https://ria.ru/20250331/khram-2008352184.html

В РПЦ призвали запретить стирать кресты с изображений храмов

В РПЦ призвали запретить стирать кресты с изображений храмов - РИА Новости, 31.03.2025

В РПЦ призвали запретить стирать кресты с изображений храмов

Нужно законодательно запретить стирать кресты с изображений храмов, заявил РИА Новости зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T11:28:00+03:00

2025-03-31T11:28:00+03:00

2025-03-31T11:28:00+03:00

вахтанг кипшидзе

московский патриархат

россия

русская православная церковь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156221/65/1562216560_0:0:3041:1710_1920x0_80_0_0_d374dcf27e93c7625ea46ce0fc1a1e7f.jpg

МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Нужно законодательно запретить стирать кресты с изображений храмов, заявил РИА Новости зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. "Настало время законодательно запретить убирать, стирать кресты с изображений храмов. Нужно защитить крест как главный христианский символ", - сказал Кипшидзе. Ранее в своем Telegram-канале он отметил, что в обществе "сложился консенсус" по поводу того, что удаление крестов из публичной символики, связанной как с российской государственностью, так и культурой, "недопустимо и не имеет никаких оправданий", однако, несмотря на это, появляются все новые примеры подобных посягательств на символ. В связи с этим он призвал защитить крест от таких посягательств, а также "включиться в этот процесс" межфракционную группу по совершенствованию законодательства о защите христианских ценностей.

https://ria.ru/20250315/abort-2005148474.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вахтанг кипшидзе, московский патриархат, россия, русская православная церковь