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В РПЦ призвали запретить стирать кресты с изображений храмов - РИА Новости, 31.03.2025
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11:28 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/khram-2008352184.html
В РПЦ призвали запретить стирать кресты с изображений храмов
В РПЦ призвали запретить стирать кресты с изображений храмов - РИА Новости, 31.03.2025
В РПЦ призвали запретить стирать кресты с изображений храмов
Нужно законодательно запретить стирать кресты с изображений храмов, заявил РИА Новости зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T11:28:00+03:00
2025-03-31T11:28:00+03:00
вахтанг кипшидзе
московский патриархат
россия
русская православная церковь
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Нужно законодательно запретить стирать кресты с изображений храмов, заявил РИА Новости зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. "Настало время законодательно запретить убирать, стирать кресты с изображений храмов. Нужно защитить крест как главный христианский символ", - сказал Кипшидзе. Ранее в своем Telegram-канале он отметил, что в обществе "сложился консенсус" по поводу того, что удаление крестов из публичной символики, связанной как с российской государственностью, так и культурой, "недопустимо и не имеет никаких оправданий", однако, несмотря на это, появляются все новые примеры подобных посягательств на символ. В связи с этим он призвал защитить крест от таких посягательств, а также "включиться в этот процесс" межфракционную группу по совершенствованию законодательства о защите христианских ценностей.
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вахтанг кипшидзе, московский патриархат, россия, русская православная церковь
Вахтанг Кипшидзе, Московский Патриархат, Россия, Русская православная церковь
В РПЦ призвали запретить стирать кресты с изображений храмов

В РПЦ призвали законодательно запретить стирать кресты с изображений храмов

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкХрам Христа Спасителя в Москве
Храм Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
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Храм Христа Спасителя в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Нужно законодательно запретить стирать кресты с изображений храмов, заявил РИА Новости зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
«
"Настало время законодательно запретить убирать, стирать кресты с изображений храмов. Нужно защитить крест как главный христианский символ", - сказал Кипшидзе.
Ранее в своем Telegram-канале он отметил, что в обществе "сложился консенсус" по поводу того, что удаление крестов из публичной символики, связанной как с российской государственностью, так и культурой, "недопустимо и не имеет никаких оправданий", однако, несмотря на это, появляются все новые примеры подобных посягательств на символ. В связи с этим он призвал защитить крест от таких посягательств, а также "включиться в этот процесс" межфракционную группу по совершенствованию законодательства о защите христианских ценностей.
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Вахтанг КипшидзеМосковский ПатриархатРоссияРусская православная церковь
 
 
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