https://ria.ru/20250331/lepen-2008414864.html

Племянница Ле Пен прокомментировала ее приговор

Племянница Ле Пен прокомментировала ее приговор - РИА Новости, 31.03.2025

Племянница Ле Пен прокомментировала ее приговор

Племянница Марин Ле Пен, правый политик Марион Марешаль, комментируя приговор, заявила, что Ле Пен осудили за то, что она вела сторонников по пути к победе. РИА Новости, 31.03.2025

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2025-03-31T15:02:00+03:00

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Племянница Марин Ле Пен, правый политик Марион Марешаль, комментируя приговор, заявила, что Ле Пен осудили за то, что она вела сторонников по пути к победе."Ле Пен вела наш лагерь по пути к победе. Это ее единственная вина, вот за что ее осуждают", - написала Марешаль в соцсети X.Она задалась вопросом, кто может в будущем получить аналогичный приговор.Лидер французской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, бывшая кандидатом на президентских выборах 2027 года, была приговорена судом к штрафу в 100 тысяч евро против запрошенных обвинением 300 тысяч евро. Она не сможет быть избранной в органы власти в течение пяти лет, приговор вступает в силу немедленно. Она также должна отбыть 2 года с электронным браслетом дома.Ле Пен не сможет участвовать в президентских выборах 2027 года, на которых она, согласно опросам, была ведущим кандидатом.

https://ria.ru/20250331/zakharova-2008403087.html

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