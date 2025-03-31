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В Китае рассказали, что сблизило страну с Россией - РИА Новости, 31.03.2025
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08:39 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/konflikty-2008317743.html
В Китае рассказали, что сблизило страну с Россией
В Китае рассказали, что сблизило страну с Россией - РИА Новости, 31.03.2025
В Китае рассказали, что сблизило страну с Россией
Произошедшие за последние три-четыре десятилетия международные изменения и конфликты сблизили Россию и Китай, заявил в понедельник директор центра по изучению... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T08:39:00+03:00
2025-03-31T08:39:00+03:00
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ШАНХАЙ (Китай), 31 мар – РИА Новости. Произошедшие за последние три-четыре десятилетия международные изменения и конфликты сблизили Россию и Китай, заявил в понедельник директор центра по изучению России в Восточно-Китайском педагогическом университете Фэн Шаолэй. "Я считаю, что Россия — надежный партнер Китая, и полагаю, что так думают большинство китайцев, потому что Китай и Россия — надежные стратегические партнеры… Более того, мы уже долгое время являемся хорошими друзьями и хорошими партнерами, и это не только решение политиков, но и долгосрочная цель китайского народа", - заявил Фэн Шаолэй в ответ на вопрос РИА Новости на полях Российско-китайской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай" и Центра по изучению России при Восточно-Китайском педагогическом университете. По его словам, "такова структура взаимоотношений между Китаем и Россией, и она не была определена случайно одним или двумя людьми, это результат произошедших за последние три-четыре десятилетия международных изменений и серии конфликтов, которые сблизили Китай и Россию".
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россия, китай, в мире
Россия, Китай, В мире
В Китае рассказали, что сблизило страну с Россией

Фэн Шаолэй: международные изменения и конфликты сблизили Россию и Китай

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский флаг в Пекине
Российский флаг в Пекине - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский флаг в Пекине. Архивное фото
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ШАНХАЙ (Китай), 31 мар – РИА Новости. Произошедшие за последние три-четыре десятилетия международные изменения и конфликты сблизили Россию и Китай, заявил в понедельник директор центра по изучению России в Восточно-Китайском педагогическом университете Фэн Шаолэй.
"Я считаю, что Россия — надежный партнер Китая, и полагаю, что так думают большинство китайцев, потому что Китай и Россия — надежные стратегические партнеры… Более того, мы уже долгое время являемся хорошими друзьями и хорошими партнерами, и это не только решение политиков, но и долгосрочная цель китайского народа", - заявил Фэн Шаолэй в ответ на вопрос РИА Новости на полях Российско-китайской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай" и Центра по изучению России при Восточно-Китайском педагогическом университете.
По его словам, "такова структура взаимоотношений между Китаем и Россией, и она не была определена случайно одним или двумя людьми, это результат произошедших за последние три-четыре десятилетия международных изменений и серии конфликтов, которые сблизили Китай и Россию".
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