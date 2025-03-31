https://ria.ru/20250331/makron-2008237767.html

Операция "Макрон": вскрыты причины русофобии европейских политиков

Операция "Макрон": вскрыты причины русофобии европейских политиков - РИА Новости, 31.03.2025

Операция "Макрон": вскрыты причины русофобии европейских политиков

Отвлечение на ничтожную цель, известную в инфовойнах как "операция прикрытия", в конце этой недели суетливо подбросила западная медиасфера. Там, где в отношении РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T08:00:00+03:00

2025-03-31T08:00:00+03:00

2025-03-31T08:00:00+03:00

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Отвлечение на ничтожную цель, известную в инфовойнах как "операция прикрытия", в конце этой недели суетливо подбросила западная медиасфера. Там, где в отношении нас строят планы стратегического поражения, судя по сообщениям, все обстоит плохо. А будет еще хуже.Ну в чем в чем, а в разыгрывании спектакля: "мы, западные прогрессисты, человеколюбивые и толерантные, не устоим перед русским медведем" им равных нет.На самом деле все обстоит категорически не так.Короткое видео, появившееся во французском сегменте сети ТГ, этот тезис подтверждает. Киевские, окруженные личной охраной Макрона, шествуют на одну из встреч, которая состоялась в Париже в середине прошлой недели.Сражаемся мы, русские, мы, русские, проливаем кровь, мы, русские, бьемся за наши земли, мы, русские, защищаем наших. Ну а те, с кем, отводя опасность от нашей страны, мы бьемся, "гуляют по Парижу".С полной уверенностью, что "Париж их защитит".А почему бы киевским не быть уверенными, что они по-прежнему и под защитой, и под покровительством, если программное интервью дается газете "Фигаро", собственности самого мощного холдинга французского, если не всего европейского ВПК — группы Dassault. Зеленский говорит, а "Фигаро" доносит до тех ушей, до которых донести требуется, что именно весь европейский ВПК намерен предоставить Киеву.Шапкозакидательские настроения, по крайней мере, политические и геополитические, придется нам на время отставить.Эммануэль Макрон, который в еженедельном режиме собирает европейских политических и военных "решал", выдвигая все более жесткие милитаристские идеи, делает это с полным осознанием той финансовой мощи и той политической поддержки, которая ему оказывается последние без малого пятнадцать лет.Только что вышедшая из-под пера Ксавье Пуссара (независимого журналиста, специализирующегося на работе с архивными источниками) книга, названная "Становясь Бриджит", проливает свет не только на гендерную или гендерно флюидную принадлежность супруги нынешнего президента Пятой республики, но и на проведение глубинным французским государством операции под кодовым названием "Макрон".Детали, вскрытые Пуссаром, дают представление о том, кто стоит за Макроном, кто им управляет и кому обязан нынешний хозяин Елисейского дворца своими двумя мандатами. В деталях — ответ на значимый для нас вопрос, кто стоит за созданием нынешнего геополитического кризиса в Европе и кто ответственен за его дальнейшее разрастание, происходящее на наших глазах.Впервые о Макроне "глубинные государственники" заговорили в 2012 году. Как отмечает Пуссар, в меморандуме, адресованном Хиллари Клинтон, он упоминается как будущая ключевая фигура французского истеблишмента, хотя в тот момент никаких официальных должностей у Макрона не было.Вторично о Макроне в том же году заговорили на совещании, созванном Бернаром Аттали, которого считают близким к ЦРУ агентом влияния во Франции. По совместительству Бернар Аттали — брат-близнец известного банкира-глобалиста Жака Аттали.Макрон, человек из политического ниоткуда, проваливший экзамены в престижном вузе, но ставший госинспектором финансов, следящим за налоговой дисциплиной крупных корпораций, человек, чьи успехи инвестиционного банкира во многом были созданы покорной мейнстримной прессой в период его первой предвыборной кампании, оказался исключительно хорошим учеником глобалистских элит.Его прошлое было подчищено и полностью отретушировано. Фигура Брижит в этом отношении оказалась тем более дезинфицированной. Всевозможные архивные источники исключили из любого бумагооборота, доступ к ним закрыли.Пуссар в своем последнем по времени интервью открывает секрет подобного поведения — все, что так или иначе касается раскрытия секретов операции "Макрон", несанкционированных утечек деталей операции в прессу и манипуляции общественным мнением, относится к компетенции особого отдела канцелярии Елисейского дворца. Этот же отдел курирует деятельность французских спецслужб — все операции, проводимые как на территории Франции, так и за ее пределами. Особый отдел подчиняется прямо и исключительно Макрону.Если вы до сих пор не поняли, то эта система выбора и назначения особ для управления страной и есть "демократия". "Свободная воля избирателей". Прогресс — в кавычках или без. Торжество "европейских ценностей". Толерантность. Равенство. Ну и братство, куда же без него.Денег приказали не жалеть. А свободные средства, миллиарды и триллионы, они не в тумбочках бизнесменов, шьющих трусы, собирающих часы и выпускающие "сумочки и платьишки". Настоящий капитал — у тех, кто работает на войну. ВПК как был, так и остается драйвером любой западной экономики по обоим берегам Атлантики.И раз удалась — и удалась дважды — операция "Макрон", то точно так же удались операция "фон дер Ляйен", операция "Каллас", операция "Рютте" и другие. Эти персонажи вне зависимости от существовавшего у них политического прошлого были взяты в обслугу за еду и будущее трудоустройство атлантическими дипстейтовцами.Результат создания политических образов, надутых фигур, обязанных своим возвышением, мы видим сегодня и сейчас. На трибунах тех же саммитов и на страницах сервильных медиа.Сомнений в том, что эти надутые фигуры готовы будут ради самосохранения ввергнуть мир в третью мировую войну, особенно после начала "перевооружения Европы", не осталось. То, что европейцев будут бусифицировать, тоже понятно. История, как известно, повторяется, и не обязательно как фарс. Иногда она принимает вид стального дикобраза. Зверя опасного и жестокого.А европейские обыватели? Ну ведь именно они нам так долго объясняли, что каждый народ достоин своей власти. Сегодня настала их очередь проверить этот тезис на своей шкуре.

https://ria.ru/20250328/sammit-2007873891.html

https://ria.ru/20250327/makron-2007810748.html

https://ria.ru/20250327/parizh-2007696300.html

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аналитика, в мире, франция, эммануэль макрон, русофобия