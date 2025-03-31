https://ria.ru/20250331/kreml-2008384472.html

В Кремле рассказали об интересе США к проектам с редкоземельными металлами

В Кремле рассказали об интересе США к проектам с редкоземельными металлами - РИА Новости, 31.03.2025

В Кремле рассказали об интересе США к проектам с редкоземельными металлами

Некоторые американские компании проявляют интерес к проектам с редкоземельными металлами в РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T13:23:00+03:00

2025-03-31T13:23:00+03:00

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Некоторые американские компании проявляют интерес к проектам с редкоземельными металлами в РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вместе с тем, некоторые из них проявляют интерес (к проектам с редкоземельными металлами с РФ - ред.). Здесь тоже пока нет конкретики, но интерес очевидно проявляется, интерес взаимный, потому что речь может идти о взаимовыгодных проектах, а это то, что мы ищем с зарубежными контрагентами", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о совместных проектах РФ и США по добыче редкоземельных металлов.

https://ria.ru/20250304/peskov-2003067045.html

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экономика, россия, сша, дмитрий песков, в мире