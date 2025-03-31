Польский политик назвал приговор Ле Пен проявлением тоталитаризма
Польский политик Корвин-Микке назвал приговор Ле Пен проявлением тоталитаризма
© AP Photo / Jacques BrinonМарин Ле Пен
© AP Photo / Jacques Brinon
Марин Ле Пен. Архивное фото
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ВАРШАВА, 31 мар - РИА Новости. Председатель польской правой партии "Корвин" Януш Корвин-Микке назвал проявлением тоталитаризма приговор в отношении лидера фракции правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен.
"После событий в Румынии и сегодня из Франции кто-нибудь еще верит в демократию в исполнении брюссельских "коммунистов"? Я говорил об этом 20 лет назад: каждая коммуна (политсила - ред.) – красная или синяя - когда чувствует угрозу, возвращается к корням - к тоталитаризму", - написал Корвин-Микке на платформе Х.
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При этом он считает лишение Ле Пен возможности участвовать в следующих выборах президента Франции нарушением прав ее избирателей.
"Запрет баллотироваться - это уже наказание для ее избирателей", - написал политик.
Суд Парижа в понедельник вынес приговор Марин Ле Пен и ряду депутатов правой партии "Национальное объединение" в деле о растрате средств Европарламента.
Лидер французской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, бывшая кандидатом на президентских выборах 2027 года, была приговорена судом к штрафу в 100 тысяч евро против запрошенных обвинением 300 тысяч евро. Она не сможет быть избранной в органы власти в течение пяти лет, как и другие осужденные депутаты партии, приговор вступает в силу немедленно. Она также должна отбыть 2 года с электронным браслетом дома.
Ле Пен не сможет участвовать в президентских выборах 2027 года, на которых она, согласно опросам, была ведущим кандидатом.
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