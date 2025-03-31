https://ria.ru/20250331/lepen-2008511874.html

Ле Пен назвала решение суда против нее политическим

Ле Пен назвала решение суда против нее политическим - РИА Новости, 31.03.2025

Ле Пен назвала решение суда против нее политическим

Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен назвала вынесенный ей приговор политическим решением, такое... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T21:13:00+03:00

2025-03-31T21:13:00+03:00

2025-03-31T22:07:00+03:00

марин ле пен

приговор марин ле пен

в мире

париж

франция

эммануэль макрон

европарламент

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958183036_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9874dec62056f24ed7711b5da699f5df.jpg

ПАРИЖ, 31 мар — РИА Новости. Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен назвала вынесенный ей приговор политическим решением, такое заявление она сделала в эфире телеканала TF1."Суд объяснил, что апелляция бесполезна, чтобы не дать мне быть кандидатом (на президентских выборах 2027 года. — Прим. ред.), так что это — политическое решение. Мне было все понятно", — сказала политик, объясняя, почему покинула заседание до окончания зачитывания приговора.По словам Ле Пен, ей не дали права на защиту. Тем не менее она намерена подать апелляцию как можно скорее, хотя сомневается, что ее рассмотрят до выборов президента, поскольку обычно этот процесс занимает "полтора-два года"."С первых часов этого процесса я понимала, что нас будут судить в максимально предвзятой манере. <...> Это черный день для нашей демократии и нашей страны, когда голоса миллионов французов украдены судьей первой инстанции", — добавила глава фракции.Ранее в понедельник суд в Париже приговорил Ле Пен к четырем годам лишения свободы, из них два условно, по делу о растрате средств Европарламента. Политик не отправится в тюрьму и будет отбывать два года дома с электронным браслетом. Ее также обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч евро.Кроме того, Ле Пен не сможет избираться в органы государственной власти в течение пяти лет. Это означает, что она не будет бороться за президентское кресло в 2027 году.Дело против Ле ПенПроцесс по делу об отмывании средств Европарламента в отношении Ле Пен и 26 членов партии "Национальное объединение" проходил в Париже с 30 сентября. Их обвинили в нецелевом использовании денег в 2004-2016 годах. Утверждается, что политики платили парламентским ассистентам, которые в течение 11 лет работали только на "Национальное объединение". Общая сумма ущерба для ЕП оценивается в 4,1 миллиона евро.Главу фракции признали виновной в создании системы для упрощения фиктивного найма "с целью облегчения финансовой нагрузки на партию". Судья считает, что евродепутат несет личную ответственность за действия ассистентов и оплату их работы.Ле Пен назвала такой приговор политической смертью. По ее мнению, решение суда косвенно поставит под сомнение легитимность президентских выборов в 2027 году, поскольку лишение граждан демократического выбора может привести к утрате доверия к будущему главе государства.

https://ria.ru/20250331/lepen-2008512361.html

https://ria.ru/20250331/frantsiya-2008506182.html

https://ria.ru/20250331/zakharova-2008403087.html

https://ria.ru/20250331/makron-2008449222.html

париж

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

марин ле пен, приговор марин ле пен, в мире, париж, франция, эммануэль макрон, европарламент