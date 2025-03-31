https://ria.ru/20250331/kupyansk-2008427781.html

Российские дроны уничтожили вышку связи ВСУ в Купянске

Российские дроны уничтожили вышку связи ВСУ в Купянске - РИА Новости, 31.03.2025

Российские дроны уничтожили вышку связи ВСУ в Купянске

Расчеты FPV-дронов "Молния-2" группы "Конторы" российской группировки войск "Запад" атаковали вышку связи с ретрансляторами в Купянске, частично лишив ВСУ связи РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T15:31:00+03:00

2025-03-31T15:31:00+03:00

2025-03-31T15:33:00+03:00

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 31 мар – РИА Новости. Расчеты FPV-дронов "Молния-2" группы "Конторы" российской группировки войск "Запад" атаковали вышку связи с ретрансляторами в Купянске, частично лишив ВСУ связи в данном районе, рассказал РИА Новости командир группы БПЛА 1-й гвардейской танковой армии с позывным "Контора". Видео поражения ретрансляторов есть в распоряжении РИА Новости. "Одно из основных направлений (работы группы – ред.) – это сам Купянск, там ведем активно разведку, выявляем цели, их отрабатываем. Вот сейчас задача пришла – выявили антенны связи, ретрансляторы. Сейчас подготавливаем, и туда вылетает FPV самолетного типа "Молния-2", - рассказал "Контора". По его словам, нарушение устойчивой связи у противника в районе Купянска является одной из основных задач их группы. "Достаточно много целей там. Усложняется еще тем, что там достаточно много мирных жителей, подходим достаточно усердно к выявлению целей, чтоб у нас были достаточно достоверные данные, что это объект ВСУ", - заявил командир. Он уточнил, что на задачу было отправлено сразу несколько дронов. "По цели отработали, попали по антеннам. То, что в наших силах, мы используем, даже чуть больше наших возможностей. Связь у хохлов упала", - пояснил "Контора". Купянск выступает в роли опорного пункта обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Его важность заключается в том, что это — крупнейший населенный пункт на территории региона, расположенной к востоку от Оскола. Если российским войскам удастся освободить город, они получат возможность продвигаться дальше на запад в этой части Харьковской области и в перспективе объединить фронт с участком в Волчанске.

https://ria.ru/20250327/kupyansk-2007744453.html

https://ria.ru/20241114/kupyansk-1983754658.html

харьковская область

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Атака российских дронов на вышку связи ВСУ в Купянске Расчеты FPV-дронов "Молния-2" группы "Конторы" российской группировки "Запад" атаковали вышку связи с ретрансляторами в Купянске, частично лишив ВСУ связи в этом районе. Об этом РИА Новости рассказал командир группы БПЛА 1-й гвардейской танковой армии. 2025-03-31T15:31 true PT1M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

харьковская область, волчанск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность