Ле Пен признали виновной в растрате и запретили ей избираться в президенты
Суд Парижа признал Ле Пен виновной в растрате средств Европарламента
© Getty Images / Anadolu/Mustafa YalcinМарин Ле Пен в здании суда в Париже
© Getty Images / Anadolu/Mustafa Yalcin
Марин Ле Пен в здании суда в Париже
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ПАРИЖ, 31 мар — РИА Новости. Суд Парижа признал Марин Ле Пен виновной в растрате средств Европарламента, что лишает ее шанса на участие в выборах президента Франции.
"Мадам Ле Пен признана виновной в растрате государственных средств", — заявила судья Бенедикт де Пертюи.
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Кроме того, обвинительный приговор вынесли еще восьми депутатам от партии, а 12 — признали виновными в сокрытии информации.
Всех обвиняемых приговорили к невозможности избираться в органы власти. Решение вступает в силу немедленно.
Это будет означать, что Ле Пен не сможет участвовать в президентской гонке 2027 года.
По данным исследования Journal du Dimanche, в первом туре выборов за Ле Пен готовы проголосовать 37 процентов респондентов, она лидирует среди всех других потенциальных кандидатов.
Ле Пен трижды баллотировалась на пост президента. В 2012-м она проиграла в первом туре Франсуа Олланду и Николя Саркози. В 2017 и 2022 годах она выходила во второй тур, но оба раза уступила Эммануэлю Макрону с небольшим разрывом в количестве голосов.
Ле Пен покинула зал суда, не дожидаясь окончания чтения приговора.
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Процесс по делу об отмывании средств Европарламента в отношении Ле Пен и 26 членов партии "Национальное объединение" проходил в Париже с 30 сентября. Политиков обвиняли в том, что они использовали деньги ЕП, чтобы оплачивать работу парламентских ассистентов, которые на самом деле работали лишь на "Национальное объединение".
Суд постановил, что 12 человек фиктивно работали в Европарламенте в течение 11 лет. Общая сумма ущерба для ЕП оценивается в 4,1 миллиона евро.
Таким образом члены партии, включая Ле Пен, не добивались личного обогащения, однако это привело к обогащению партии, считает суд.
Ле Пен также признали виновной в создании системы, "целью которой стало упрощение фиктивного найма с целью облегчения финансовой нагрузки на партию".
Судья отметила, что евродепутат "несет личную ответственность" за действия ассистентов и оплату их работы.
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Обвинение требовало для фигурантов наказание в виде запрета избираться в органы госвласти, конкретно для Ле Пен — на пять лет. Прокуратура просила также приговорить политика к пяти годам лишения свободы (из которых три — условно, а еще два не могут быть обжалованы, но могут быть заменены на менее строгую меру пресечения, например отбывание срока с электронным браслетом дома) и штрафу в размере 300 тысяч евро. С самой партии "Национальное объединение" обвинение потребовало взыскать штраф в размере двух миллионов евро.
Ле Пен назвала такой приговор политической смертью.
Кроме того, она считает, что решение суда косвенно поставит под сомнение легитимность президентских выборов в 2027 году. Лишение граждан демократического выбора может привести к утрате доверия к будущему главе государства, полагает Ле Пен.
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