https://ria.ru/20250331/krasnoyarsk-2008312484.html

В Красноярске проверяют информацию о девушке, загоравшей голой на балконе

В Красноярске проверяют информацию о девушке, загоравшей голой на балконе - РИА Новости, 31.03.2025

В Красноярске проверяют информацию о девушке, загоравшей голой на балконе

В Красноярске полицейские начали проверять информацию о девушке, загоравшей голой на балконе, сообщили РИА Новости в краевом главке МВД. РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T07:41:00+03:00

2025-03-31T07:41:00+03:00

2025-03-31T11:47:00+03:00

происшествия

красноярск

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КРАСНОЯРСК, 31 мар — РИА Новости. В Красноярске полицейские начали проверять информацию о девушке, загоравшей голой на балконе, сообщили РИА Новости в краевом главке МВД. "В полицию сообщений не поступало. Полиция инициативно зарегистрировала материал. Проводится проверка", — сказали в пресс-службе.Фотографии голой девушки на балконе многоквартирного дома появились в социальных сетях. Очевидцы и соседи были возмущены увиденным.

https://ria.ru/20250329/sevastopol-2008087190.html

красноярск

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2025

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происшествия, красноярск