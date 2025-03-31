https://ria.ru/20250331/lyubov-2008015951.html

Театральная хищница: как Гурченко пыталась увести Игоря Квашу из семьи

Театральная хищница: как Гурченко пыталась увести Игоря Квашу из семьи - РИА Новости, 31.03.2025

Театральная хищница: как Гурченко пыталась увести Игоря Квашу из семьи

Она пришла в театр как хищница — с одной целью: получить главную роль. Людмила Гурченко знала, как разрушить чужую семью и получить желаемое – но не всегда... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T08:30:00+03:00

2025-03-31T08:30:00+03:00

2025-03-31T08:30:00+03:00

шоубиз

коктебель

игорь кваша

людмила гурченко

галина волчек

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Она пришла в театр как хищница — с одной целью: получить главную роль. Людмила Гурченко знала, как разрушить чужую семью и получить желаемое – но не всегда победа достается тому, кто ее так жаждет. Актриса выбрала войну за место под театральным солнцем, но проиграла по всем фронтам. История о том, как желание славы может обернуться полным поражением.Звезда в храме искусстваВ стены театра "Современник" в 1963 году ворвалась молодая актриса Людмила Гурченко — звезда "Карнавальной ночи", выпускница ВГИКа, которая моментально взбудоражила театральную среду."Выпускница ВГИКА на сцене классического театра — это просто смешно. У нас тут не поют и кренделя ножкой не выписывают!" — такова была первоначальная реакция труппы. Актеры настороженно и скептически встретили молодую актрису, не веря в ее профессионализм.Между тем, в театре уже назревала интрига. Все быстро заметили особые отношения между Гурченко и Игорем Квашей — талантливым актером, который занимал особое положение в "Современнике". Кваша был известен своей романтической натурой: до Гурченко он уже имел репутацию мужчины, который легко влюблялся в хорошеньких актрис. Ранее, например, он был очарован Аллой Покровской.Кваша на крючкеГурченко была предельно практична и быстро поняла, какую выгоду может извлечь из отношений с Квашей. Игорь был не просто красавцем "Современника" — вместе с Ефремовым он ставил спектакли и распределял роли.У Гурченко была давняя слабость к "чернявым" молодцам, а 30-летний Кваша был просто неотразим. Когда стало известно, что готовится постановка "Сирано де Бержерак", где Кваша играет главную роль, Людмила буквально загорелась желанием получить роль Роксаны.Более того, она прекрасно понимала, что Кваша женат. Но это обстоятельство ее не останавливало. Напротив, 27-летняя актриса была уверена: препятствие можно преодолеть.Верная ТаняСудьба свела Татьяну Путиевскую и Игоря через их общую подругу Галину Волчек. Это произошло в Коктебеле, куда Волчек пригласила недавно разведшегося Квашу "развеяться". Именно там Галина представила его своей подруге — Татьяне Путиевской, выпускнице медицинского вуза.Никто не ожидал, что между ними вспыхнет такая сильная связь. Более того, Татьяна на тот момент встречалась с известным режиссером Андреем Кончаловским. Однако ее сердце выбрало Квашу.Татьяна стала не просто супругой актера в 1956 году, но и настоящим другом всего театрального коллектива "Современник". Ее любили и уважали как человека, который может поддержать в любой момент. Она была той самой "тыловой базой", которая давала Кваше силы и вдохновение.Ефремов против любвиНачались ежедневные репетиции, во время которых роман между Квашей и Гурченко только накалялся. Однако на последней репетиции перед премьерой случился скандал.Неожиданно появившийся Ефремов был шокирован: Гурченко говорила с явным харьковским акцентом. "Немедленно избавься от местечкового прононса. Иначе сниму с роли!" — прогремел его гневный окрик.Кваша отчаянно защищал Гурченко. Более того, он убедил Ефремова дать ей шанс. Худрук скрепя сердце согласился, о чем вскоре будет жалеть.Премьера стала настоящим провалом. Ужимки и жеманство Роксаны-Гурченко выглядели нелепо. Зрительный зал то и дело взрывался сдавленным хохотом. Кваша был вынужден признать поражение, а Ефремов окончательно отдал роль Лилии Толмачевой."Я — муж Люси!"Скандал становился все громче. На гастролях Кваша неожиданно для всех заявил: "Я теперь муж Люси Гурченко!"Реакция театра была единодушной: "Вот вертихвостка — окрутила-таки женатого мужика!" Особенно болезненно восприняли эту новость коллеги его жены Татьяны — блистательного врача, которая много лет была не просто супругой, но и близким другом труппы."Мы все всегда были за Таню. Потому что она была настоящая жена, которая могла прощать, которая нянчила его, которая восхищалась им", — вспоминала актриса Людмила Иванова.Галина Волчек, давняя подруга Кваши, умоляла его одуматься: "Игорь, вторую такую Таньку ты больше никогда не встретишь!" Ефремов не выдержал и вызвал Гурченко на ковер: "Или ты заканчиваешь крутить шашни с Игорем и остаешься в театре, или добро пожаловать на выход...""Люся..."История эта имела логичное продолжение. Гурченко, так и не прижившаяся в "Современнике", в 1966 году перешла в "Госконцерт", а позже вернулась в Театр-студию киноактера. Она больше не хотела мириться с второстепенными ролями. Правда, путь на вершину успеха оказался крайне тернистым. После ухода из театра она не могла найти достойных предложений, работала на сборных концертах для заработка. В одном из интервью она призналась, что "хотела умереть" из-за безденежья и творческой стагнацииКваша после ухода Люси довольно быстро избавился от "наваждения" и вернулся в семью. Татьяна простила мужа, и они прожили вместе 55 лет.А однажды, много лет спустя, они случайно встретились в самолете. Пожилой Кваша с улыбкой направился поздороваться. Гурченко холодно протянула руку: "Люся..." "А я - Игорь", — ответил ошеломленный Кваша.Больше они никогда не виделись.

коктебель

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

коктебель, игорь кваша, людмила гурченко, галина волчек