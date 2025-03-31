Аналитик прокомментировал планы Израиля по освобождению заложников
Зонсейн: военные удары не заставят ХАМАС освободить заложников
© AP Photo / Hatem MoussaРазрушенные в результате авиаударов Израиля здания в Джебалии
© AP Photo / Hatem Moussa
Разрушенные в результате авиаударов Израиля здания в Джебалии. Архивное фото
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ДОХА, 31 мар - РИА Новости. Идея руководства Израиля о том, что интенсивные военные удары по сектору Газа помогут освободить остающихся в плену у движения ХАМАС израильских заложников, нереалистична, говорится в предоставленном РИА Новости анализе от старшего аналитика по Израилю международной организации по предотвращению конфликтов International Crisis group Майрава Зонсейна.
В марте Израиль после почти двухмесячного режима прекращения огня возобновил боевые действия в секторе Газа. Высшие должностные лица еврейского государства объяснили необходимость возобновления войны тем, что палестинское движение ХАМАС отказалось принять американский план продления прекращения огня и освободить израильских заложников.
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"Силы Израиля в Газе не достигнут ни одной из своих военных целей - победить ХАМАС и вернуть заложников домой. Идея о том, что военные удары заставят ХАМАС освободить заложников без прекращения войны в лучшем случае нереалистична, а в худшем - неискренна", - отметил он.
Зонсейн указал, что большинство израильтян выступают против ведения войны, многие поддерживают продолжение прекращения огня для спасения заложников. Однако война в Газе, по мнению аналитика, перекликается со внутренней политикой Израиля. "Все это происходит на фоне попытки увольнения Нетаньяху начальника службы общей безопасности, расследования в отношении советников в его офисе, а также продолжающегося расследования о коррупции", - добавил он.
В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впервые дал показания по делу о предполагаемых связях его канцелярии с Катаром, назвав это расследование "политической охотой" с целью его отстранения от руководства страной. Кроме того, в понедельник 12-й канал израильского телевидения сообщил, что полиция арестовала для допроса старшего советника Нетаньяху Йонатана Уриха и бывшего пресс-секретаря премьера Эли Фельдштейна в рамках дела, которое носит неофициальное название "катаргейт".
В свою очередь, директор израильско-палестинского проекта организации Макс Роденбек считает, что "правительству Нетаньяху видимость победы нужна больше, чем освобождение заложников. Цена этого - сотни убитых мирных палестинцев".