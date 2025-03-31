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Ле Пен заявила, что не намерена просить Макрона о помиловании - РИА Новости, 31.03.2025
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22:24 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/makron-2008516987.html
Ле Пен заявила, что не намерена просить Макрона о помиловании
Ле Пен заявила, что не намерена просить Макрона о помиловании - РИА Новости, 31.03.2025
Ле Пен заявила, что не намерена просить Макрона о помиловании
Марин Ле Пен, ранее приговоренная судом Парижа к запрету избираться в органы власти на 5 лет и ограничению свободы сроком на 2 года, заявила, что не намерена... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T22:24:00+03:00
2025-03-31T22:24:00+03:00
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приговор марин ле пен
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ПАРИЖ, 31 мар – РИА Новости. Марин Ле Пен, ранее приговоренная судом Парижа к запрету избираться в органы власти на 5 лет и ограничению свободы сроком на 2 года, заявила, что не намерена просить президента страны Эммануэля Макрона о помиловании. "Нет. Это касается окончательного решения, что не является моим случаем", - сказала она в эфире телеканала TF1. При этом Ле Пен также отвергла идею того, что может стать премьер-министром в случае, если на президентских выборах победит лидер ее партии "Национальное объединение" Жордан Барделла. По ее словам, она намерена бороться за пересмотр решения и использовать для этого все возможности и "вовсе не намерена уходить из политической жизни". "Жордан Барделла – это выдающийся актив нашего движения. Но я надеюсь, что мы не будем использовать этот актив раньше, чем это будет необходимо", - сказала она. Суд Парижа в понедельник вынес приговор Марин Ле Пен и ряду депутатов правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента. Ле Пен, как и другим признанным виновными депутатам, суд запретил избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения выбрана на 5 лет, с немедленным исполнением приговора, что лишило её шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть 2 года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро. Данное дело касалось фиктивного найма ассистентов евродепутатов партии в период с 2004 по 2016 год. Ле Пен признали виновной в создании "централизованной системы" отмывания денег ЕП. Согласно обвинению, Европарламент выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ущерб ЕП суд оценил в 4,1 миллиона евро.
https://ria.ru/20250331/medvedev-2008507873.html
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в мире, париж, марин ле пен, эммануэль макрон, европарламент, приговор марин ле пен
В мире, Париж, Марин Ле Пен, Эммануэль Макрон, Европарламент, Приговор Марин Ле Пен
Ле Пен заявила, что не намерена просить Макрона о помиловании

Ле Пен не собирается просить президента Франции Макрона о помиловании

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЭмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Эмманюэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 31 мар – РИА Новости. Марин Ле Пен, ранее приговоренная судом Парижа к запрету избираться в органы власти на 5 лет и ограничению свободы сроком на 2 года, заявила, что не намерена просить президента страны Эммануэля Макрона о помиловании.
"Нет. Это касается окончательного решения, что не является моим случаем", - сказала она в эфире телеканала TF1.
Марин Ле Пен в здании суда в Париже - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Медведев выступил с предложением французам после приговора Ле Пен
Вчера, 20:24
При этом Ле Пен также отвергла идею того, что может стать премьер-министром в случае, если на президентских выборах победит лидер ее партии "Национальное объединение" Жордан Барделла. По ее словам, она намерена бороться за пересмотр решения и использовать для этого все возможности и "вовсе не намерена уходить из политической жизни".
"Жордан Барделла – это выдающийся актив нашего движения. Но я надеюсь, что мы не будем использовать этот актив раньше, чем это будет необходимо", - сказала она.
Суд Парижа в понедельник вынес приговор Марин Ле Пен и ряду депутатов правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента.
Марин Ле Пен в здании суда в Париже - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
"Вэнс был прав": Трамп-младший высказался о приговоре Ле Пен
Вчера, 18:26
Ле Пен, как и другим признанным виновными депутатам, суд запретил избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения выбрана на 5 лет, с немедленным исполнением приговора, что лишило её шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть 2 года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро.
Данное дело касалось фиктивного найма ассистентов евродепутатов партии в период с 2004 по 2016 год. Ле Пен признали виновной в создании "централизованной системы" отмывания денег ЕП. Согласно обвинению, Европарламент выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ущерб ЕП суд оценил в 4,1 миллиона евро.
Марин Ле Пен в здании суда в Париже - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Премьер Франции выразил обеспокоенность из-за приговора Ле Пен
Вчера, 18:39
 
В миреПарижМарин Ле ПенЭммануэль МакронЕвропарламентПриговор Марин Ле Пен
 
 
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