https://ria.ru/20250331/kreml-2008387923.html

В Кремле рассказали о вопросах при обсуждении черноморской инициативы

В Кремле рассказали о вопросах при обсуждении черноморской инициативы - РИА Новости, 31.03.2025

В Кремле рассказали о вопросах при обсуждении черноморской инициативы

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что пока нельзя говорить о полной палитре вопросов, которые стоят на повестке дня в... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T13:36:00+03:00

2025-03-31T13:36:00+03:00

2025-03-31T13:36:00+03:00

черное море

россия

сша

дмитрий песков

россельхозбанк

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

в мире

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что пока нельзя говорить о полной палитре вопросов, которые стоят на повестке дня в контексте "черноморской инициативы", предстоит определенная работа. Журналист спросила Пескова, как в Кремле оценивают "перспективы соглашения по Черному морю, прописываются ли в нем отдельно позиции по Крымскому мосту, будет ли соглашение гарантировать его безопасность". "Сейчас, безусловно, на эти все детали обращается должное внимание при осуществлении наших контактов. И еще определенная работа предстоит. Вместе с тем, наверное, мы, конечно же, не можем в полных деталях говорить о той палитре вопросов, которые стоят на повестке дня в контексте черноморской инициативы", - ответил Песков. На сайте Кремля ранее было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп. В нем сообщалось, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.

https://ria.ru/20250327/rossija-2007658842.html

черное море

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черное море, россия, сша, дмитрий песков, россельхозбанк, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), в мире