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Маск считает, что выборы в суд Висконсина определят будущее США

Маск считает, что выборы в суд Висконсина определят будущее США - РИА Новости, 31.03.2025

Маск считает, что выборы в суд Висконсина определят будущее США

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что будущее США и всей западной цивилизации могут определить выборы в верховный суд штата Висконсин, которые... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T05:43:00+03:00

2025-03-31T05:43:00+03:00

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что будущее США и всей западной цивилизации могут определить выборы в верховный суд штата Висконсин, которые намечены на вторник. Пользователь соцсети Х выразил опасение, что победа демократов на выборах в верховный суд Висконсина может привести к перераспределению территорий избирательных округов в пользу их партии, вследствие чего они смогут получить больше мест в конгрессе."1000%. На кону стоит контроль над палатой представителей США. Выборы в верховный суд Висконсина могут определить будущее Америки и западной цивилизации!" - написал Маск в репосте к сообщению в соцсети Х. Ранее Маск выражал опасения, что американский миллиардер Джордж Сорос стремится помешать реализации политического курса президента США Дональда Трампа, в том числе путем направления миллионов долларов на выборы в верховный суд Висконсина.

https://ria.ru/20250328/mask-2007843223.html

https://ria.ru/20250328/mask-2007836020.html

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в мире, висконсин, сша, америка, илон маск, джордж сорос, дональд трамп