https://ria.ru/20250331/kabmin-2008380193.html

Правительство одобрило проект о критериях для включения в список иноагентов

Правительство одобрило проект о критериях для включения в список иноагентов - РИА Новости, 31.03.2025

Правительство одобрило проект о критериях для включения в список иноагентов

Кабмин РФ поддержал законопроект о признании иноагентами тех, кто содействует международным организациям, в которых не участвует РФ, копия проекта отзыва есть в РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T13:05:00+03:00

2025-03-31T13:05:00+03:00

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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Кабмин РФ поддержал законопроект о признании иноагентами тех, кто содействует международным организациям, в которых не участвует РФ, копия проекта отзыва есть в распоряжении РИА Новости. "Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - сказано в документе. Законопроектом предлагается признавать иноагентами лиц, содействующих исполнению решений международных организаций, в которых не участвует РФ (например, Международный уголовный суд) или иностранных госорганов, если они направлены против безопасности России. Такой же статус предлагается распространить на тех, кто вовлекает граждан в сбор сведений в области военно-технической деятельности, которые могут быть использованы против государства, распространение сообщений и материалов и участие в их создании.

https://ria.ru/20250313/inoagenty-2004665690.html

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