https://ria.ru/20250331/kaliningrad-2008475044.html
Житель Гвардейска под Калининградом поджег цветы на могилах участников СВО
Житель Гвардейска под Калининградом поджег цветы на могилах участников СВО - РИА Новости, 31.03.2025
Житель Гвардейска под Калининградом поджег цветы на могилах участников СВО
Уголовное дело о повреждении воинских захоронений возбуждено против жителя города Гвардейска под Калининградом, который поджег цветы на могилах участников СВО,... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T17:57:00+03:00
2025-03-31T17:57:00+03:00
2025-03-31T17:57:00+03:00
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КАЛИНИНГРАД, 31 мар — РИА Новости. Уголовное дело о повреждении воинских захоронений возбуждено против жителя города Гвардейска под Калининградом, который поджег цветы на могилах участников СВО, сообщила пресс-служба регионального СУСК РФ. По данным следствия, в марте 2025 года житель Гвардейска на городском кладбище города Гвардейска вблизи мемориала Победы и Памяти сложил на два захоронения участников специальной военной операции искусственные цветы и поджег. "Гурьевским межрайонным следственным отделом СУСК России по Калининградской области в отношении жителя Гвардейска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 243.4 УК РФ (повреждение воинских захоронений)", - говорится в сообщении. Решение о возбуждении уголовного дела принято на основании материалов проверки, проведенной прокуратурой Гвардейского района. В настоящее время в рамках расследования выполняется комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
https://ria.ru/20250331/sk-2008400633.html
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происшествия, гвардейск, россия, калининград
Происшествия, Гвардейск, Россия, Калининград
Житель Гвардейска под Калининградом поджег цветы на могилах участников СВО
В Калининградской области завели дело о повреждении воинских захоронений