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Партия Ле Пен запустила петицию в ее поддержку - РИА Новости, 31.03.2025
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21:25 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/lepen-2008512361.html
Партия Ле Пен запустила петицию в ее поддержку
Партия Ле Пен запустила петицию в ее поддержку - РИА Новости, 31.03.2025
Партия Ле Пен запустила петицию в ее поддержку
Правая партия "Национальное объединение" запустила петицию в поддержку лидера ее парламентской фракции Марин Ле Пен после вынесения ей приговора по делу о... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T21:25:00+03:00
2025-03-31T21:25:00+03:00
в мире
париж
марин ле пен
европарламент
приговор марин ле пен
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ПАРИЖ, 31 мар - РИА Новости. Правая партия "Национальное объединение" запустила петицию в поддержку лидера ее парламентской фракции Марин Ле Пен после вынесения ей приговора по делу о растрате средств Европарламента, сообщил лидер партии Жордан Барделла. "Приговор Марин Ле Пен с немедленным исполнением, который не позволяет ей быть кандидатом (на президентских выборах - ред.) в 2027 году, является демократическим скандалом. Посредством нашей народной и мирной мобилизации давайте покажем им, что воля народа сильнее", - написал он в Х. Барделла разместил ссылку на петицию против "диктатуры судей" на сайте партии с заголовком "Поддержим Марин!" и хэштегом "спасем демократию". "Несправедливо осуждена не только Марин Ле Пен: это казнь французской демократии. Это уже не правительство судей, а диктатура судей, которая хочет помешать французскому народу выразить свое мнение", - говорится в петиции. Суд Парижа в понедельник вынес приговор Марин Ле Пен и ряду депутатов правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента. Ле Пен, как и другим признанным виновными депутатам, суд запретил избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения выбрана на 5 лет, с немедленным исполнением приговора, что лишило её шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть 2 года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро. Данное дело касалось фиктивного найма ассистентов евродепутатов партии в период с 2004 по 2016 год. Ле Пен признали виновной в создании "централизованной системы" отмывания денег ЕП. Согласно обвинению, Европарламент выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ущерб ЕП суд оценил в 4,1 миллиона евро.
https://ria.ru/20250331/premer-2008491307.html
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в мире, париж, марин ле пен, европарламент, приговор марин ле пен
В мире, Париж, Марин Ле Пен, Европарламент, Приговор Марин Ле Пен
Партия Ле Пен запустила петицию в ее поддержку

Национальное объединение запустило петицию в поддержку Ле Пен после приговора

© AP Photo / Michel EulerМарин Ле Пен
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© AP Photo / Michel Euler
Марин Ле Пен. Архивное фото
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ПАРИЖ, 31 мар - РИА Новости. Правая партия "Национальное объединение" запустила петицию в поддержку лидера ее парламентской фракции Марин Ле Пен после вынесения ей приговора по делу о растрате средств Европарламента, сообщил лидер партии Жордан Барделла.
"Приговор Марин Ле Пен с немедленным исполнением, который не позволяет ей быть кандидатом (на президентских выборах - ред.) в 2027 году, является демократическим скандалом. Посредством нашей народной и мирной мобилизации давайте покажем им, что воля народа сильнее", - написал он в Х.
Марин Ле Пен в здании суда в Париже - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Премьер Франции выразил обеспокоенность из-за приговора Ле Пен
Вчера, 18:39
Барделла разместил ссылку на петицию против "диктатуры судей" на сайте партии с заголовком "Поддержим Марин!" и хэштегом "спасем демократию".
"Несправедливо осуждена не только Марин Ле Пен: это казнь французской демократии. Это уже не правительство судей, а диктатура судей, которая хочет помешать французскому народу выразить свое мнение", - говорится в петиции.
Суд Парижа в понедельник вынес приговор Марин Ле Пен и ряду депутатов правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента.
Ле Пен, как и другим признанным виновными депутатам, суд запретил избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения выбрана на 5 лет, с немедленным исполнением приговора, что лишило её шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть 2 года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро.
Данное дело касалось фиктивного найма ассистентов евродепутатов партии в период с 2004 по 2016 год. Ле Пен признали виновной в создании "централизованной системы" отмывания денег ЕП. Согласно обвинению, Европарламент выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ущерб ЕП суд оценил в 4,1 миллиона евро.
Марин Ле Пен в здании суда в Париже - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Маск высказался о приговоре Ле Пен
Вчера, 19:09
 
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