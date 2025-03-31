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В РПЦ призвали запретить стирать кресты с изображений храмов
В РПЦ призвали запретить стирать кресты с изображений храмов - РИА Новости, 31.03.2025
В РПЦ призвали запретить стирать кресты с изображений храмов
Нужно законодательно запретить стирать кресты с изображений храмов, заявил РИА Новости зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T11:28:00+03:00
2025-03-31T11:28:00+03:00
2025-03-31T11:28:00+03:00
вахтанг кипшидзе
московский патриархат
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русская православная церковь
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Нужно законодательно запретить стирать кресты с изображений храмов, заявил РИА Новости зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. "Настало время законодательно запретить убирать, стирать кресты с изображений храмов. Нужно защитить крест как главный христианский символ", - сказал Кипшидзе. Ранее в своем Telegram-канале он отметил, что в обществе "сложился консенсус" по поводу того, что удаление крестов из публичной символики, связанной как с российской государственностью, так и культурой, "недопустимо и не имеет никаких оправданий", однако, несмотря на это, появляются все новые примеры подобных посягательств на символ. В связи с этим он призвал защитить крест от таких посягательств, а также "включиться в этот процесс" межфракционную группу по совершенствованию законодательства о защите христианских ценностей.
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вахтанг кипшидзе, московский патриархат, россия, русская православная церковь
Вахтанг Кипшидзе, Московский Патриархат, Россия, Русская православная церковь
В РПЦ призвали запретить стирать кресты с изображений храмов
В РПЦ призвали законодательно запретить стирать кресты с изображений храмов