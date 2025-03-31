В Литве раскрыли новые данные о ситуации с затонувшим американским БТР
Болото в Литве, где утонул американский БТР, не было обозначено на картах
© Фото : Министерство национальной обороны ЛитвыОперация по извлечению из болота американской бронированной ремонтно-эвакуационной машины М88 в Литве
© Фото : Министерство национальной обороны Литвы
Операция по извлечению из болота американской бронированной ремонтно-эвакуационной машины М88 в Литве
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Болото в Литве, где утонул американский БТР, не было нанесено на карты, заявил глава Фонда восстановления и защиты водно-болотных угодий Нериюс Заблецкис. Его цитирует Sputnik.
"На картах, имеющихся в распоряжении государственных учреждений этот торфяник вообще не был обозначен. Охрана болот вызывает много вопросов..." — сказал он.
"На картах, имеющихся в распоряжении государственных учреждений этот торфяник вообще не был обозначен. Охрана болот вызывает много вопросов..." — сказал он.
Заблецкис добавил, что государству нужно усилить работу в этой сфере.
Ранее в европейском и африканском командовании Вооружённых сил США (USAREUR-AF) заявили, что четверо американских военнослужащих пропали во время плановых тактических учений в Литве. Позже литовские СМИ сообщили, что военные могли погибнуть, но эту информация не подтверждали официально. Командование армии США в Европе в среду заявило, что в болоте обнаружили бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ) M88, на которой передвигались пропавшие в Литве американские военные.
В свою очередь, министр обороны Литвы Довиле Шакалене в понедельник заявила, что операция по извлечению бронетехники из воды завершена. По ее словам, об американских военных нет никакой информации, а если и будет, то существует очень строгая договоренность, что первой заявление сделает американская сторона.
В свою очередь, министр обороны Литвы Довиле Шакалене в понедельник заявила, что операция по извлечению бронетехники из воды завершена. По ее словам, об американских военных нет никакой информации, а если и будет, то существует очень строгая договоренность, что первой заявление сделает американская сторона.