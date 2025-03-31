Ле Пен подаст апелляцию на приговор, заявил адвокат
BFMTV: защита Ле Пен обжалует решение суда о приговоре
© Getty Images / Anadolu/Mustafa YalcinМарин Ле Пен в здании суда в Париже
© Getty Images / Anadolu/Mustafa Yalcin
Марин Ле Пен в здании суда в Париже
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ПАРИЖ, 31 мар - РИА Новости. Лидер французской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен подаст апелляцию на свой приговор, заявил ее адвокат Родольф Босселю, слова которого приводит телеканал BFMTV.
Суд Парижа в понедельник вынес приговор Ле Пен и ряду депутатов "Национального объединения" в деле о растрате средств Европарламента.
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"Мы подадим апелляцию (на приговор Ле Пен)", - сообщил Босселю, слова которого привел телеканал.
Вместе с тем он отметил, что решение о немедленном исполнении приговора в части о невозможности избираться в органы власти, не подлежит обжалованию.
Ле Пен суд запретил избираться в органы государственной власти в течение пяти лет с немедленным исполнением приговора, что лишило ее шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро. Данное дело относилось к фиктивному найму ассистентов евродепутатов партии в период с 2004 по 2016 годы. Ле Пен признали виновной в создании "централизованной системы" отмывания денег ЕП. Согласно обвинению, Европарламент выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ущерб ЕП суд оценил в 4,1 миллиона евро.
На предыдущих выборах в 2022 году Ле Пен проиграла действующему президенту Эммануэлю Макрону только во втором туре. Очередные президентские выборы во Франции пройдут в период между 8 и 23 апреля 2027 года.
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