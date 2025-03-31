https://ria.ru/20250331/khimki-2008377640.html
Свыше 70 многоэтажных домов в Химках капитально отремонтируют в 2025 году
Свыше 70 многоэтажных домов в Химках капитально отремонтируют в 2025 году - РИА Новости, 31.03.2025
Свыше 70 многоэтажных домов в Химках капитально отремонтируют в 2025 году
Капитальный ремонт в 76 многоэтажных домах пройдет в подмосковных Химках в этом году, сообщает пресс-служба администрации городского округа. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T12:51:00+03:00
2025-03-31T12:51:00+03:00
2025-03-31T12:51:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Капитальный ремонт в 76 многоэтажных домах пройдет в подмосковных Химках в этом году, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Так, специалисты обновят фасады, инженерные системы, заменят лифты, а также проведут работы по ремонту кровли. Работы пройдут в Старых и Новых Химках, Подрезкове, Сходне и Левобережном. Строители обновят фасады 21 домов, модернизируют инженерные системы по 42 адресам, отремонтируют кровлю 26 домов, уточнили в администрации. Помимо этого, в домах проверят газовое оборудование. Рабочие установят более 300 датчиков контроля утечки газа и заменят гибкую подводку к плите в 800 квартирах. В администрации напомнили, что работы проконтролирует министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Приемку выполненных работ проведут с участием надзорных органов и представителей общественности. Ранее в городском округе прошел весенний субботник. В нем приняли участие более 250 человек.
https://ria.ru/20250330/khimki-2008239640.html
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химки (городской округ в московской области)
Химки (городской округ в Московской области)
Свыше 70 многоэтажных домов в Химках капитально отремонтируют в 2025 году
Капитальный ремонт в 76 многоэтажных домах состоится в Химках за 2025 год
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Капитальный ремонт в 76 многоэтажных домах пройдет в подмосковных Химках в этом году, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Так, специалисты обновят фасады, инженерные системы, заменят лифты, а также проведут работы по ремонту кровли. Работы пройдут в Старых и Новых Химках, Подрезкове, Сходне и Левобережном. Строители обновят фасады 21 домов, модернизируют инженерные системы по 42 адресам, отремонтируют кровлю 26 домов, уточнили в администрации.
Помимо этого, в домах проверят газовое оборудование. Рабочие установят более 300 датчиков контроля утечки газа и заменят гибкую подводку к плите в 800 квартирах.
В администрации напомнили, что работы проконтролирует министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Приемку выполненных работ проведут с участием надзорных органов и представителей общественности.
Ранее в городском округе прошел весенний субботник. В нем приняли участие более 250 человек.