https://ria.ru/20250331/kremenchug-2008360659.html

Подполье: в Кременчуге ударили по производству, связанному с ракетами РСЗО

Подполье: в Кременчуге ударили по производству, связанному с ракетами РСЗО - РИА Новости, 31.03.2025

Подполье: в Кременчуге ударили по производству, связанному с ракетами РСЗО

Удар нанесен в Кременчуге по производству, связанному с ракетами для реактивных систем залпового огня (РСЗО), сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T11:53:00+03:00

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2025-03-31T11:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

кременчуг

сергей лебедев

безопасность

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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Удар нанесен в Кременчуге по производству, связанному с ракетами для реактивных систем залпового огня (РСЗО), сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Один прилёт в Кременчуг - по производству, связанному с ракетами РСЗО", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250331/aviabaza-2008358023.html

кременчуг

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2025

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кременчуг, сергей лебедев, безопасность