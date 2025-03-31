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Российские дроны уничтожили вышку связи ВСУ в Купянске - РИА Новости, 31.03.2025
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15:31 31.03.2025 (обновлено: 15:33 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/kupyansk-2008427781.html
Российские дроны уничтожили вышку связи ВСУ в Купянске
Российские дроны уничтожили вышку связи ВСУ в Купянске - РИА Новости, 31.03.2025
Российские дроны уничтожили вышку связи ВСУ в Купянске
Расчеты FPV-дронов "Молния-2" группы "Конторы" российской группировки войск "Запад" атаковали вышку связи с ретрансляторами в Купянске, частично лишив ВСУ связи РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T15:31:00+03:00
2025-03-31T15:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
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волчанск
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безопасность
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 31 мар – РИА Новости. Расчеты FPV-дронов "Молния-2" группы "Конторы" российской группировки войск "Запад" атаковали вышку связи с ретрансляторами в Купянске, частично лишив ВСУ связи в данном районе, рассказал РИА Новости командир группы БПЛА 1-й гвардейской танковой армии с позывным "Контора". Видео поражения ретрансляторов есть в распоряжении РИА Новости. "Одно из основных направлений (работы группы – ред.) – это сам Купянск, там ведем активно разведку, выявляем цели, их отрабатываем. Вот сейчас задача пришла – выявили антенны связи, ретрансляторы. Сейчас подготавливаем, и туда вылетает FPV самолетного типа "Молния-2", - рассказал "Контора". По его словам, нарушение устойчивой связи у противника в районе Купянска является одной из основных задач их группы. "Достаточно много целей там. Усложняется еще тем, что там достаточно много мирных жителей, подходим достаточно усердно к выявлению целей, чтоб у нас были достаточно достоверные данные, что это объект ВСУ", - заявил командир. Он уточнил, что на задачу было отправлено сразу несколько дронов. "По цели отработали, попали по антеннам. То, что в наших силах, мы используем, даже чуть больше наших возможностей. Связь у хохлов упала", - пояснил "Контора". Купянск выступает в роли опорного пункта обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Его важность заключается в том, что это — крупнейший населенный пункт на территории региона, расположенной к востоку от Оскола. Если российским войскам удастся освободить город, они получат возможность продвигаться дальше на запад в этой части Харьковской области и в перспективе объединить фронт с участком в Волчанске.
https://ria.ru/20250327/kupyansk-2007744453.html
https://ria.ru/20241114/kupyansk-1983754658.html
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Атака российских дронов на вышку связи ВСУ в Купянске
Расчеты FPV-дронов "Молния-2" группы "Конторы" российской группировки "Запад" атаковали вышку связи с ретрансляторами в Купянске, частично лишив ВСУ связи в этом районе. Об этом РИА Новости рассказал командир группы БПЛА 1-й гвардейской танковой армии.
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харьковская область, волчанск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Волчанск, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские дроны уничтожили вышку связи ВСУ в Купянске

Группа "Конторы" группировки "Запад" атаковала "Молниями" вышку связи в Купянске

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 31 мар – РИА Новости. Расчеты FPV-дронов "Молния-2" группы "Конторы" российской группировки войск "Запад" атаковали вышку связи с ретрансляторами в Купянске, частично лишив ВСУ связи в данном районе, рассказал РИА Новости командир группы БПЛА 1-й гвардейской танковой армии с позывным "Контора".
Видео поражения ретрансляторов есть в распоряжении РИА Новости.
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"Одно из основных направлений (работы группы – ред.) – это сам Купянск, там ведем активно разведку, выявляем цели, их отрабатываем. Вот сейчас задача пришла – выявили антенны связи, ретрансляторы. Сейчас подготавливаем, и туда вылетает FPV самолетного типа "Молния-2", - рассказал "Контора".
По его словам, нарушение устойчивой связи у противника в районе Купянска является одной из основных задач их группы.
"Достаточно много целей там. Усложняется еще тем, что там достаточно много мирных жителей, подходим достаточно усердно к выявлению целей, чтоб у нас были достаточно достоверные данные, что это объект ВСУ", - заявил командир.
Он уточнил, что на задачу было отправлено сразу несколько дронов. "По цели отработали, попали по антеннам. То, что в наших силах, мы используем, даже чуть больше наших возможностей. Связь у хохлов упала", - пояснил "Контора".
Купянск выступает в роли опорного пункта обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Его важность заключается в том, что это — крупнейший населенный пункт на территории региона, расположенной к востоку от Оскола. Если российским войскам удастся освободить город, они получат возможность продвигаться дальше на запад в этой части Харьковской области и в перспективе объединить фронт с участком в Волчанске.
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