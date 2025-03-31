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Командир роты рассказал об обнаружении ВСУ при освобождении Запорожья в ДНР - РИА Новости, 31.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:15 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/komandir-2008512015.html
Командир роты рассказал об обнаружении ВСУ при освобождении Запорожья в ДНР
Командир роты рассказал об обнаружении ВСУ при освобождении Запорожья в ДНР - РИА Новости, 31.03.2025
Командир роты рассказал об обнаружении ВСУ при освобождении Запорожья в ДНР
Военные ВСУ при освобождении от них населенного пункта Запорожье в ДНР обнаруживали себя уже непосредственно при зачистке их позиций штурмовыми группами ВС РФ,... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T21:15:00+03:00
2025-03-31T21:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожье
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Военные ВСУ при освобождении от них населенного пункта Запорожье в ДНР обнаруживали себя уже непосредственно при зачистке их позиций штурмовыми группами ВС РФ, об этом РИА Новости рассказал командир штурмовой роты 428-го полка 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр" Ильшат Ахметшин. О завершении освобождения населенного пункта Запорожье в ДНР на красноармейском направлении Минобороны России сообщило 30 марта. Село расположено на красноармейском направлении примерно в 23 километрах к юго-западу от Красноармейска (украинское название - Покровск). "Были такие иногда неожиданные случаи, когда враг так хорошо прячется и выявляет себя только тогда, когда наши штурмовики идут зачисткой. Были такие моменты, когда прям натыкались на врага и принимали уже бой", - рассказал подробности штурма села Запорожья командир роты. По его словам, штурмовые подразделения ВС РФ перед штурмом села Запорожье накапливались в рядом распложенном Срибном, об освобождении которого Минобороны сообщало 23 марта. К Срибному, по его словам, продвигались различными маршрутами, следуя по лесополосам и полям. В дальнейшем со Срибного ВС РФ выходили на штурм Запорожья. Перед началом штурма населенного пункта не все огневые точки удавалось выявить с помощью БПЛА и, соответственно, своевременно их отработать с помощью БПЛА или артиллерии. Военные ВСУ, по словам Ахметшина, боятся прямых боестолкновений с ВС РФ, предпочитая отходить на заранее подготовленные позиции. "Прямые контакты с противником были много раз, но прямого огневого контакта они (ВСУ - ред.) избегают, они отходят на заранее подготовленные позиции - прямого контакта они боятся", - поясняет командир роты. По его словам, после завершения штурмовых действий у противника не нашли никаких документов, позволяющих идентифицировать личность, не было и мобильных телефонов. При этом вместе с рациями были обнаружены и иностранное вооружение и амуниция.
https://ria.ru/20250331/spetsoperatsiya-2008307254.html
https://ria.ru/20250331/vsu-2008511479.html
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запорожье, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Командир роты рассказал об обнаружении ВСУ при освобождении Запорожья в ДНР

Командир Ахметшин: ВСУ обнаруживали себя уже при зачистке их позиций в ДНР

© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военные возле фронтовой зоны
Украинские военные возле фронтовой зоны - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военные возле фронтовой зоны. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Военные ВСУ при освобождении от них населенного пункта Запорожье в ДНР обнаруживали себя уже непосредственно при зачистке их позиций штурмовыми группами ВС РФ, об этом РИА Новости рассказал командир штурмовой роты 428-го полка 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр" Ильшат Ахметшин.
О завершении освобождения населенного пункта Запорожье в ДНР на красноармейском направлении Минобороны России сообщило 30 марта. Село расположено на красноармейском направлении примерно в 23 километрах к юго-западу от Красноармейска (украинское название - Покровск).
Кадры освобождения Запорожья в ДНР - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
В ходе освобождения Запорожья в ДНР уничтожено множество техники ВСУ
Вчера, 05:06
"Были такие иногда неожиданные случаи, когда враг так хорошо прячется и выявляет себя только тогда, когда наши штурмовики идут зачисткой. Были такие моменты, когда прям натыкались на врага и принимали уже бой", - рассказал подробности штурма села Запорожья командир роты.
По его словам, штурмовые подразделения ВС РФ перед штурмом села Запорожье накапливались в рядом распложенном Срибном, об освобождении которого Минобороны сообщало 23 марта. К Срибному, по его словам, продвигались различными маршрутами, следуя по лесополосам и полям. В дальнейшем со Срибного ВС РФ выходили на штурм Запорожья. Перед началом штурма населенного пункта не все огневые точки удавалось выявить с помощью БПЛА и, соответственно, своевременно их отработать с помощью БПЛА или артиллерии.
Военные ВСУ, по словам Ахметшина, боятся прямых боестолкновений с ВС РФ, предпочитая отходить на заранее подготовленные позиции.
"Прямые контакты с противником были много раз, но прямого огневого контакта они (ВСУ - ред.) избегают, они отходят на заранее подготовленные позиции - прямого контакта они боятся", - поясняет командир роты.
По его словам, после завершения штурмовых действий у противника не нашли никаких документов, позволяющих идентифицировать личность, не было и мобильных телефонов. При этом вместе с рациями были обнаружены и иностранное вооружение и амуниция.
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Командир роты рассказал о попытках ВСУ удержать позиции в Запорожье в ДНР
Вчера, 21:06
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожьеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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