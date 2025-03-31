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В Красноярске проверяют информацию о девушке, загоравшей голой на балконе
В Красноярске проверяют информацию о девушке, загоравшей голой на балконе - РИА Новости, 31.03.2025
В Красноярске проверяют информацию о девушке, загоравшей голой на балконе
В Красноярске полицейские начали проверять информацию о девушке, загоравшей голой на балконе, сообщили РИА Новости в краевом главке МВД. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T07:41:00+03:00
2025-03-31T07:41:00+03:00
2025-03-31T11:47:00+03:00
происшествия
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 31 мар — РИА Новости. В Красноярске полицейские начали проверять информацию о девушке, загоравшей голой на балконе, сообщили РИА Новости в краевом главке МВД. "В полицию сообщений не поступало. Полиция инициативно зарегистрировала материал. Проводится проверка", — сказали в пресс-службе.Фотографии голой девушки на балконе многоквартирного дома появились в социальных сетях. Очевидцы и соседи были возмущены увиденным.
https://ria.ru/20250329/sevastopol-2008087190.html
красноярск
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происшествия, красноярск
В Красноярске проверяют информацию о девушке, загоравшей голой на балконе
Полиция Красноярска проверяет информацию о девушке, загоравшей голой на балконе