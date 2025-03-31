https://ria.ru/20250331/kurer-2008396972.html

В Москве задержали курьера телефонных мошенников

В Москве задержали курьера телефонных мошенников - РИА Новости, 31.03.2025

В Москве задержали курьера телефонных мошенников

Полицейские задержали курьера телефонных мошенников, похитивших у пенсионерки-москвички 36 миллионов рублей, мужчина заключен под стражу, сообщили в... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T14:15:00+03:00

2025-03-31T14:15:00+03:00

2025-03-31T14:15:00+03:00

происшествия

россия

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Полицейские задержали курьера телефонных мошенников, похитивших у пенсионерки-москвички 36 миллионов рублей, мужчина заключен под стражу, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ. В отдел МВД России по району Люблино города Москвы с заявлением обратилась 64-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что ранее ей поступил звонок от незнакомца, представившегося работником из госструктур. Он сообщил о том, что её персональные данные попали в руки мошенников, которые уже начали использовать их для финансирования противоправной деятельности. В целях защиты своего имущества пенсионерке рекомендовали передать курьеру имеющуюся у неё наличку. Следуя указаниям звонившего, введённая в заблуждение москвичка в течение нескольких часов передавала свои накопления троим неизвестным. Каждый из них при встрече называл заранее оговорённое кодовое слово и, забирая посылку с деньгами, вручал ей лист с информацией о контроле за финансовыми транзакциями. Лишь через некоторое время потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию. Сумма причинённого ей материального ущерба составила 32 миллиона рублей. "В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий при помощи городской системы видеонаблюдения сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по району Люблино установили личность одного из криминальных курьеров. Им оказался 23-летний житель Московской области. Выяснилось, что полученные от гражданки деньги он передал другому соучастнику мошеннической схемы по указанию дистанционного куратора", - говорится в сообщении. По данному факту возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ. Злоумышленнику предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20250324/notarius-2006843396.html

https://ria.ru/20250329/mest-2008069805.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, москва, московская область (подмосковье)