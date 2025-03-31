https://ria.ru/20250331/kandidat-2008449578.html

Кандидат в президенты Польши заявил об опасениях после суда над Ле Пен

Кандидат в президенты Польши заявил об опасениях после суда над Ле Пен - РИА Новости, 31.03.2025

Кандидат в президенты Польши заявил об опасениях после суда над Ле Пен

Кандидат в президенты Польши Славомир Ментцен опасается, что власти его страны вдохновятся процессом над лидером фракции правой партии "Национальное... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T16:36:00+03:00

2025-03-31T16:36:00+03:00

2025-03-31T16:36:00+03:00

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ВАРШАВА, 31 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты Польши Славомир Ментцен опасается, что власти его страны вдохновятся процессом над лидером фракции правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен и так же будут отстранять от участия в выборах потенциальных победителей. "Ле Пен, лидирующая в опросах, скорее всего, не будет участвовать в президентских выборах во Франции. Это второй случай после Румынии, когда система отстранила кандидатов, которые могли представлять для нее угрозу", - написал Ментцен на платформе Х. "Это та самая демократия, о которой говорил (премьер-министр Польши Дональд – ред.) Туск? Смогут ли поляки сами избрать своего президента?" - добавил он. Суд Парижа в понедельник вынес приговор Марин Ле Пен и ряду депутатов правой партии "Национальное объединение" в деле о растрате средств Европарламента. Ле Пен, как и другим депутатам партии, суд запретил избираться в органы государственной власти в течение 5 лет, с немедленным исполнением приговора, что лишило её шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть 2 года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро. Данное дело касалось фиктивного найма ассистентов евродепутатов партии в период с 2004 по 2016 год. Ле Пен признали виновной в создании "централизованной системы" отмывания денег ЕП. Согласно обвинению, Европарламент выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ущерб ЕП суд оценил в 4,1 миллиона евро.

https://ria.ru/20250331/lepen-2008442590.html

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