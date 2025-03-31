https://ria.ru/20250331/makron-2008516987.html

Ле Пен заявила, что не намерена просить Макрона о помиловании

Ле Пен заявила, что не намерена просить Макрона о помиловании - РИА Новости, 31.03.2025

Ле Пен заявила, что не намерена просить Макрона о помиловании

Марин Ле Пен, ранее приговоренная судом Парижа к запрету избираться в органы власти на 5 лет и ограничению свободы сроком на 2 года, заявила, что не намерена... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T22:24:00+03:00

2025-03-31T22:24:00+03:00

2025-03-31T22:24:00+03:00

в мире

париж

марин ле пен

эммануэль макрон

европарламент

приговор марин ле пен

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974799787_0:0:3190:1794_1920x0_80_0_0_1b3890e8e43dd0cd8bf9a830f4cae6d9.jpg

ПАРИЖ, 31 мар – РИА Новости. Марин Ле Пен, ранее приговоренная судом Парижа к запрету избираться в органы власти на 5 лет и ограничению свободы сроком на 2 года, заявила, что не намерена просить президента страны Эммануэля Макрона о помиловании. "Нет. Это касается окончательного решения, что не является моим случаем", - сказала она в эфире телеканала TF1. При этом Ле Пен также отвергла идею того, что может стать премьер-министром в случае, если на президентских выборах победит лидер ее партии "Национальное объединение" Жордан Барделла. По ее словам, она намерена бороться за пересмотр решения и использовать для этого все возможности и "вовсе не намерена уходить из политической жизни". "Жордан Барделла – это выдающийся актив нашего движения. Но я надеюсь, что мы не будем использовать этот актив раньше, чем это будет необходимо", - сказала она. Суд Парижа в понедельник вынес приговор Марин Ле Пен и ряду депутатов правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента. Ле Пен, как и другим признанным виновными депутатам, суд запретил избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения выбрана на 5 лет, с немедленным исполнением приговора, что лишило её шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть 2 года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро. Данное дело касалось фиктивного найма ассистентов евродепутатов партии в период с 2004 по 2016 год. Ле Пен признали виновной в создании "централизованной системы" отмывания денег ЕП. Согласно обвинению, Европарламент выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ущерб ЕП суд оценил в 4,1 миллиона евро.

https://ria.ru/20250331/medvedev-2008507873.html

https://ria.ru/20250331/tramp-2008486158.html

https://ria.ru/20250331/premer-2008491307.html

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, париж, марин ле пен, эммануэль макрон, европарламент, приговор марин ле пен