https://ria.ru/20250331/lager-2008462385.html

В Сочи подтопило палаточный лагерь

В Сочи подтопило палаточный лагерь - РИА Новости, 31.03.2025

В Сочи подтопило палаточный лагерь

Спасатели эвакуировали из подтопленного палаточного лагеря в Сочи 19 человек, в том числе 10 детей, сообщили в "Кубань-Спас". РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T17:17:00+03:00

2025-03-31T17:17:00+03:00

2025-03-31T17:27:00+03:00

происшествия

сочи

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 31 мар – РИА Новости. Спасатели эвакуировали из подтопленного палаточного лагеря в Сочи 19 человек, в том числе 10 детей, сообщили в "Кубань-Спас". Отмечается, что утром помощь спасателей понадобилась туристам в горно-лесистой местности в Хостинском районе, около села Красная Воля, где из-за сильных осадков был подтоплен палаточный лагерь. "Спасатели Адлерского отряда оперативно прибыли на место происшествия и произвели эвакуацию 19 человек, из которых 10 детей. Благодаря слаженным действиям команды, все были успешно перевезены в безопасное место. Медицинская помощь не понадобилась", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250328/mchs-2007857874.html

сочи

краснодарский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, сочи, краснодарский край