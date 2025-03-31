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Маск считает, что выборы в суд Висконсина определят будущее США - РИА Новости, 31.03.2025
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05:43 31.03.2025 (обновлено: 05:46 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/mask-2008308884.html
Маск считает, что выборы в суд Висконсина определят будущее США
Маск считает, что выборы в суд Висконсина определят будущее США - РИА Новости, 31.03.2025
Маск считает, что выборы в суд Висконсина определят будущее США
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что будущее США и всей западной цивилизации могут определить выборы в верховный суд штата Висконсин, которые... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T05:43:00+03:00
2025-03-31T05:46:00+03:00
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что будущее США и всей западной цивилизации могут определить выборы в верховный суд штата Висконсин, которые намечены на вторник. Пользователь соцсети Х выразил опасение, что победа демократов на выборах в верховный суд Висконсина может привести к перераспределению территорий избирательных округов в пользу их партии, вследствие чего они смогут получить больше мест в конгрессе."1000%. На кону стоит контроль над палатой представителей США. Выборы в верховный суд Висконсина могут определить будущее Америки и западной цивилизации!" - написал Маск в репосте к сообщению в соцсети Х. Ранее Маск выражал опасения, что американский миллиардер Джордж Сорос стремится помешать реализации политического курса президента США Дональда Трампа, в том числе путем направления миллионов долларов на выборы в верховный суд Висконсина.
https://ria.ru/20250328/mask-2007843223.html
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в мире, висконсин, сша, америка, илон маск, джордж сорос, дональд трамп
В мире, Висконсин, США, Америка, Илон Маск, Джордж Сорос, Дональд Трамп
Маск считает, что выборы в суд Висконсина определят будущее США

Маск: выборы в суд Висконсина определят будущее США и всей западной цивилизации

© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что будущее США и всей западной цивилизации могут определить выборы в верховный суд штата Висконсин, которые намечены на вторник.
Пользователь соцсети Х выразил опасение, что победа демократов на выборах в верховный суд Висконсина может привести к перераспределению территорий избирательных округов в пользу их партии, вследствие чего они смогут получить больше мест в конгрессе.
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Маск предложил привлекать к ответственности за ложь о Трампе
28 марта, 04:03
"1000%. На кону стоит контроль над палатой представителей США. Выборы в верховный суд Висконсина могут определить будущее Америки и западной цивилизации!" - написал Маск в репосте к сообщению в соцсети Х.
Ранее Маск выражал опасения, что американский миллиардер Джордж Сорос стремится помешать реализации политического курса президента США Дональда Трампа, в том числе путем направления миллионов долларов на выборы в верховный суд Висконсина.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
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В миреВисконсинСШААмерикаИлон МаскДжордж СоросДональд Трамп
 
 
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