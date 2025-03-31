https://ria.ru/20250331/konflikty-2008317743.html
В Китае рассказали, что сблизило страну с Россией
В Китае рассказали, что сблизило страну с Россией - РИА Новости, 31.03.2025
В Китае рассказали, что сблизило страну с Россией
Произошедшие за последние три-четыре десятилетия международные изменения и конфликты сблизили Россию и Китай, заявил в понедельник директор центра по изучению... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T08:39:00+03:00
2025-03-31T08:39:00+03:00
2025-03-31T08:39:00+03:00
россия
китай
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946324840_0:0:3114:1753_1920x0_80_0_0_032d0f7090c3b9814cc645497e48c3f0.jpg
ШАНХАЙ (Китай), 31 мар – РИА Новости. Произошедшие за последние три-четыре десятилетия международные изменения и конфликты сблизили Россию и Китай, заявил в понедельник директор центра по изучению России в Восточно-Китайском педагогическом университете Фэн Шаолэй. "Я считаю, что Россия — надежный партнер Китая, и полагаю, что так думают большинство китайцев, потому что Китай и Россия — надежные стратегические партнеры… Более того, мы уже долгое время являемся хорошими друзьями и хорошими партнерами, и это не только решение политиков, но и долгосрочная цель китайского народа", - заявил Фэн Шаолэй в ответ на вопрос РИА Новости на полях Российско-китайской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай" и Центра по изучению России при Восточно-Китайском педагогическом университете. По его словам, "такова структура взаимоотношений между Китаем и Россией, и она не была определена случайно одним или двумя людьми, это результат произошедших за последние три-четыре десятилетия международных изменений и серии конфликтов, которые сблизили Китай и Россию".
https://ria.ru/20250331/otnoshenija-2008317429.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946324840_383:0:3114:2048_1920x0_80_0_0_609add9447aa7b1e3dff58e18600fc9b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, в мире
В Китае рассказали, что сблизило страну с Россией
Фэн Шаолэй: международные изменения и конфликты сблизили Россию и Китай