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Глава Крыма назвал подлостью осквернение могилы военкора Федорчака - РИА Новости, 31.03.2025
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12:08 31.03.2025 (обновлено: 12:10 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/krym-2008365188.html
Глава Крыма назвал подлостью осквернение могилы военкора Федорчака
Глава Крыма назвал подлостью осквернение могилы военкора Федорчака - РИА Новости, 31.03.2025
Глава Крыма назвал подлостью осквернение могилы военкора Федорчака
Поджог могилы военкора Александра Федорчака и трех бойцов СВО в Крыму является низостью и подлостью, глумлением над мертвыми, и возмездие за это будет... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T12:08:00+03:00
2025-03-31T12:10:00+03:00
россия
луганская народная республика
александр федорчак (военкор)
сергей аксенов (политик)
дмитрий песков
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости. Поджог могилы военкора Александра Федорчака и трех бойцов СВО в Крыму является низостью и подлостью, глумлением над мертвыми, и возмездие за это будет неотвратимым, написал глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале. Ранее глава администрации Нижнегорского района Крыма Антон Кравец сообщил, что вандалы осквернили могилы военного корреспондента "Известий" и трех бойцов СВО на кладбище в Крыму, идёт расследование. СУСК и МВД Крыма возбудили уголовные дела, устанавливаются причастные к совершению преступления. "В Крыму подонки подожгли и осквернили могилы военкора Александра Федорчака и трех наших воинов СВО. Это поступок не человека, а подлость, ненависть и беспринципность зверья. Трусливо избегая схватки с живыми, они глумятся над мертвыми. Однако возмездие неотвратимо и здесь, на земле, и там, на Небесах, их каждый шаг будет взвешен и осужден", - написал Аксенов. Федорчака похоронили 28 марта после отпевания в его родном поселке Нижнегорский в Крыму. Федорчак – крымчанин, до работы в "Известиях" был корреспондентом канала "Звезда", а ранее – канала "Крым 24" и Крымского информагентства. Аксенов ранее подписал указ о награждении Федорчака орденом " За верность долгу" посмертно. Оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, а также военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак погибли 24 марта результате прицельного удара ВСУ ракетами HIMARS по гражданской машине с журналистами в поселке Михайловка в ЛНР. СК РФ возбудил уголовное дело, в том числе по статье "Убийство" и "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов". Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, киевский режим продолжает злодеяния в отношении журналистов - людей, у которых в руках не было и нет оружия, по ним велся прицельный огонь.
https://ria.ru/20250331/podzhog-2008347115.html
https://ria.ru/20250331/mogila-2008337845.html
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россия, луганская народная республика, александр федорчак (военкор), сергей аксенов (политик), дмитрий песков, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Луганская Народная Республика, Александр Федорчак (военкор), Сергей Аксенов (политик), Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Глава Крыма назвал подлостью осквернение могилы военкора Федорчака

Аксенов назвал поджог могилы Федорчака и трех бойцов СВО низостью и подлостью

© Фото : соцсетиВандалы сожгли и разгромили могилу недавно погибшего корреспондента "Известий" Александра Федорчака
Вандалы сожгли и разгромили могилу недавно погибшего корреспондента Известий Александра Федорчака - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Фото : соцсети
Вандалы сожгли и разгромили могилу недавно погибшего корреспондента "Известий" Александра Федорчака. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости. Поджог могилы военкора Александра Федорчака и трех бойцов СВО в Крыму является низостью и подлостью, глумлением над мертвыми, и возмездие за это будет неотвратимым, написал глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале.
Ранее глава администрации Нижнегорского района Крыма Антон Кравец сообщил, что вандалы осквернили могилы военного корреспондента "Известий" и трех бойцов СВО на кладбище в Крыму, идёт расследование. СУСК и МВД Крыма возбудили уголовные дела, устанавливаются причастные к совершению преступления.
Цветы в память о погибшим журналисте Александре Федорчаке в МИЦ Известия в Москве - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Гендиректор "Известий" прокомментировал поджог могилы военкора Федорчака
11:01
«
"В Крыму подонки подожгли и осквернили могилы военкора Александра Федорчака и трех наших воинов СВО. Это поступок не человека, а подлость, ненависть и беспринципность зверья. Трусливо избегая схватки с живыми, они глумятся над мертвыми. Однако возмездие неотвратимо и здесь, на земле, и там, на Небесах, их каждый шаг будет взвешен и осужден", - написал Аксенов.
Федорчака похоронили 28 марта после отпевания в его родном поселке Нижнегорский в Крыму.
Федорчак – крымчанин, до работы в "Известиях" был корреспондентом канала "Звезда", а ранее – канала "Крым 24" и Крымского информагентства.
Аксенов ранее подписал указ о награждении Федорчака орденом " За верность долгу" посмертно.
Оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, а также военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак погибли 24 марта результате прицельного удара ВСУ ракетами HIMARS по гражданской машине с журналистами в поселке Михайловка в ЛНР. СК РФ возбудил уголовное дело, в том числе по статье "Убийство" и "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов". Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, киевский режим продолжает злодеяния в отношении журналистов - людей, у которых в руках не было и нет оружия, по ним велся прицельный огонь.
Цветы в память о погибшим журналисте Александре Федорчаке в МИЦ Известия в Москве - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
После поджога могилы военкора Федорчака в Крыму завели уголовное дело
10:19
 
РоссияЛуганская Народная РеспубликаАлександр Федорчак (военкор)Сергей Аксенов (политик)Дмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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