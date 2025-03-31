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Аналитик прокомментировал планы Израиля по освобождению заложников - РИА Новости, 31.03.2025
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23:50 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/izrail-2008523156.html
Аналитик прокомментировал планы Израиля по освобождению заложников
Аналитик прокомментировал планы Израиля по освобождению заложников - РИА Новости, 31.03.2025
Аналитик прокомментировал планы Израиля по освобождению заложников
Идея руководства Израиля о том, что интенсивные военные удары по сектору Газа помогут освободить остающихся в плену у движения ХАМАС израильских заложников,... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T23:50:00+03:00
2025-03-31T23:50:00+03:00
в мире
израиль
катар
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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ДОХА, 31 мар - РИА Новости. Идея руководства Израиля о том, что интенсивные военные удары по сектору Газа помогут освободить остающихся в плену у движения ХАМАС израильских заложников, нереалистична, говорится в предоставленном РИА Новости анализе от старшего аналитика по Израилю международной организации по предотвращению конфликтов International Crisis group Майрава Зонсейна. В марте Израиль после почти двухмесячного режима прекращения огня возобновил боевые действия в секторе Газа. Высшие должностные лица еврейского государства объяснили необходимость возобновления войны тем, что палестинское движение ХАМАС отказалось принять американский план продления прекращения огня и освободить израильских заложников. "Силы Израиля в Газе не достигнут ни одной из своих военных целей - победить ХАМАС и вернуть заложников домой. Идея о том, что военные удары заставят ХАМАС освободить заложников без прекращения войны в лучшем случае нереалистична, а в худшем - неискренна", - отметил он. Зонсейн указал, что большинство израильтян выступают против ведения войны, многие поддерживают продолжение прекращения огня для спасения заложников. Однако война в Газе, по мнению аналитика, перекликается со внутренней политикой Израиля. "Все это происходит на фоне попытки увольнения Нетаньяху начальника службы общей безопасности, расследования в отношении советников в его офисе, а также продолжающегося расследования о коррупции", - добавил он. В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впервые дал показания по делу о предполагаемых связях его канцелярии с Катаром, назвав это расследование "политической охотой" с целью его отстранения от руководства страной. Кроме того, в понедельник 12-й канал израильского телевидения сообщил, что полиция арестовала для допроса старшего советника Нетаньяху Йонатана Уриха и бывшего пресс-секретаря премьера Эли Фельдштейна в рамках дела, которое носит неофициальное название "катаргейт". В свою очередь, директор израильско-палестинского проекта организации Макс Роденбек считает, что "правительству Нетаньяху видимость победы нужна больше, чем освобождение заложников. Цена этого - сотни убитых мирных палестинцев".
https://ria.ru/20250319/eskalatsija-2005874531.html
https://ria.ru/20250323/izrail-2006738577.html
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60
в мире, израиль, катар, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Катар, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Аналитик прокомментировал планы Израиля по освобождению заложников

Зонсейн: военные удары не заставят ХАМАС освободить заложников

© AP Photo / Hatem MoussaРазрушенные в результате авиаударов Израиля здания в Джебалии
Разрушенные в результате авиаударов Израиля здания в Джебалии - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© AP Photo / Hatem Moussa
Разрушенные в результате авиаударов Израиля здания в Джебалии. Архивное фото
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ДОХА, 31 мар - РИА Новости. Идея руководства Израиля о том, что интенсивные военные удары по сектору Газа помогут освободить остающихся в плену у движения ХАМАС израильских заложников, нереалистична, говорится в предоставленном РИА Новости анализе от старшего аналитика по Израилю международной организации по предотвращению конфликтов International Crisis group Майрава Зонсейна.
В марте Израиль после почти двухмесячного режима прекращения огня возобновил боевые действия в секторе Газа. Высшие должностные лица еврейского государства объяснили необходимость возобновления войны тем, что палестинское движение ХАМАС отказалось принять американский план продления прекращения огня и освободить израильских заложников.
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
В ХАМАС заявили, что эскалация угрожает заложникам
19 марта, 07:05
"Силы Израиля в Газе не достигнут ни одной из своих военных целей - победить ХАМАС и вернуть заложников домой. Идея о том, что военные удары заставят ХАМАС освободить заложников без прекращения войны в лучшем случае нереалистична, а в худшем - неискренна", - отметил он.
Зонсейн указал, что большинство израильтян выступают против ведения войны, многие поддерживают продолжение прекращения огня для спасения заложников. Однако война в Газе, по мнению аналитика, перекликается со внутренней политикой Израиля. "Все это происходит на фоне попытки увольнения Нетаньяху начальника службы общей безопасности, расследования в отношении советников в его офисе, а также продолжающегося расследования о коррупции", - добавил он.
В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впервые дал показания по делу о предполагаемых связях его канцелярии с Катаром, назвав это расследование "политической охотой" с целью его отстранения от руководства страной. Кроме того, в понедельник 12-й канал израильского телевидения сообщил, что полиция арестовала для допроса старшего советника Нетаньяху Йонатана Уриха и бывшего пресс-секретаря премьера Эли Фельдштейна в рамках дела, которое носит неофициальное название "катаргейт".
В свою очередь, директор израильско-палестинского проекта организации Макс Роденбек считает, что "правительству Нетаньяху видимость победы нужна больше, чем освобождение заложников. Цена этого - сотни убитых мирных палестинцев".
Флаги Израиля - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
СМИ: Израиль предложил ХАМАС двухэтапный план освобождения заложников
23 марта, 06:01
 
В миреИзраильКатарБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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