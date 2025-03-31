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Правительство одобрило проект о критериях для включения в список иноагентов - РИА Новости, 31.03.2025
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13:05 31.03.2025 (обновлено: 13:10 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/kabmin-2008380193.html
Правительство одобрило проект о критериях для включения в список иноагентов
Правительство одобрило проект о критериях для включения в список иноагентов - РИА Новости, 31.03.2025
Правительство одобрило проект о критериях для включения в список иноагентов
Кабмин РФ поддержал законопроект о признании иноагентами тех, кто содействует международным организациям, в которых не участвует РФ, копия проекта отзыва есть в РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T13:05:00+03:00
2025-03-31T13:10:00+03:00
россия
международный уголовный суд
в мире
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Кабмин РФ поддержал законопроект о признании иноагентами тех, кто содействует международным организациям, в которых не участвует РФ, копия проекта отзыва есть в распоряжении РИА Новости. "Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - сказано в документе. Законопроектом предлагается признавать иноагентами лиц, содействующих исполнению решений международных организаций, в которых не участвует РФ (например, Международный уголовный суд) или иностранных госорганов, если они направлены против безопасности России. Такой же статус предлагается распространить на тех, кто вовлекает граждан в сбор сведений в области военно-технической деятельности, которые могут быть использованы против государства, распространение сообщений и материалов и участие в их создании.
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россия, международный уголовный суд, в мире
Россия, Международный уголовный суд, В мире
Правительство одобрило проект о критериях для включения в список иноагентов

Правительство поддержало проект о содействующих международным организациям

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание правительства РФ
Здание правительства РФ - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Здание правительства РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Кабмин РФ поддержал законопроект о признании иноагентами тех, кто содействует международным организациям, в которых не участвует РФ, копия проекта отзыва есть в распоряжении РИА Новости.
"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - сказано в документе.
Законопроектом предлагается признавать иноагентами лиц, содействующих исполнению решений международных организаций, в которых не участвует РФ (например, Международный уголовный суд) или иностранных госорганов, если они направлены против безопасности России. Такой же статус предлагается распространить на тех, кто вовлекает граждан в сбор сведений в области военно-технической деятельности, которые могут быть использованы против государства, распространение сообщений и материалов и участие в их создании.
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13 марта, 08:20
 
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