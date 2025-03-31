https://ria.ru/20250331/khimki-2008377640.html

Свыше 70 многоэтажных домов в Химках капитально отремонтируют в 2025 году

Свыше 70 многоэтажных домов в Химках капитально отремонтируют в 2025 году - РИА Новости, 31.03.2025

Свыше 70 многоэтажных домов в Химках капитально отремонтируют в 2025 году

Капитальный ремонт в 76 многоэтажных домах пройдет в подмосковных Химках в этом году, сообщает пресс-служба администрации городского округа. РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T12:51:00+03:00

2025-03-31T12:51:00+03:00

2025-03-31T12:51:00+03:00

химки (городской округ в московской области)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008376521_0:101:2500:1507_1920x0_80_0_0_22cc11ac1ce5f9a5d60c6a72a6182137.jpg

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Капитальный ремонт в 76 многоэтажных домах пройдет в подмосковных Химках в этом году, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Так, специалисты обновят фасады, инженерные системы, заменят лифты, а также проведут работы по ремонту кровли. Работы пройдут в Старых и Новых Химках, Подрезкове, Сходне и Левобережном. Строители обновят фасады 21 домов, модернизируют инженерные системы по 42 адресам, отремонтируют кровлю 26 домов, уточнили в администрации. Помимо этого, в домах проверят газовое оборудование. Рабочие установят более 300 датчиков контроля утечки газа и заменят гибкую подводку к плите в 800 квартирах. В администрации напомнили, что работы проконтролирует министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Приемку выполненных работ проведут с участием надзорных органов и представителей общественности. Ранее в городском округе прошел весенний субботник. В нем приняли участие более 250 человек.

https://ria.ru/20250330/khimki-2008239640.html

https://ria.ru/20250328/vstrecha-2007992763.html

химки (городской округ в московской области)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

химки (городской округ в московской области)