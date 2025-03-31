Хабаровские врачи спасли двухлетнюю девочку, проглотившую 60 магнитов
В Комсомольске-на-Амуре девочка проглотила 60 магнитов от развивающих игрушек
© Фото : Министерство здравоохранения Хабаровского краяДетские хирурги Городской больницы № 7 Комсомольска-на-Амуре спасли ребенка, проглотившего магниты
Детские хирурги Городской больницы № 7 Комсомольска-на-Амуре спасли ребенка, проглотившего магниты
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ХАБАРОВСК, 31 мар — РИА Новости. В Комсомольске-на-Амуре спасли двухлетнюю девочку, проглотившую 60 магнитов-шариков от набора развивающих игрушек, сообщил Минздрав Хабаровского края.
Ребенок поступил в детское хирургическое отделение, когда родители забили тревогу — их дочь жаловалась на сильную боль в животе.
© Фото : Министерство здравоохранения Хабаровского краяДетские хирурги Городской больницы № 7 Комсомольска-на-Амуре спасли ребенка, проглотившего магниты
Детские хирурги Городской больницы № 7 Комсомольска-на-Амуре спасли ребенка, проглотившего магниты
"Детские хирурги городской больницы № 7 Комсомольска-на-Амуре спасли ребенка, проглотившего магниты <...>. При диагностическом обследовании были обнаружены инородные тела в кишечнике — 60 маленьких магнитов-шариков (такие элементы входят в наборы развивающих игрушек)", — говорится в релизе.
Хирурги успешно провели сложную операцию, которая длилась почти два часа. Спустя две недели ребенка выписали домой в удовлетворительном состоянии.
По данным заведующего детским хирургическим отделением, врача-детского хирурга высшей квалификационной категории Андрея Костенко, проглотить несколько магнитов — крайне опасно, они могут сгруппироваться в желудочно-кишечном тракте и сдавить стенку кишечника, что может привести к некрозу, перфорации, закупорке кишечника, образованию свищей, завороту кишечника. У пострадавшей девочки инородные тела вызвали кишечную непроходимость, повреждение стенок кишечника.
Специалисты призывают родителей быть внимательными, поскольку последствия могут быть самыми серьезными, вплоть до летального исхода.