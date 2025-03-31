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Землетрясение, которое сдвинуло ось Земли: 250 тыс погибших и комета-пророк - РИА Новости, 31.03.2025
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18:44 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/katastrofa-2008431024.html
Землетрясение, которое сдвинуло ось Земли: 250 тыс погибших и комета-пророк
Землетрясение, которое сдвинуло ось Земли: 250 тыс погибших и комета-пророк - РИА Новости, 31.03.2025
Землетрясение, которое сдвинуло ось Земли: 250 тыс погибших и комета-пророк
Землетрясение в Таиланде и Мьянме, которое произошло на днях, привело к гибели людей, обрушению зданий, разрушению транспортной инфраструктуры. Местные жители... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T18:44:00+03:00
2025-03-31T18:44:00+03:00
земля
суматра
индонезия
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Землетрясение в Таиланде и Мьянме, которое произошло на днях, привело к гибели людей, обрушению зданий, разрушению транспортной инфраструктуры. Местные жители опасаются, что это лишь начало – куда более страшная катастрофа не за горами.И опасаются последствий, сравнимых с катаклизмом 2004 года: тогда в южной и юго-восточной Азии погибли около 300 тысяч человек.Катастрофа планетарного масштабаТихое утро 26 декабря 2004 года никак не предвещало беды, многочисленные отдыхающие на тайских пляжах занимались своими делами, изредка поглядывая на водные просторы. И вдруг из океана неожиданно появилась невероятных размеров волна…Почти никто из очевидцев этого природного катаклизма не выжил, мы можем только предполагать, какой ужас испытали тысячи туристов из множества стран мира, когда их накрыло гигантское цунами. Вызванное подводным землетрясением магнитудой от 9,1 до 9,3 балла. Эпицентр которого находился в Индийском океане, к северу от острова Симёлуэ, расположенного возле северо-западного берега острова Суматры в Индонезии.Высота волн превышала 15 метров. Цунами привело к огромным разрушениям и гибели множества людей. Точное количество погибших до сих пор остается неизвестным, так как множество людей унесло в океан.Ударная волна землетрясения была настолько сильна, что прошла через всю планету, в США, в штате Оклахома были зафиксированы вертикальные колебания в 3 мм.Даже звери спасали людейНевероятно, но людей спасали даже животные. Так, восьмилетнюю британку по имени Эмбер вытащил слоненок, с которым она подружилась перед самой катастрофой. Когда вода стала затапливать пляж, слон побежал вглубь суши, позволяя девочке держаться за свою спину. Он сопротивлялся силе воды и довез ребенка до небольшого укрытия, подождав, пока девочка слезет с него и спрячется.А пенсионера, который в момент цунами прогуливался в саду и был смыт огромной волной, спас крокодил. Находясь в воде, он вцепился, как ему показалось, в бревно, но быстро понял, что держится за крокодила, который и благополучно "дотолкал" его до берега.26-летнюю продавщицу Ризу и ее двух 9-летних соседок-близняшек спас гигантский питон. Их вынесло из дома на побережье Индонезии, к счастью, они успели забраться на буфет, увидев около себя огромную змею. Риза и дети крепко обхватили руками гигантского питона, плывшего по течению, и через некоторое время почувствовали дно под ногами.Комета-убийца, вызвавшая катастрофуЕсть версия, что причиной столь глобального катаклизма стала комета. Об этом говорил латвийский специалист в области энергоинформационных наук Юрий Лир: всему виной был пролетевшая между Юпитером и Землей загадочная двухвостая комета C/2004 Q2, которая относится к особому классу. Пониманию современной науки ее природа пока не поддается.Ее "хвосты" с разной электромагнитной материей, по мнению Лира, оказывают влияние на Юпитер, тот же в свою очередь находится в жесткой связке с нашей планетой. Комета вклинилась в отношения двух небесных тел с самыми сильными в Солнечной системе магнитными полями, что и обусловило серию глобальных катастроф.Что говорит наукаПравда, официальная наука с мнением латвийского специалиста не согласна: никакого воздействия комета не оказала.По этому поводу высказался главный научный сотрудник Института физики Земли РАН имени Шмидта Валентин Уломов: "С точки зрения науки, ничего сверхъестественного не произошло. Большие Зондские острова — Суматра и Ява, а также менее крупные — Андаманские и Никобарские острова сейсмически чрезвычайно активны. Здесь и ранее происходили достаточно крупные землетрясения. Так что лично я поводов для паники и разговоров о конце света не вижу".Он же и ответил о том, можем ли мы получать своевременную информацию по поводу землетрясений и цунами."Предсказывать время возникновения очередных землетрясений, к сожалению, наука пока не научилась. А вот предупреждать население о возможности цунами не очень сложно, поскольку они возникают как следствие подземного толчка, который моментально регистрируется всеми сейсмическими станциями мира. Оперативно определив его местоположение и величину, можно за несколько десятков минут предсказать приход волны к тем или иным берегам".Неочевидное последствиеТем не менее, катастрофа оказала влияние в планетарном масштабе. Предполагается, что в результате толчков поверхность Земли совершила колебание в пределах 20—30 см, а это эквивалентно приливным силам, действующим со стороны Солнца и Луны.В итоге планета ускорила вращение. В результате наши сутки стали короче на 2,68 микросекунды.
земля
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земля, суматра, индонезия
Земля, Суматра, Индонезия

