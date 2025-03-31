https://ria.ru/20250331/krym-2008365188.html

Глава Крыма назвал подлостью осквернение могилы военкора Федорчака

Глава Крыма назвал подлостью осквернение могилы военкора Федорчака - РИА Новости, 31.03.2025

Глава Крыма назвал подлостью осквернение могилы военкора Федорчака

Поджог могилы военкора Александра Федорчака и трех бойцов СВО в Крыму является низостью и подлостью, глумлением над мертвыми, и возмездие за это будет... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T12:08:00+03:00

2025-03-31T12:08:00+03:00

2025-03-31T12:10:00+03:00

россия

луганская народная республика

александр федорчак (военкор)

сергей аксенов (политик)

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости. Поджог могилы военкора Александра Федорчака и трех бойцов СВО в Крыму является низостью и подлостью, глумлением над мертвыми, и возмездие за это будет неотвратимым, написал глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале. Ранее глава администрации Нижнегорского района Крыма Антон Кравец сообщил, что вандалы осквернили могилы военного корреспондента "Известий" и трех бойцов СВО на кладбище в Крыму, идёт расследование. СУСК и МВД Крыма возбудили уголовные дела, устанавливаются причастные к совершению преступления. "В Крыму подонки подожгли и осквернили могилы военкора Александра Федорчака и трех наших воинов СВО. Это поступок не человека, а подлость, ненависть и беспринципность зверья. Трусливо избегая схватки с живыми, они глумятся над мертвыми. Однако возмездие неотвратимо и здесь, на земле, и там, на Небесах, их каждый шаг будет взвешен и осужден", - написал Аксенов. Федорчака похоронили 28 марта после отпевания в его родном поселке Нижнегорский в Крыму. Федорчак – крымчанин, до работы в "Известиях" был корреспондентом канала "Звезда", а ранее – канала "Крым 24" и Крымского информагентства. Аксенов ранее подписал указ о награждении Федорчака орденом " За верность долгу" посмертно. Оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, а также военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак погибли 24 марта результате прицельного удара ВСУ ракетами HIMARS по гражданской машине с журналистами в поселке Михайловка в ЛНР. СК РФ возбудил уголовное дело, в том числе по статье "Убийство" и "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов". Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, киевский режим продолжает злодеяния в отношении журналистов - людей, у которых в руках не было и нет оружия, по ним велся прицельный огонь.

https://ria.ru/20250331/podzhog-2008347115.html

https://ria.ru/20250331/mogila-2008337845.html

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россия, луганская народная республика, александр федорчак (военкор), сергей аксенов (политик), дмитрий песков, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия