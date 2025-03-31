Рейтинг@Mail.ru
Кандидат в президенты Польши заявил об опасениях после суда над Ле Пен - РИА Новости, 31.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:36 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/kandidat-2008449578.html
Кандидат в президенты Польши заявил об опасениях после суда над Ле Пен
Кандидат в президенты Польши заявил об опасениях после суда над Ле Пен - РИА Новости, 31.03.2025
Кандидат в президенты Польши заявил об опасениях после суда над Ле Пен
Кандидат в президенты Польши Славомир Ментцен опасается, что власти его страны вдохновятся процессом над лидером фракции правой партии "Национальное... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T16:36:00+03:00
2025-03-31T16:36:00+03:00
в мире
польша
франция
румыния
марин ле пен
европарламент
приговор марин ле пен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784976844_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_301134ef0101f5ba23e347acaee1b01e.jpg
ВАРШАВА, 31 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты Польши Славомир Ментцен опасается, что власти его страны вдохновятся процессом над лидером фракции правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен и так же будут отстранять от участия в выборах потенциальных победителей. "Ле Пен, лидирующая в опросах, скорее всего, не будет участвовать в президентских выборах во Франции. Это второй случай после Румынии, когда система отстранила кандидатов, которые могли представлять для нее угрозу", - написал Ментцен на платформе Х. "Это та самая демократия, о которой говорил (премьер-министр Польши Дональд – ред.) Туск? Смогут ли поляки сами избрать своего президента?" - добавил он. Суд Парижа в понедельник вынес приговор Марин Ле Пен и ряду депутатов правой партии "Национальное объединение" в деле о растрате средств Европарламента. Ле Пен, как и другим депутатам партии, суд запретил избираться в органы государственной власти в течение 5 лет, с немедленным исполнением приговора, что лишило её шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть 2 года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро. Данное дело касалось фиктивного найма ассистентов евродепутатов партии в период с 2004 по 2016 год. Ле Пен признали виновной в создании "централизованной системы" отмывания денег ЕП. Согласно обвинению, Европарламент выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ущерб ЕП суд оценил в 4,1 миллиона евро.
https://ria.ru/20250331/lepen-2008442590.html
https://ria.ru/20250331/salvini-2008403413.html
польша
франция
румыния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784976844_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aef7e36456ae62bfe39d44b3b73149cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, франция, румыния, марин ле пен, европарламент, приговор марин ле пен
В мире, Польша, Франция, Румыния, Марин Ле Пен, Европарламент, Приговор Марин Ле Пен
Кандидат в президенты Польши заявил об опасениях после суда над Ле Пен

Кандидат в президенты Польши Ментцен: власти вдохновятся процессом над Ле Пен

© AP Photo / Michel EulerМарин Ле Пен
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© AP Photo / Michel Euler
Марин Ле Пен. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 31 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты Польши Славомир Ментцен опасается, что власти его страны вдохновятся процессом над лидером фракции правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен и так же будут отстранять от участия в выборах потенциальных победителей.
"Ле Пен, лидирующая в опросах, скорее всего, не будет участвовать в президентских выборах во Франции. Это второй случай после Румынии, когда система отстранила кандидатов, которые могли представлять для нее угрозу", - написал Ментцен на платформе Х.
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Польский политик назвал приговор Ле Пен проявлением тоталитаризма
Вчера, 16:14
"Это та самая демократия, о которой говорил (премьер-министр Польши Дональд – ред.) Туск? Смогут ли поляки сами избрать своего президента?" - добавил он.
Суд Парижа в понедельник вынес приговор Марин Ле Пен и ряду депутатов правой партии "Национальное объединение" в деле о растрате средств Европарламента.
Ле Пен, как и другим депутатам партии, суд запретил избираться в органы государственной власти в течение 5 лет, с немедленным исполнением приговора, что лишило её шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть 2 года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро.
Данное дело касалось фиктивного найма ассистентов евродепутатов партии в период с 2004 по 2016 год. Ле Пен признали виновной в создании "централизованной системы" отмывания денег ЕП. Согласно обвинению, Европарламент выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ущерб ЕП суд оценил в 4,1 миллиона евро.
Марин Ле Пен в здании суда в Париже. 31 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
В Италии назвали приговор Ле Пен объявлением войны
Вчера, 14:29
 
В миреПольшаФранцияРумынияМарин Ле ПенЕвропарламентПриговор Марин Ле Пен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала