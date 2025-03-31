Глава Крыма назвал подлостью осквернение могилы военкора Федорчака
Аксенов назвал поджог могилы Федорчака и трех бойцов СВО низостью и подлостью
© Фото : соцсетиВандалы сожгли и разгромили могилу недавно погибшего корреспондента "Известий" Александра Федорчака
© Фото : соцсети
Вандалы сожгли и разгромили могилу недавно погибшего корреспондента "Известий" Александра Федорчака. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости. Поджог могилы военкора Александра Федорчака и трех бойцов СВО в Крыму является низостью и подлостью, глумлением над мертвыми, и возмездие за это будет неотвратимым, написал глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале.
Ранее глава администрации Нижнегорского района Крыма Антон Кравец сообщил, что вандалы осквернили могилы военного корреспондента "Известий" и трех бойцов СВО на кладбище в Крыму, идёт расследование. СУСК и МВД Крыма возбудили уголовные дела, устанавливаются причастные к совершению преступления.
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"В Крыму подонки подожгли и осквернили могилы военкора Александра Федорчака и трех наших воинов СВО. Это поступок не человека, а подлость, ненависть и беспринципность зверья. Трусливо избегая схватки с живыми, они глумятся над мертвыми. Однако возмездие неотвратимо и здесь, на земле, и там, на Небесах, их каждый шаг будет взвешен и осужден", - написал Аксенов.
Федорчака похоронили 28 марта после отпевания в его родном поселке Нижнегорский в Крыму.
Федорчак – крымчанин, до работы в "Известиях" был корреспондентом канала "Звезда", а ранее – канала "Крым 24" и Крымского информагентства.
Аксенов ранее подписал указ о награждении Федорчака орденом " За верность долгу" посмертно.
Оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, а также военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак погибли 24 марта результате прицельного удара ВСУ ракетами HIMARS по гражданской машине с журналистами в поселке Михайловка в ЛНР. СК РФ возбудил уголовное дело, в том числе по статье "Убийство" и "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов". Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, киевский режим продолжает злодеяния в отношении журналистов - людей, у которых в руках не было и нет оружия, по ним велся прицельный огонь.