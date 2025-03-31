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В Сочи подтопило палаточный лагерь - РИА Новости, 31.03.2025
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17:17 31.03.2025 (обновлено: 17:27 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/lager-2008462385.html
В Сочи подтопило палаточный лагерь
В Сочи подтопило палаточный лагерь - РИА Новости, 31.03.2025
В Сочи подтопило палаточный лагерь
Спасатели эвакуировали из подтопленного палаточного лагеря в Сочи 19 человек, в том числе 10 детей, сообщили в "Кубань-Спас". РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T17:17:00+03:00
2025-03-31T17:27:00+03:00
происшествия
сочи
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КРАСНОДАР, 31 мар – РИА Новости. Спасатели эвакуировали из подтопленного палаточного лагеря в Сочи 19 человек, в том числе 10 детей, сообщили в "Кубань-Спас". Отмечается, что утром помощь спасателей понадобилась туристам в горно-лесистой местности в Хостинском районе, около села Красная Воля, где из-за сильных осадков был подтоплен палаточный лагерь. "Спасатели Адлерского отряда оперативно прибыли на место происшествия и произвели эвакуацию 19 человек, из которых 10 детей. Благодаря слаженным действиям команды, все были успешно перевезены в безопасное место. Медицинская помощь не понадобилась", - говорится в сообщении.
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происшествия, сочи, краснодарский край
Происшествия, Сочи, Краснодарский край
В Сочи подтопило палаточный лагерь

В Сочи спасатели эвакуировали 19 человек из подтопленного палаточного лагеря

© Фото : Кубань-СПАСВ Сочи спасатели эвакуировали 19 человек из подтопленного палаточного лагеря
В Сочи спасатели эвакуировали 19 человек из подтопленного палаточного лагеря - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Фото : Кубань-СПАС
В Сочи спасатели эвакуировали 19 человек из подтопленного палаточного лагеря
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КРАСНОДАР, 31 мар – РИА Новости. Спасатели эвакуировали из подтопленного палаточного лагеря в Сочи 19 человек, в том числе 10 детей, сообщили в "Кубань-Спас".
Отмечается, что утром помощь спасателей понадобилась туристам в горно-лесистой местности в Хостинском районе, около села Красная Воля, где из-за сильных осадков был подтоплен палаточный лагерь.
"Спасатели Адлерского отряда оперативно прибыли на место происшествия и произвели эвакуацию 19 человек, из которых 10 детей. Благодаря слаженным действиям команды, все были успешно перевезены в безопасное место. Медицинская помощь не понадобилась", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияСочиКраснодарский край
 
 
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