Землетрясение, которое сдвинуло ось Земли: 250 тыс погибших и комета-пророк

© РИА Новости / Михаил ЦыгановПоследствия цунами 2004 года в Юго-Восточной Азии
Последствия цунами 2004 года в Юго-Восточной Азии - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Михаил Цыганов
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Землетрясение в Таиланде и Мьянме, которое произошло на днях, привело к гибели людей, обрушению зданий, разрушению транспортной инфраструктуры. Местные жители опасаются, что это лишь начало – куда более страшная катастрофа не за горами.
И опасаются последствий, сравнимых с катаклизмом 2004 года: тогда в южной и юго-восточной Азии погибли около 300 тысяч человек.

Катастрофа планетарного масштаба

Тихое утро 26 декабря 2004 года никак не предвещало беды, многочисленные отдыхающие на тайских пляжах занимались своими делами, изредка поглядывая на водные просторы. И вдруг из океана неожиданно появилась невероятных размеров волна…
© РИА Новости / Михаил ЦыгановПоследствия цунами 2004 года в Юго-Восточной Азии
Последствия цунами 2004 года в Юго-Восточной Азии - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Михаил Цыганов
Последствия цунами 2004 года в Юго-Восточной Азии
Почти никто из очевидцев этого природного катаклизма не выжил, мы можем только предполагать, какой ужас испытали тысячи туристов из множества стран мира, когда их накрыло гигантское цунами. Вызванное подводным землетрясением магнитудой от 9,1 до 9,3 балла. Эпицентр которого находился в Индийском океане, к северу от острова Симёлуэ, расположенного возле северо-западного берега острова Суматры в Индонезии.
Высота волн превышала 15 метров. Цунами привело к огромным разрушениям и гибели множества людей. Точное количество погибших до сих пор остается неизвестным, так как множество людей унесло в океан.
© РИА Новости / Михаил ЦыгановПоследствия цунами 2004 года в Юго-Восточной Азии
Последствия цунами 2004 года в Юго-Восточной Азии - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Михаил Цыганов
Последствия цунами 2004 года в Юго-Восточной Азии
Ударная волна землетрясения была настолько сильна, что прошла через всю планету, в США, в штате Оклахома были зафиксированы вертикальные колебания в 3 мм.

