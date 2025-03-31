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Подполье: в Кременчуге ударили по производству, связанному с ракетами РСЗО
Подполье: в Кременчуге ударили по производству, связанному с ракетами РСЗО - РИА Новости, 31.03.2025
Подполье: в Кременчуге ударили по производству, связанному с ракетами РСЗО
Удар нанесен в Кременчуге по производству, связанному с ракетами для реактивных систем залпового огня (РСЗО), сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T11:53:00+03:00
2025-03-31T11:53:00+03:00
2025-03-31T11:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
кременчуг
сергей лебедев
безопасность
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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Удар нанесен в Кременчуге по производству, связанному с ракетами для реактивных систем залпового огня (РСЗО), сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Один прилёт в Кременчуг - по производству, связанному с ракетами РСЗО", - сказал собеседник агентства.
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кременчуг, сергей лебедев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Кременчуг, Сергей Лебедев, Безопасность
Подполье: в Кременчуге ударили по производству, связанному с ракетами РСЗО
Лебедев: ВС РФ ударили по связанному с ракетами РСЗО производству в Кременчуге