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Польский политик назвал приговор Ле Пен проявлением тоталитаризма - РИА Новости, 31.03.2025
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16:14 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/lepen-2008442590.html
Польский политик назвал приговор Ле Пен проявлением тоталитаризма
Польский политик назвал приговор Ле Пен проявлением тоталитаризма - РИА Новости, 31.03.2025
Польский политик назвал приговор Ле Пен проявлением тоталитаризма
Председатель польской правой партии "Корвин" Януш Корвин-Микке назвал проявлением тоталитаризма приговор в отношении лидера фракции правой партии "Национальное... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T16:14:00+03:00
2025-03-31T16:14:00+03:00
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ВАРШАВА, 31 мар - РИА Новости. Председатель польской правой партии "Корвин" Януш Корвин-Микке назвал проявлением тоталитаризма приговор в отношении лидера фракции правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен. "После событий в Румынии и сегодня из Франции кто-нибудь еще верит в демократию в исполнении брюссельских "коммунистов"? Я говорил об этом 20 лет назад: каждая коммуна (политсила - ред.) – красная или синяя - когда чувствует угрозу, возвращается к корням - к тоталитаризму", - написал Корвин-Микке на платформе Х. При этом он считает лишение Ле Пен возможности участвовать в следующих выборах президента Франции нарушением прав ее избирателей. "Запрет баллотироваться - это уже наказание для ее избирателей", - написал политик. Суд Парижа в понедельник вынес приговор Марин Ле Пен и ряду депутатов правой партии "Национальное объединение" в деле о растрате средств Европарламента. Лидер французской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, бывшая кандидатом на президентских выборах 2027 года, была приговорена судом к штрафу в 100 тысяч евро против запрошенных обвинением 300 тысяч евро. Она не сможет быть избранной в органы власти в течение пяти лет, как и другие осужденные депутаты партии, приговор вступает в силу немедленно. Она также должна отбыть 2 года с электронным браслетом дома. Ле Пен не сможет участвовать в президентских выборах 2027 года, на которых она, согласно опросам, была ведущим кандидатом.
https://ria.ru/20250331/prigovor-2008417741.html
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в мире, франция, румыния, париж, марин ле пен, януш корвин-микке, европарламент, приговор марин ле пен
В мире, Франция, Румыния, Париж, Марин Ле Пен, Януш Корвин-Микке, Европарламент, Приговор Марин Ле Пен
Польский политик назвал приговор Ле Пен проявлением тоталитаризма

Польский политик Корвин-Микке назвал приговор Ле Пен проявлением тоталитаризма

© AP Photo / Jacques BrinonМарин Ле Пен
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© AP Photo / Jacques Brinon
Марин Ле Пен. Архивное фото
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ВАРШАВА, 31 мар - РИА Новости. Председатель польской правой партии "Корвин" Януш Корвин-Микке назвал проявлением тоталитаризма приговор в отношении лидера фракции правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен.
"После событий в Румынии и сегодня из Франции кто-нибудь еще верит в демократию в исполнении брюссельских "коммунистов"? Я говорил об этом 20 лет назад: каждая коммуна (политсила - ред.) – красная или синяя - когда чувствует угрозу, возвращается к корням - к тоталитаризму", - написал Корвин-Микке на платформе Х.
Марин Ле Пен в здании суда в Париже. 31 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Меланшон прокомментировал приговор Ле Пен
Вчера, 15:11
При этом он считает лишение Ле Пен возможности участвовать в следующих выборах президента Франции нарушением прав ее избирателей.
"Запрет баллотироваться - это уже наказание для ее избирателей", - написал политик.
Суд Парижа в понедельник вынес приговор Марин Ле Пен и ряду депутатов правой партии "Национальное объединение" в деле о растрате средств Европарламента.
Лидер французской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, бывшая кандидатом на президентских выборах 2027 года, была приговорена судом к штрафу в 100 тысяч евро против запрошенных обвинением 300 тысяч евро. Она не сможет быть избранной в органы власти в течение пяти лет, как и другие осужденные депутаты партии, приговор вступает в силу немедленно. Она также должна отбыть 2 года с электронным браслетом дома.
Ле Пен не сможет участвовать в президентских выборах 2027 года, на которых она, согласно опросам, была ведущим кандидатом.
Марин Ле Пен в здании суда в Париже. 31 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Захарова высказалась о приговоре Ле Пен
Вчера, 14:26
 
В миреФранцияРумынияПарижМарин Ле ПенЯнуш Корвин-МиккеЕвропарламентПриговор Марин Ле Пен
 
 
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