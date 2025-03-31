https://ria.ru/20250331/magnity-2008317993.html

Хабаровские врачи спасли двухлетнюю девочку, проглотившую 60 магнитов

Хабаровские врачи спасли двухлетнюю девочку, проглотившую 60 магнитов - РИА Новости, 31.03.2025

Хабаровские врачи спасли двухлетнюю девочку, проглотившую 60 магнитов

В Комсомольске-на-Амуре спасли двухлетнюю девочку, проглотившую 60 магнитов-шариков от набора развивающих игрушек, сообщил Минздрав Хабаровского края. РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T08:41:00+03:00

2025-03-31T08:41:00+03:00

2025-03-31T11:15:00+03:00

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ХАБАРОВСК, 31 мар — РИА Новости. В Комсомольске-на-Амуре спасли двухлетнюю девочку, проглотившую 60 магнитов-шариков от набора развивающих игрушек, сообщил Минздрав Хабаровского края.Ребенок поступил в детское хирургическое отделение, когда родители забили тревогу — их дочь жаловалась на сильную боль в животе. "Детские хирурги городской больницы № 7 Комсомольска-на-Амуре спасли ребенка, проглотившего магниты <...>. При диагностическом обследовании были обнаружены инородные тела в кишечнике — 60 маленьких магнитов-шариков (такие элементы входят в наборы развивающих игрушек)", — говорится в релизе. Хирурги успешно провели сложную операцию, которая длилась почти два часа. Спустя две недели ребенка выписали домой в удовлетворительном состоянии. По данным заведующего детским хирургическим отделением, врача-детского хирурга высшей квалификационной категории Андрея Костенко, проглотить несколько магнитов — крайне опасно, они могут сгруппироваться в желудочно-кишечном тракте и сдавить стенку кишечника, что может привести к некрозу, перфорации, закупорке кишечника, образованию свищей, завороту кишечника. У пострадавшей девочки инородные тела вызвали кишечную непроходимость, повреждение стенок кишечника. Специалисты призывают родителей быть внимательными, поскольку последствия могут быть самыми серьезными, вплоть до летального исхода.

https://ria.ru/20250306/dagestan-2003432091.html

https://ria.ru/20250121/rebenok-1994807229.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

комсомольск-на-амуре, хабаровский край, здоровье - общество, происшествия