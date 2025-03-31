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В Кремле рассказали о вопросах при обсуждении черноморской инициативы
В Кремле рассказали о вопросах при обсуждении черноморской инициативы - РИА Новости, 31.03.2025
В Кремле рассказали о вопросах при обсуждении черноморской инициативы
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что пока нельзя говорить о полной палитре вопросов, которые стоят на повестке дня в... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T13:36:00+03:00
2025-03-31T13:36:00+03:00
2025-03-31T13:36:00+03:00
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россельхозбанк
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что пока нельзя говорить о полной палитре вопросов, которые стоят на повестке дня в контексте "черноморской инициативы", предстоит определенная работа. Журналист спросила Пескова, как в Кремле оценивают "перспективы соглашения по Черному морю, прописываются ли в нем отдельно позиции по Крымскому мосту, будет ли соглашение гарантировать его безопасность". "Сейчас, безусловно, на эти все детали обращается должное внимание при осуществлении наших контактов. И еще определенная работа предстоит. Вместе с тем, наверное, мы, конечно же, не можем в полных деталях говорить о той палитре вопросов, которые стоят на повестке дня в контексте черноморской инициативы", - ответил Песков. На сайте Кремля ранее было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп. В нем сообщалось, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
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черное море, россия, сша, дмитрий песков, россельхозбанк, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), в мире
Черное море, Россия, США, Дмитрий Песков, Россельхозбанк, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), В мире
В Кремле рассказали о вопросах при обсуждении черноморской инициативы
Песков: пока нельзя говорить о полной палитре вопросов черноморской инициативы