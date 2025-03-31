https://ria.ru/20250331/marin-2008515913.html
Ле Пен намерена подать апелляцию на приговор
Ле Пен намерена подать апелляцию на приговор - РИА Новости, 31.03.2025
Ле Пен намерена подать апелляцию на приговор
Марин Ле Пен, ранее приговоренная судом Парижа к запрету избираться в органы власти на пять лет и лишению свободы сроком на два года, намерена подать апелляцию, РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T22:11:00+03:00
2025-03-31T22:11:00+03:00
2025-03-31T22:11:00+03:00
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ПАРИЖ, 31 мар - РИА Новости. Марин Ле Пен, ранее приговоренная судом Парижа к запрету избираться в органы власти на пять лет и лишению свободы сроком на два года, намерена подать апелляцию, чтобы доказать свою невиновность, о чем она заявила в эфире телеканала TF1. "Естественно, я подам апелляцию, потому что я невиновна. Мы невиновны, и я хочу, чтобы это признали", - сказала она. Она заявила, что "не готова подчиниться отказу от демократии". "Не надо к этому привыкать, высший суд - это народ. Никакой суд не может вмешиваться в такие важные выборы, как президентские", - сказала она. При этом Ле Пен подчеркнула, что если бы не немедленное исполнение приговора, даже в случае повторного обвинительного приговора апелляционного суда она все равно баллотировалась бы в президенты. Однако политик усомнилась в том, что апелляция будет рассмотрена до президентских выборов 2027 года, отметив, что, как правило, это занимает "полтора-два года". "Это черный день для нашей демократии и нашей страны, когда голоса миллионов французов украдены судьей первой инстанции без возможного обжалования в отношении кандидата, которого сегодня считают фаворитом на президентских выборах. Это должно возмутить всех тех, кто привержен демократии и правовому государству", - сказала политик. Ранее адвокат Ле Пен Родольф Босселю заявил, что будет настаивать на рассмотрении апелляции по ее делу до президентских выборов 2027 года. При этом он отметил, что решение суда о немедленном исполнении приговора в части о возможности избираться в органы власти не подлежит обжалованию. Суд Парижа в понедельник вынес приговор Марин Ле Пен и ряду депутатов правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента. Ле Пен, как и другим признанным виновными депутатам, суд запретил избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения выбрана на пять лет, с немедленным исполнением приговора, что лишило ее шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить один миллион евро. Данное дело касалось фиктивного найма ассистентов евродепутатов партии в период с 2004 по 2016 год. Ле Пен признали виновной в создании "централизованной системы" отмывания денег ЕП. Согласно обвинению, Европарламент выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ущерб ЕП суд оценил в 4,1 миллиона евро.
https://ria.ru/20250331/medvedev-2008507873.html
https://ria.ru/20250331/lepen-2008511874.html
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в мире, париж, марин ле пен, европарламент, приговор марин ле пен
В мире, Париж, Марин Ле Пен, Европарламент, Приговор Марин Ле Пен
Ле Пен намерена подать апелляцию на приговор
Ле Пен собирается подать апелляцию на приговор, чтобы доказать свою невиновность
ПАРИЖ, 31 мар - РИА Новости. Марин Ле Пен, ранее приговоренная судом Парижа к запрету избираться в органы власти на пять лет и лишению свободы сроком на два года, намерена подать апелляцию, чтобы доказать свою невиновность, о чем она заявила в эфире телеканала TF1.
"Естественно, я подам апелляцию, потому что я невиновна. Мы невиновны, и я хочу, чтобы это признали", - сказала она.
Она заявила, что "не готова подчиниться отказу от демократии".
"Не надо к этому привыкать, высший суд - это народ. Никакой суд не может вмешиваться в такие важные выборы, как президентские", - сказала она. При этом Ле Пен
подчеркнула, что если бы не немедленное исполнение приговора, даже в случае повторного обвинительного приговора апелляционного суда она все равно баллотировалась бы в президенты.
Однако политик усомнилась в том, что апелляция будет рассмотрена до президентских выборов 2027 года, отметив, что, как правило, это занимает "полтора-два года".
"Это черный день для нашей демократии и нашей страны, когда голоса миллионов французов украдены судьей первой инстанции без возможного обжалования в отношении кандидата, которого сегодня считают фаворитом на президентских выборах. Это должно возмутить всех тех, кто привержен демократии и правовому государству", - сказала политик.
Ранее адвокат Ле Пен Родольф Босселю заявил, что будет настаивать на рассмотрении апелляции по ее делу до президентских выборов 2027 года. При этом он отметил, что решение суда о немедленном исполнении приговора в части о возможности избираться в органы власти не подлежит обжалованию.
Суд Парижа
в понедельник вынес приговор Марин Ле Пен и ряду депутатов правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента
.
Ле Пен, как и другим признанным виновными депутатам, суд запретил избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения выбрана на пять лет, с немедленным исполнением приговора, что лишило ее шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить один миллион евро.
Данное дело касалось фиктивного найма ассистентов евродепутатов партии в период с 2004 по 2016 год. Ле Пен признали виновной в создании "централизованной системы" отмывания денег ЕП. Согласно обвинению, Европарламент выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ущерб ЕП суд оценил в 4,1 миллиона евро.