В Москве задержали курьера телефонных мошенников
В Москве задержали курьера мошенников, похитивших у пенсионерки 36 млн рублей
Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Полицейские задержали курьера телефонных мошенников, похитивших у пенсионерки-москвички 36 миллионов рублей, мужчина заключен под стражу, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
В отдел МВД России по району Люблино города Москвы с заявлением обратилась 64-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что ранее ей поступил звонок от незнакомца, представившегося работником из госструктур. Он сообщил о том, что её персональные данные попали в руки мошенников, которые уже начали использовать их для финансирования противоправной деятельности. В целях защиты своего имущества пенсионерке рекомендовали передать курьеру имеющуюся у неё наличку.
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Следуя указаниям звонившего, введённая в заблуждение москвичка в течение нескольких часов передавала свои накопления троим неизвестным. Каждый из них при встрече называл заранее оговорённое кодовое слово и, забирая посылку с деньгами, вручал ей лист с информацией о контроле за финансовыми транзакциями. Лишь через некоторое время потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию. Сумма причинённого ей материального ущерба составила 32 миллиона рублей.
"В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий при помощи городской системы видеонаблюдения сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по району Люблино установили личность одного из криминальных курьеров. Им оказался 23-летний житель Московской области. Выяснилось, что полученные от гражданки деньги он передал другому соучастнику мошеннической схемы по указанию дистанционного куратора", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ. Злоумышленнику предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, заключили в ведомстве.