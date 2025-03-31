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СМИ: у Ле Пен еще есть шанс поучаствовать в президентской гонке - РИА Новости, 31.03.2025
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23:30 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/lepen-2008522000.html
СМИ: у Ле Пен еще есть шанс поучаствовать в президентской гонке
СМИ: у Ле Пен еще есть шанс поучаствовать в президентской гонке - РИА Новости, 31.03.2025
СМИ: у Ле Пен еще есть шанс поучаствовать в президентской гонке
У лидера парламентской фракции "Национального объединения" Марин Ле Пен все еще есть шанс участвовать в гонке за президентское кресло в 2027 году, сообщает... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T23:30:00+03:00
2025-03-31T23:30:00+03:00
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приговор марин ле пен
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ПАРИЖ, 31 мар – РИА Новости. У лидера парламентской фракции "Национального объединения" Марин Ле Пен все еще есть шанс участвовать в гонке за президентское кресло в 2027 году, сообщает радиостанция Franceinfo. Суд Парижа в понедельник вынес приговор Марин Ле Пен и ряду депутатов правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента. Ле Пен, как и другим признанным виновными депутатам, суд запретил избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения выбрана на пять лет с немедленным исполнением приговора. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро. Ле Пен сразу же заявила, что обжалует приговор. Теперь для политика возможны три сценария. Лучшим вариантом для нее было бы оправдание апелляционного суда. А таком случае, она сможет быть кандидатом на выборах. Однако рассмотрение иска может занять долгое время, и решения не будет до выборов в апреле 2027 года. Оправдательный приговор является наименее вероятной опцией с учетом серьезности обвинений против Ле Пен, отмечает СМИ. При втором сценарии апелляционный суд оставит приговор в силе, но отменит решение о немедленном исполнении запрета на участие в выборах. В таком случае Ле Пен также обжалует приговор в Кассационном суде, и он не вступит в силу до окончательного решения этой инстанции, что даст Ле Пен время на участие в выборах. Несмотря на судимость, Ле Пен все равно будет баллотироваться в президенты – что она подтвердила в интервью телеканалу TF1. Если Ле Пен станет президентом, она будет обладать иммунитетом, и рассмотрение дела возобновится после завершения ее мандата. Третий вариант предполагает, что апелляционный суд полностью оставит приговор в силе. Тогда она также обратится в Кассационный суд, решение которого будет вынесено уже после выборов. В этом случае вероятным кандидатом на выборах от партии станет ее лидер Жордан Барделла. При этом, несмотря на немедленное исполнение приговора о запрете быть избранной в органы власти, Ле Пен пока сохраняет свой мандат депутата парламента, где она возглавляет фракцию партии, до следующих выборов в законодательный орган. Дело против Ле Пен и 24 членов ее партии касалось фиктивного найма ассистентов евродепутатов партии в период с 2004 по 2016 год. Ле Пен признали виновной в создании "централизованной системы" отмывания денег Европарламента. Согласно обвинению, ЕП выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ущерб ЕП суд оценил в 4,1 миллиона евро.
https://ria.ru/20250331/medvedev-2008507873.html
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5
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в мире, париж, марин ле пен, европарламент, приговор марин ле пен
В мире, Париж, Марин Ле Пен, Европарламент, Приговор Марин Ле Пен
СМИ: у Ле Пен еще есть шанс поучаствовать в президентской гонке

Franceinfo: у Ле Пен еще есть шанс участвовать в президентской гонке в 2027 году

© AP Photo / Lewis JolyМарин Ле Пен
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© AP Photo / Lewis Joly
Марин Ле Пен. Архивное фото
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ПАРИЖ, 31 мар – РИА Новости. У лидера парламентской фракции "Национального объединения" Марин Ле Пен все еще есть шанс участвовать в гонке за президентское кресло в 2027 году, сообщает радиостанция Franceinfo.
Суд Парижа в понедельник вынес приговор Марин Ле Пен и ряду депутатов правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента.
Марин Ле Пен в здании суда в Париже - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Медведев выступил с предложением французам после приговора Ле Пен
Вчера, 20:24
Ле Пен, как и другим признанным виновными депутатам, суд запретил избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения выбрана на пять лет с немедленным исполнением приговора. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро.
Ле Пен сразу же заявила, что обжалует приговор. Теперь для политика возможны три сценария.
Лучшим вариантом для нее было бы оправдание апелляционного суда. А таком случае, она сможет быть кандидатом на выборах. Однако рассмотрение иска может занять долгое время, и решения не будет до выборов в апреле 2027 года. Оправдательный приговор является наименее вероятной опцией с учетом серьезности обвинений против Ле Пен, отмечает СМИ.
При втором сценарии апелляционный суд оставит приговор в силе, но отменит решение о немедленном исполнении запрета на участие в выборах. В таком случае Ле Пен также обжалует приговор в Кассационном суде, и он не вступит в силу до окончательного решения этой инстанции, что даст Ле Пен время на участие в выборах. Несмотря на судимость, Ле Пен все равно будет баллотироваться в президенты – что она подтвердила в интервью телеканалу TF1. Если Ле Пен станет президентом, она будет обладать иммунитетом, и рассмотрение дела возобновится после завершения ее мандата.
Марин Ле Пен в здании суда в Париже - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Премьер Франции выразил обеспокоенность из-за приговора Ле Пен
Вчера, 18:39
Третий вариант предполагает, что апелляционный суд полностью оставит приговор в силе. Тогда она также обратится в Кассационный суд, решение которого будет вынесено уже после выборов. В этом случае вероятным кандидатом на выборах от партии станет ее лидер Жордан Барделла.
При этом, несмотря на немедленное исполнение приговора о запрете быть избранной в органы власти, Ле Пен пока сохраняет свой мандат депутата парламента, где она возглавляет фракцию партии, до следующих выборов в законодательный орган.
Дело против Ле Пен и 24 членов ее партии касалось фиктивного найма ассистентов евродепутатов партии в период с 2004 по 2016 год. Ле Пен признали виновной в создании "централизованной системы" отмывания денег Европарламента. Согласно обвинению, ЕП выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ущерб ЕП суд оценил в 4,1 миллиона евро.
Марин Ле Пен в здании суда в Париже - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Маск высказался о приговоре Ле Пен
Вчера, 19:09
 
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