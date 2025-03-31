Каллас призвала установить сроки для прекращения огня на Украине
Каллас: нужно установить четкие сроки для прекращения огня на Украине
© AP Photo / Pavel GolovkinКая Каллас
© AP Photo / Pavel Golovkin
Кая Каллас. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 31 мар - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о необходимости установить четкие сроки для достижения прекращения огня на Украине, бездоказательно обвинив Россию в "затягивании" процесса.
Пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа ранее сообщала, что Кремль назвал ключевым условием для разрешения конфликта на Украине мирным путем полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведданных Киеву. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на заключение соглашения между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Он добавил, что остается уверенным в намерении российского лидера заключить соглашение по урегулированию конфликта на Украине. При этом Трамп заявил о наличии "психологического дедлайна" для начала режима прекращения огня в конфликте на Украине.
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"Россия должна прекратить тактику затягивания. Она должна пойти навстречу и, как и Украина, согласиться на немедленное прекращение огня без предварительных условий. Нам нужен прогресс в определенные временные рамки", - написала Каллас в сети X по итогам встречи глав МИД стран G5 (Испании, Германии, Франции, Италии и Польши) в Мадриде, в которой также приняли участие представители Великобритании и Украины.
Еще в феврале Каллас обещала увеличить военную помощь киевскому режиму для продолжения боевых действий.
В Саудовской Аравии ранее прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
На сайте Кремля на прошлой неделе было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.