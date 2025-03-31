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Племянница Ле Пен прокомментировала ее приговор - РИА Новости, 31.03.2025
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15:02 31.03.2025 (обновлено: 15:19 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/lepen-2008414864.html
Племянница Ле Пен прокомментировала ее приговор
Племянница Ле Пен прокомментировала ее приговор - РИА Новости, 31.03.2025
Племянница Ле Пен прокомментировала ее приговор
Племянница Марин Ле Пен, правый политик Марион Марешаль, комментируя приговор, заявила, что Ле Пен осудили за то, что она вела сторонников по пути к победе. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T15:02:00+03:00
2025-03-31T15:19:00+03:00
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Племянница Марин Ле Пен, правый политик Марион Марешаль, комментируя приговор, заявила, что Ле Пен осудили за то, что она вела сторонников по пути к победе."Ле Пен вела наш лагерь по пути к победе. Это ее единственная вина, вот за что ее осуждают", - написала Марешаль в соцсети X.Она задалась вопросом, кто может в будущем получить аналогичный приговор.Лидер французской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, бывшая кандидатом на президентских выборах 2027 года, была приговорена судом к штрафу в 100 тысяч евро против запрошенных обвинением 300 тысяч евро. Она не сможет быть избранной в органы власти в течение пяти лет, приговор вступает в силу немедленно. Она также должна отбыть 2 года с электронным браслетом дома.Ле Пен не сможет участвовать в президентских выборах 2027 года, на которых она, согласно опросам, была ведущим кандидатом.
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в мире, марин ле пен, приговор марин ле пен, франция
В мире, Марин Ле Пен, Приговор Марин Ле Пен, Франция
Племянница Ле Пен прокомментировала ее приговор

Политик Марешал: Ле Пен осудили за то, что она вела сторонников по пути к победе

© AP Photo / Thomas PadillaМарион Марешаль
Марион Марешаль - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© AP Photo / Thomas Padilla
Марион Марешаль. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Племянница Марин Ле Пен, правый политик Марион Марешаль, комментируя приговор, заявила, что Ле Пен осудили за то, что она вела сторонников по пути к победе.
"Ле Пен вела наш лагерь по пути к победе. Это ее единственная вина, вот за что ее осуждают", - написала Марешаль в соцсети X.
Она задалась вопросом, кто может в будущем получить аналогичный приговор.
Лидер французской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, бывшая кандидатом на президентских выборах 2027 года, была приговорена судом к штрафу в 100 тысяч евро против запрошенных обвинением 300 тысяч евро. Она не сможет быть избранной в органы власти в течение пяти лет, приговор вступает в силу немедленно. Она также должна отбыть 2 года с электронным браслетом дома.
Ле Пен не сможет участвовать в президентских выборах 2027 года, на которых она, согласно опросам, была ведущим кандидатом.
Марин Ле Пен в здании суда в Париже. 31 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
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В миреМарин Ле ПенПриговор Марин Ле ПенФранция
 
 
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