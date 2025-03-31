https://ria.ru/20250331/khimki-2008403568.html

Землякова провела обход территорий в Старых Химках

Землякова провела обход территорий в Старых Химках - РИА Новости, 31.03.2025

Землякова провела обход территорий в Старых Химках

Глава городского округа Химки Елена Землякова вместе с заместителями по направлениям, депутатами и городскими службами провела пеший обход территорий, сообщает... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T14:30:00+03:00

2025-03-31T14:30:00+03:00

2025-03-31T14:30:00+03:00

химки (городской округ в московской области)

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Глава городского округа Химки Елена Землякова вместе с заместителями по направлениям, депутатами и городскими службами провела пеший обход территорий, сообщает пресс-служба администрации округа. Уточняется, что внимание уделили содержанию домов и подъездов на улице Мичурина в Старых Химках. "Жилой фонд здесь имеет значительно большой возраст, поэтому нуждается в постоянном, тщательном уходе", — написала Землякова в своем телеграм-канале. Она проверила прилегающую территорию в этом районе и отметила состояние торговых объектов, которое должно соответствовать нормам. Она пообещала интенсивнее заниматься этим вопросом с бизнес-владельцами. По словам главы округа, наиболее волнующий жителей вопрос касается ступенек, так как рельеф Старых Химок достаточно холмист. Землякова поручила оснастить широкие лестницы элементами пандусов и провести инвентаризацию первых, чтобы при необходимости добавить их в план капитального ремонта на 2026 год. После масштабного обхода глава Химок поставила задачу коммунальным службам в подъезде дома №15 обновить штукатурку, покрасить стены, вымыть окна. Также Землякова проверила содержание придомовых территорий. Специалисты из управляющих компаний и "ОГХ" проведут уборку, вывезут сухие ветки, аварийные деревья. Глава Химок подытожила, что традиция таких пеших обходов по городским территориям будет продолжена в дальнейшем.

https://ria.ru/20250331/khimki-2008377640.html

https://ria.ru/20250330/khimki-2008241125.html

химки (городской округ в московской области)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

химки (городской округ в московской области)