Даже звери спасали людей

Невероятно, но людей спасали даже животные. Так, восьмилетнюю британку по имени Эмбер вытащил слоненок, с которым она подружилась перед самой катастрофой. Когда вода стала затапливать пляж, слон побежал вглубь суши, позволяя девочке держаться за свою спину. Он сопротивлялся силе воды и довез ребенка до небольшого укрытия, подождав, пока девочка слезет с него и спрячется.
А пенсионера, который в момент цунами прогуливался в саду и был смыт огромной волной, спас крокодил. Находясь в воде, он вцепился, как ему показалось, в бревно, но быстро понял, что держится за крокодила, который и благополучно "дотолкал" его до берега.
© AP Photo / ELIZABETH DALZIELПоследствия землетрясения на юге Шри-Ланки
Последствия землетрясения на юге Шри-Ланки - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© AP Photo / ELIZABETH DALZIEL
Последствия землетрясения на юге Шри-Ланки
26-летнюю продавщицу Ризу и ее двух 9-летних соседок-близняшек спас гигантский питон. Их вынесло из дома на побережье Индонезии, к счастью, они успели забраться на буфет, увидев около себя огромную змею. Риза и дети крепко обхватили руками гигантского питона, плывшего по течению, и через некоторое время почувствовали дно под ногами.

Комета-убийца, вызвавшая катастрофу

Есть версия, что причиной столь глобального катаклизма стала комета. Об этом говорил латвийский специалист в области энергоинформационных наук Юрий Лир: всему виной был пролетевшая между Юпитером и Землей загадочная двухвостая комета C/2004 Q2, которая относится к особому классу. Пониманию современной науки ее природа пока не поддается.
© РИА Новости / Михаил ЦыгановПоследствия цунами 2004 года в Юго-Восточной Азии
Последствия цунами 2004 года в Юго-Восточной Азии - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Михаил Цыганов
Последствия цунами 2004 года в Юго-Восточной Азии
Ее "хвосты" с разной электромагнитной материей, по мнению Лира, оказывают влияние на Юпитер, тот же в свою очередь находится в жесткой связке с нашей планетой. Комета вклинилась в отношения двух небесных тел с самыми сильными в Солнечной системе магнитными полями, что и обусловило серию глобальных катастроф.

Что говорит наука

Правда, официальная наука с мнением латвийского специалиста не согласна: никакого воздействия комета не оказала.
По этому поводу высказался главный научный сотрудник Института физики Земли РАН имени Шмидта Валентин Уломов: "С точки зрения науки, ничего сверхъестественного не произошло. Большие Зондские острова — Суматра и Ява, а также менее крупные — Андаманские и Никобарские острова сейсмически чрезвычайно активны. Здесь и ранее происходили достаточно крупные землетрясения. Так что лично я поводов для паники и разговоров о конце света не вижу".
© РИА Новости / Михаил ЦыгановСеверо-западное побережье острова Суматры после цунами 2004 года
Северо-западное побережье острова Суматры после цунами 2004 года - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Михаил Цыганов
Северо-западное побережье острова Суматры после цунами 2004 года
Он же и ответил о том, можем ли мы получать своевременную информацию по поводу землетрясений и цунами.
"Предсказывать время возникновения очередных землетрясений, к сожалению, наука пока не научилась. А вот предупреждать население о возможности цунами не очень сложно, поскольку они возникают как следствие подземного толчка, который моментально регистрируется всеми сейсмическими станциями мира. Оперативно определив его местоположение и величину, можно за несколько десятков минут предсказать приход волны к тем или иным берегам".
© РИА Новости / Михаил ЦыгановВид на Кракатау с Западной Явы
Вид на Кракатау с Западной Явы - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Михаил Цыганов
Вид на Кракатау с Западной Явы

Неочевидное последствие

Тем не менее, катастрофа оказала влияние в планетарном масштабе. Предполагается, что в результате толчков поверхность Земли совершила колебание в пределах 20—30 см, а это эквивалентно приливным силам, действующим со стороны Солнца и Луны.
В итоге планета ускорила вращение. В результате наши сутки стали короче на 2,68 микросекунды.
 
ЗемляСуматраИндонезия
 
 
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