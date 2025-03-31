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В Кремле рассказали об интересе США к проектам с редкоземельными металлами - РИА Новости, 31.03.2025
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13:23 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/kreml-2008384472.html
В Кремле рассказали об интересе США к проектам с редкоземельными металлами
В Кремле рассказали об интересе США к проектам с редкоземельными металлами - РИА Новости, 31.03.2025
В Кремле рассказали об интересе США к проектам с редкоземельными металлами
Некоторые американские компании проявляют интерес к проектам с редкоземельными металлами в РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T13:23:00+03:00
2025-03-31T13:23:00+03:00
экономика
россия
сша
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Некоторые американские компании проявляют интерес к проектам с редкоземельными металлами в РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вместе с тем, некоторые из них проявляют интерес (к проектам с редкоземельными металлами с РФ - ред.). Здесь тоже пока нет конкретики, но интерес очевидно проявляется, интерес взаимный, потому что речь может идти о взаимовыгодных проектах, а это то, что мы ищем с зарубежными контрагентами", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о совместных проектах РФ и США по добыче редкоземельных металлов.
https://ria.ru/20250304/peskov-2003067045.html
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экономика, россия, сша, дмитрий песков, в мире
Экономика, Россия, США, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле рассказали об интересе США к проектам с редкоземельными металлами

Песков: США проявляют интерес к проектам с редкоземельными металлами в России

© РИА Новости / Илья ПиталевМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Некоторые американские компании проявляют интерес к проектам с редкоземельными металлами в РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вместе с тем, некоторые из них проявляют интерес (к проектам с редкоземельными металлами с РФ - ред.). Здесь тоже пока нет конкретики, но интерес очевидно проявляется, интерес взаимный, потому что речь может идти о взаимовыгодных проектах, а это то, что мы ищем с зарубежными контрагентами", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о совместных проектах РФ и США по добыче редкоземельных металлов.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
В Кремле объяснили слова Путина о сотрудничестве с США по редким металлам
4 марта, 20:41
 
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