной власти в течение пяти лет с немедленным исполнением приговора, что лишило ее шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро. Данное дело относится к фиктивному найму ассистентов евродепутатов партии в период с 2004 по 2016 годы. Ле Пен признали виновной в создании "централизованной системы" отмывания денег ЕП. Согласно обвинению, Европарламент выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ущерб ЕП суд оценил в 4,1 миллиона евро. На предыдущих выборах в 2022 году Ле Пен проиграла действующему французскому президенту Эммануэлю Макрону только во втором туре. Очередные президентские выборы во Франции пройдут в период между 8 и 23 апреля 2027 года.
https://ria.ru/20250331/tramp-2008486158.html
https://ria.ru/20250331/makron-2008449222.html
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в мире, франция, сша, париж, марин ле пен, илон маск, дональд трамп, европарламент, приговор марин ле пен
В мире, Франция, США, Париж, Марин Ле Пен, Илон Маск, Дональд Трамп, Европарламент, Приговор Марин Ле Пен
Маск высказался о приговоре Ле Пен

Маск: приговор Ле Пен напоминает судебное преследование Трампа

© Getty Images / Tom NicholsonМарин Ле Пен в здании суда в Париже
Марин Ле Пен в здании суда в Париже - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Getty Images / Tom Nicholson
Марин Ле Пен в здании суда в Париже
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Приговор лидеру фракции правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен был вынесен "по методичке" и вызовет обратный эффект, ее дело напоминает бывшее судебное преследование президента США Дональда Трампа, заявил глава департамента государственной эффективности Соединенных Штатов (DOGE) Илон Маск.
Суд Парижа в понедельник вынес приговор Ле Пен и ряду депутатов правой партии "Национальное объединение" в деле о растрате средств Европарламента.
Марин Ле Пен в здании суда в Париже - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
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Вчера, 18:26
"Это даст обратный эффект, как и судебные атаки против Трампа", - написал Маск на своей странице в соцсети X, комментируя публикацию одного из пользователей о приговоре Ле Пен.
Как считает Маск, "левые радикалы" по всему миру стремятся сажать в тюрьмы своих политических оппонентов, если не могут победить их на выборах, и таком образом "действуют по методичке".
Ле Пен, как и другим депутатам партии, суд запретил избираться в органы государственной власти в течение пяти лет с немедленным исполнением приговора, что лишило ее шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро. Данное дело относится к фиктивному найму ассистентов евродепутатов партии в период с 2004 по 2016 годы. Ле Пен признали виновной в создании "централизованной системы" отмывания денег ЕП. Согласно обвинению, Европарламент выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ущерб ЕП суд оценил в 4,1 миллиона евро.
На предыдущих выборах в 2022 году Ле Пен проиграла действующему французскому президенту Эммануэлю Макрону только во втором туре. Очередные президентские выборы во Франции пройдут в период между 8 и 23 апреля 2027 года.
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