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На Украине сделали воинственное заявление о возможном соглашении с Путиным - РИА Новости, 31.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:59 31.03.2025 (обновлено: 14:03 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/kuleba-2008333840.html
На Украине сделали воинственное заявление о возможном соглашении с Путиным
На Украине сделали воинственное заявление о возможном соглашении с Путиным - РИА Новости, 31.03.2025
На Украине сделали воинственное заявление о возможном соглашении с Путиным
В случае заключения соглашений с президентом России Владимиром Путиным Украина рискует остаться без помощи Европы, заявил бывший украинский министр иностранных... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T09:59:00+03:00
2025-03-31T14:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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владимир путин
дмитрий кулеба
россия
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В случае заключения соглашений с президентом России Владимиром Путиным Украина рискует остаться без помощи Европы, заявил бывший украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба изданию The Times."Опасность соглашений с Путиным, какими бы ограниченными они ни были, заключается в том, что европейские партнеры Киева могут принять переговоры о прекращении огня за чистую монету и приостановить поставки военной помощи, чтобы не показаться помехой любым перспективам мира", — считает он. Кроме того, Кулеба утверждает, что Киеву будет трудно выжить, если он согласится на любое ограниченное перемирие только для того, чтобы угодить президенту США Дональду Трампу. На прошлой неделе, во время рабочей поездки в Мурманскую область Путин заявил, что введение временного управления на Украине позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, такой вариант в телефонных разговорах лидеров России и США не обсуждался.
https://ria.ru/20250331/tramp-2008322811.html
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в мире, украина, владимир путин, дмитрий кулеба, россия, киев, европа
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Кулеба, Россия, Киев, Европа
На Украине сделали воинственное заявление о возможном соглашении с Путиным

Кулеба: ЕС отвернется от Украины, если Киев заключит соглашение с Путиным

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Мурманск
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Мурманск - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Рабочая поездка президента Владимира Путина в Мурманск. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В случае заключения соглашений с президентом России Владимиром Путиным Украина рискует остаться без помощи Европы, заявил бывший украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба изданию The Times.

"Опасность соглашений с Путиным, какими бы ограниченными они ни были, заключается в том, что европейские партнеры Киева могут принять переговоры о прекращении огня за чистую монету и приостановить поставки военной помощи, чтобы не показаться помехой любым перспективам мира", — считает он.
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Кроме того, Кулеба утверждает, что Киеву будет трудно выжить, если он согласится на любое ограниченное перемирие только для того, чтобы угодить президенту США Дональду Трампу.

На прошлой неделе, во время рабочей поездки в Мурманскую область Путин заявил, что введение временного управления на Украине позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, такой вариант в телефонных разговорах лидеров России и США не обсуждался.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ПутинДмитрий КулебаРоссияКиевЕвропа
 
 
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