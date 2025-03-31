https://ria.ru/20250331/lepen-2008362352.html

Ле Пен признали виновной в растрате и запретили ей избираться в президенты

Ле Пен признали виновной в растрате и запретили ей избираться в президенты - РИА Новости, 31.03.2025

Ле Пен признали виновной в растрате и запретили ей избираться в президенты

Суд Парижа признал Марин Ле Пен виновной в растрате средств Европарламента, что лишает ее шанса на участие в выборах президента Франции. РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T12:01:00+03:00

2025-03-31T12:01:00+03:00

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европарламент

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ПАРИЖ, 31 мар — РИА Новости. Суд Парижа признал Марин Ле Пен виновной в растрате средств Европарламента, что лишает ее шанса на участие в выборах президента Франции."Мадам Ле Пен признана виновной в растрате государственных средств", — заявила судья Бенедикт де Пертюи.Кроме того, обвинительный приговор вынесли еще восьми депутатам от партии, а 12 — признали виновными в сокрытии информации.Всех обвиняемых приговорили к невозможности избираться в органы власти. Решение вступает в силу немедленно.Ле Пен покинула зал суда, не дожидаясь окончания чтения приговора.Процесс по делу об отмывании средств Европарламента в отношении Ле Пен и 26 членов партии "Национальное объединение" проходил в Париже с 30 сентября. Политиков обвиняли в том, что они использовали деньги ЕП, чтобы оплачивать работу парламентских ассистентов, которые на самом деле работали лишь на "Национальное объединение".Суд постановил, что 12 человек фиктивно работали в Европарламенте в течение 11 лет. Общая сумма ущерба для ЕП оценивается в 4,1 миллиона евро.Таким образом члены партии, включая Ле Пен, не добивались личного обогащения, однако это привело к обогащению партии, считает суд.Ле Пен также признали виновной в создании системы, "целью которой стало упрощение фиктивного найма с целью облегчения финансовой нагрузки на партию".Судья отметила, что евродепутат "несет личную ответственность" за действия ассистентов и оплату их работы.Обвинение требовало для фигурантов наказание в виде запрета избираться в органы госвласти, конкретно для Ле Пен — на пять лет. Прокуратура просила также приговорить политика к пяти годам лишения свободы (из которых три — условно, а еще два не могут быть обжалованы, но могут быть заменены на менее строгую меру пресечения, например отбывание срока с электронным браслетом дома) и штрафу в размере 300 тысяч евро. С самой партии "Национальное объединение" обвинение потребовало взыскать штраф в размере двух миллионов евро.Ле Пен назвала такой приговор политической смертью.Кроме того, она считает, что решение суда косвенно поставит под сомнение легитимность президентских выборов в 2027 году. Лишение граждан демократического выбора может привести к утрате доверия к будущему главе государства, полагает Ле Пен.

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