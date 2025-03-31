https://ria.ru/20250331/kaliningrad-2008475044.html

Житель Гвардейска под Калининградом поджег цветы на могилах участников СВО

Житель Гвардейска под Калининградом поджег цветы на могилах участников СВО - РИА Новости, 31.03.2025

Житель Гвардейска под Калининградом поджег цветы на могилах участников СВО

Уголовное дело о повреждении воинских захоронений возбуждено против жителя города Гвардейска под Калининградом, который поджег цветы на могилах участников СВО,... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T17:57:00+03:00

2025-03-31T17:57:00+03:00

2025-03-31T17:57:00+03:00

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КАЛИНИНГРАД, 31 мар — РИА Новости. Уголовное дело о повреждении воинских захоронений возбуждено против жителя города Гвардейска под Калининградом, который поджег цветы на могилах участников СВО, сообщила пресс-служба регионального СУСК РФ. По данным следствия, в марте 2025 года житель Гвардейска на городском кладбище города Гвардейска вблизи мемориала Победы и Памяти сложил на два захоронения участников специальной военной операции искусственные цветы и поджег. "Гурьевским межрайонным следственным отделом СУСК России по Калининградской области в отношении жителя Гвардейска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 243.4 УК РФ (повреждение воинских захоронений)", - говорится в сообщении. Решение о возбуждении уголовного дела принято на основании материалов проверки, проведенной прокуратурой Гвардейского района. В настоящее время в рамках расследования выполняется комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

https://ria.ru/20250331/sk-2008400633.html

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происшествия, гвардейск, россия, калининград