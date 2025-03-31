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ЦИК Украины заявил о конфликтах в случае злоупотреблений власти при выборах - РИА Новости, 31.03.2025
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11:50 31.03.2025 (обновлено: 12:09 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/kuleba-2008359240.html
ЦИК Украины заявил о конфликтах в случае злоупотреблений власти при выборах
ЦИК Украины заявил о конфликтах в случае злоупотреблений власти при выборах - РИА Новости, 31.03.2025
ЦИК Украины заявил о конфликтах в случае злоупотреблений власти при выборах
Неосторожные движения и злоупотребления власти при выборах на Украине могут спровоцировать внутренние конфликты, заявил глава украинской ЦИК Олег Диденко. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T11:50:00+03:00
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Неосторожные движения и злоупотребления власти при выборах на Украине могут спровоцировать внутренние конфликты, заявил глава украинской ЦИК Олег Диденко.Он ранее в понедельник заявлял, что Украина нуждается в корректировке выборного процесса, на выборы потребуется больше запланированного времени."Я часто говорю, что послевоенные выборы - это не место для экспериментов. Послевоенные выборы будут очень ответственными и чувствительными. Какие-то неосторожные движения, а тем более злоупотребления, могут спровоцировать внутренние конфликты. А они могут иметь очень негативные последствия, особенно учитывая, что у наших избирателей после войны будет, с одной стороны, обостренное чувство справедливости, а с другой – много оружия. Важно, чтобы мы не получили внутренний конфликт с еще худшими результатами, чем поражение в войне", - сказал Диденко в интервью изданию "Украинская правда".Он добавил, что все это очень "опасная история", поэтому все участники избирательного процесса, все субъекты политического процесса должны осознавать эту ответственность.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
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в мире, украина, киев, сша, олег диденко, дональд трамп
В мире, Украина, Киев, США, Олег Диденко, Дональд Трамп
ЦИК Украины заявил о конфликтах в случае злоупотреблений власти при выборах

Диденко: злоупотребления власти при выборах на Украине спровоцируют конфликты

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание ЦИК Украины в Киеве
Здание ЦИК Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Здание ЦИК Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Неосторожные движения и злоупотребления власти при выборах на Украине могут спровоцировать внутренние конфликты, заявил глава украинской ЦИК Олег Диденко.
Он ранее в понедельник заявлял, что Украина нуждается в корректировке выборного процесса, на выборы потребуется больше запланированного времени.
"Я часто говорю, что послевоенные выборы - это не место для экспериментов. Послевоенные выборы будут очень ответственными и чувствительными. Какие-то неосторожные движения, а тем более злоупотребления, могут спровоцировать внутренние конфликты. А они могут иметь очень негативные последствия, особенно учитывая, что у наших избирателей после войны будет, с одной стороны, обостренное чувство справедливости, а с другой – много оружия. Важно, чтобы мы не получили внутренний конфликт с еще худшими результатами, чем поражение в войне", - сказал Диденко в интервью изданию "Украинская правда".
Он добавил, что все это очень "опасная история", поэтому все участники избирательного процесса, все субъекты политического процесса должны осознавать эту ответственность.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
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В миреУкраинаКиевСШАОлег ДиденкоДональд Трамп
 
 
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