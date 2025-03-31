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В Литве извлекли из болота американскую бронемашину
В Литве извлекли из болота американскую бронемашину - РИА Новости, 31.03.2025
В Литве извлекли из болота американскую бронемашину
Операция по извлечению из болота американской бронированной ремонтно-эвакуационной машины М88, где, предположительно, находились пропавшие на учениях в Литве... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T10:27:00+03:00
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Операция по извлечению из болота американской бронированной ремонтно-эвакуационной машины М88, где, предположительно, находились пропавшие на учениях в Литве четверо военных США, завершена, о судьбе военных информации нет, заявила литовский министр обороны Довиле Шакалене. "В 4.30 (совпадает с мск) операция по извлечению завершена. Были использованы две машины М88 и дополнительно для буксирования два бульдозера, потому что их не хватило. Сейчас на месте работают американские следователи и военная полиция литовской армии", - сказала Шакалене в эфире радио LRT. По ее словам, об американских военных "нет никакой информации, а если и будет, то существует очень строгая договорённость, что первой заявление сделает американская сторона". Ранее в европейском и африканском командовании Вооружённых сил США (USAREUR-AF) заявили, что четверо американских военнослужащих пропали во время плановых тактических учений в Литве. Позже литовские СМИ сообщили, что военные могли погибнуть, эта информация не была подтверждена официально. Командование армии США в Европе в среду заявило, что под водой обнаружило бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ) M88, на которой передвигались пропавшие в Литве американские военные.
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в мире, литва, сша, европа
В мире, Литва, США, Европа
В Литве извлекли из болота американскую бронемашину
Шакалене: американскую бронемашину достали из болота, сведений о военных нет
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Операция по извлечению из болота американской бронированной ремонтно-эвакуационной машины М88, где, предположительно, находились пропавшие на учениях в Литве четверо военных США, завершена, о судьбе военных информации нет, заявила литовский министр обороны Довиле Шакалене.
"В 4.30 (совпадает с мск) операция по извлечению завершена. Были использованы две машины М88 и дополнительно для буксирования два бульдозера, потому что их не хватило. Сейчас на месте работают американские следователи и военная полиция литовской армии", - сказала Шакалене в эфире радио LRT.
По ее словам, об американских военных "нет никакой информации, а если и будет, то существует очень строгая договорённость, что первой заявление сделает американская сторона".
Ранее в европейском и африканском командовании Вооружённых сил США (USAREUR-AF) заявили, что четверо американских военнослужащих пропали во время плановых тактических учений в Литве. Позже литовские СМИ сообщили, что военные могли погибнуть, эта информация не была подтверждена официально. Командование армии США в Европе в среду заявило, что под водой обнаружило бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ) M88, на которой передвигались пропавшие в Литве американские военные.