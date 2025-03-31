https://ria.ru/20250331/litva-2008378459.html

В Литве раскрыли новые данные о ситуации с затонувшим американским БТР

В Литве раскрыли новые данные о ситуации с затонувшим американским БТР - РИА Новости, 31.03.2025

В Литве раскрыли новые данные о ситуации с затонувшим американским БТР

Болото в Литве, где утонул американский БТР, не было нанесено на карты, заявил глава Фонда восстановления и защиты водно-болотных угодий Нериюс Заблецкис. Его... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T12:59:00+03:00

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Болото в Литве, где утонул американский БТР, не было нанесено на карты, заявил глава Фонда восстановления и защиты водно-болотных угодий Нериюс Заблецкис. Его цитирует Sputnik. "На картах, имеющихся в распоряжении государственных учреждений этот торфяник вообще не был обозначен. Охрана болот вызывает много вопросов..." — сказал он. Заблецкис добавил, что государству нужно усилить работу в этой сфере.Ранее в европейском и африканском командовании Вооружённых сил США (USAREUR-AF) заявили, что четверо американских военнослужащих пропали во время плановых тактических учений в Литве. Позже литовские СМИ сообщили, что военные могли погибнуть, но эту информация не подтверждали официально. Командование армии США в Европе в среду заявило, что в болоте обнаружили бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ) M88, на которой передвигались пропавшие в Литве американские военные.В свою очередь, министр обороны Литвы Довиле Шакалене в понедельник заявила, что операция по извлечению бронетехники из воды завершена. По ее словам, об американских военных нет никакой информации, а если и будет, то существует очень строгая договоренность, что первой заявление сделает американская сторона.

https://ria.ru/20250327/ryutte-2007685719.html

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