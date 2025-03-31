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Землякова провела обход территорий в Старых Химках - РИА Новости, 31.03.2025
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14:30 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/khimki-2008403568.html
Землякова провела обход территорий в Старых Химках
Землякова провела обход территорий в Старых Химках - РИА Новости, 31.03.2025
Землякова провела обход территорий в Старых Химках
Глава городского округа Химки Елена Землякова вместе с заместителями по направлениям, депутатами и городскими службами провела пеший обход территорий, сообщает... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T14:30:00+03:00
2025-03-31T14:30:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Глава городского округа Химки Елена Землякова вместе с заместителями по направлениям, депутатами и городскими службами провела пеший обход территорий, сообщает пресс-служба администрации округа. Уточняется, что внимание уделили содержанию домов и подъездов на улице Мичурина в Старых Химках. "Жилой фонд здесь имеет значительно большой возраст, поэтому нуждается в постоянном, тщательном уходе", — написала Землякова в своем телеграм-канале. Она проверила прилегающую территорию в этом районе и отметила состояние торговых объектов, которое должно соответствовать нормам. Она пообещала интенсивнее заниматься этим вопросом с бизнес-владельцами. По словам главы округа, наиболее волнующий жителей вопрос касается ступенек, так как рельеф Старых Химок достаточно холмист. Землякова поручила оснастить широкие лестницы элементами пандусов и провести инвентаризацию первых, чтобы при необходимости добавить их в план капитального ремонта на 2026 год. После масштабного обхода глава Химок поставила задачу коммунальным службам в подъезде дома №15 обновить штукатурку, покрасить стены, вымыть окна. Также Землякова проверила содержание придомовых территорий. Специалисты из управляющих компаний и "ОГХ" проведут уборку, вывезут сухие ветки, аварийные деревья. Глава Химок подытожила, что традиция таких пеших обходов по городским территориям будет продолжена в дальнейшем.
https://ria.ru/20250331/khimki-2008377640.html
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химки (городской округ в московской области)
Химки (городской округ в Московской области)
Землякова провела обход территорий в Старых Химках

В Старых Химках провели обход территорий с главой округа Земляковой

© Фото : Администрация городского округа ХимкиГлава городского округа Химки Елена Землякова проводит обход территорий в Старых Химках
Глава городского округа Химки Елена Землякова проводит обход территорий в Старых Химках - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Фото : Администрация городского округа Химки
Глава городского округа Химки Елена Землякова проводит обход территорий в Старых Химках
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Глава городского округа Химки Елена Землякова вместе с заместителями по направлениям, депутатами и городскими службами провела пеший обход территорий, сообщает пресс-служба администрации округа.
Уточняется, что внимание уделили содержанию домов и подъездов на улице Мичурина в Старых Химках.
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"Жилой фонд здесь имеет значительно большой возраст, поэтому нуждается в постоянном, тщательном уходе", — написала Землякова в своем телеграм-канале.
Она проверила прилегающую территорию в этом районе и отметила состояние торговых объектов, которое должно соответствовать нормам. Она пообещала интенсивнее заниматься этим вопросом с бизнес-владельцами.
По словам главы округа, наиболее волнующий жителей вопрос касается ступенек, так как рельеф Старых Химок достаточно холмист. Землякова поручила оснастить широкие лестницы элементами пандусов и провести инвентаризацию первых, чтобы при необходимости добавить их в план капитального ремонта на 2026 год.
После масштабного обхода глава Химок поставила задачу коммунальным службам в подъезде дома №15 обновить штукатурку, покрасить стены, вымыть окна. Также Землякова проверила содержание придомовых территорий. Специалисты из управляющих компаний и "ОГХ" проведут уборку, вывезут сухие ветки, аварийные деревья.
Глава Химок подытожила, что традиция таких пеших обходов по городским территориям будет продолжена в дальнейшем.
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