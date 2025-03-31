Рейтинг@Mail.ru
В Литве раскрыли новые данные о ситуации с затонувшим американским БТР - РИА Новости, 31.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:59 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/litva-2008378459.html
В Литве раскрыли новые данные о ситуации с затонувшим американским БТР
В Литве раскрыли новые данные о ситуации с затонувшим американским БТР - РИА Новости, 31.03.2025
В Литве раскрыли новые данные о ситуации с затонувшим американским БТР
Болото в Литве, где утонул американский БТР, не было нанесено на карты, заявил глава Фонда восстановления и защиты водно-болотных угодий Нериюс Заблецкис. Его... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T12:59:00+03:00
2025-03-31T12:59:00+03:00
в мире
литва
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008341140_0:439:1080:1047_1920x0_80_0_0_5f69d8481d1f7b6fb68619a20d1dd0b5.jpg
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Болото в Литве, где утонул американский БТР, не было нанесено на карты, заявил глава Фонда восстановления и защиты водно-болотных угодий Нериюс Заблецкис. Его цитирует Sputnik. "На картах, имеющихся в распоряжении государственных учреждений этот торфяник вообще не был обозначен. Охрана болот вызывает много вопросов..." — сказал он. Заблецкис добавил, что государству нужно усилить работу в этой сфере.Ранее в европейском и африканском командовании Вооружённых сил США (USAREUR-AF) заявили, что четверо американских военнослужащих пропали во время плановых тактических учений в Литве. Позже литовские СМИ сообщили, что военные могли погибнуть, но эту информация не подтверждали официально. Командование армии США в Европе в среду заявило, что в болоте обнаружили бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ) M88, на которой передвигались пропавшие в Литве американские военные.В свою очередь, министр обороны Литвы Довиле Шакалене в понедельник заявила, что операция по извлечению бронетехники из воды завершена. По ее словам, об американских военных нет никакой информации, а если и будет, то существует очень строгая договоренность, что первой заявление сделает американская сторона.
https://ria.ru/20250327/ryutte-2007685719.html
https://ria.ru/20250330/peremirie-2008264980.html
литва
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008341140_0:295:1080:1105_1920x0_80_0_0_fef8c4cd845b19dbc95b308ddcbf061a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, литва, сша
В мире, Литва, США
В Литве раскрыли новые данные о ситуации с затонувшим американским БТР

Болото в Литве, где утонул американский БТР, не было обозначено на картах

© Фото : Министерство национальной обороны ЛитвыОперация по извлечению из болота американской бронированной ремонтно-эвакуационной машины М88 в Литве
Операция по извлечению из болота американской бронированной ремонтно-эвакуационной машины М88 в Литве - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Фото : Министерство национальной обороны Литвы
Операция по извлечению из болота американской бронированной ремонтно-эвакуационной машины М88 в Литве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Болото в Литве, где утонул американский БТР, не было нанесено на карты, заявил глава Фонда восстановления и защиты водно-болотных угодий Нериюс Заблецкис. Его цитирует Sputnik.

"На картах, имеющихся в распоряжении государственных учреждений этот торфяник вообще не был обозначен. Охрана болот вызывает много вопросов..." — сказал он.
Солдаты армии США в Литве - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
В НАТО объяснили слова Рютте об американских военных, пропавших в Литве
27 марта, 14:22
Заблецкис добавил, что государству нужно усилить работу в этой сфере.
Ранее в европейском и африканском командовании Вооружённых сил США (USAREUR-AF) заявили, что четверо американских военнослужащих пропали во время плановых тактических учений в Литве. Позже литовские СМИ сообщили, что военные могли погибнуть, но эту информация не подтверждали официально. Командование армии США в Европе в среду заявило, что в болоте обнаружили бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ) M88, на которой передвигались пропавшие в Литве американские военные.

В свою очередь, министр обороны Литвы Довиле Шакалене в понедельник заявила, что операция по извлечению бронетехники из воды завершена. По ее словам, об американских военных нет никакой информации, а если и будет, то существует очень строгая договоренность, что первой заявление сделает американская сторона.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
На Западе высмеяли истерику стран Балтии из-за перемирия на Украине
Вчера, 19:05
 
В миреЛитваСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала