https://ria.ru/20250331/izrail-2008523156.html

Аналитик прокомментировал планы Израиля по освобождению заложников

Аналитик прокомментировал планы Израиля по освобождению заложников - РИА Новости, 31.03.2025

Аналитик прокомментировал планы Израиля по освобождению заложников

Идея руководства Израиля о том, что интенсивные военные удары по сектору Газа помогут освободить остающихся в плену у движения ХАМАС израильских заложников,... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T23:50:00+03:00

2025-03-31T23:50:00+03:00

2025-03-31T23:50:00+03:00

в мире

израиль

катар

биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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ДОХА, 31 мар - РИА Новости. Идея руководства Израиля о том, что интенсивные военные удары по сектору Газа помогут освободить остающихся в плену у движения ХАМАС израильских заложников, нереалистична, говорится в предоставленном РИА Новости анализе от старшего аналитика по Израилю международной организации по предотвращению конфликтов International Crisis group Майрава Зонсейна. В марте Израиль после почти двухмесячного режима прекращения огня возобновил боевые действия в секторе Газа. Высшие должностные лица еврейского государства объяснили необходимость возобновления войны тем, что палестинское движение ХАМАС отказалось принять американский план продления прекращения огня и освободить израильских заложников. "Силы Израиля в Газе не достигнут ни одной из своих военных целей - победить ХАМАС и вернуть заложников домой. Идея о том, что военные удары заставят ХАМАС освободить заложников без прекращения войны в лучшем случае нереалистична, а в худшем - неискренна", - отметил он. Зонсейн указал, что большинство израильтян выступают против ведения войны, многие поддерживают продолжение прекращения огня для спасения заложников. Однако война в Газе, по мнению аналитика, перекликается со внутренней политикой Израиля. "Все это происходит на фоне попытки увольнения Нетаньяху начальника службы общей безопасности, расследования в отношении советников в его офисе, а также продолжающегося расследования о коррупции", - добавил он. В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впервые дал показания по делу о предполагаемых связях его канцелярии с Катаром, назвав это расследование "политической охотой" с целью его отстранения от руководства страной. Кроме того, в понедельник 12-й канал израильского телевидения сообщил, что полиция арестовала для допроса старшего советника Нетаньяху Йонатана Уриха и бывшего пресс-секретаря премьера Эли Фельдштейна в рамках дела, которое носит неофициальное название "катаргейт". В свою очередь, директор израильско-палестинского проекта организации Макс Роденбек считает, что "правительству Нетаньяху видимость победы нужна больше, чем освобождение заложников. Цена этого - сотни убитых мирных палестинцев".

https://ria.ru/20250319/eskalatsija-2005874531.html

https://ria.ru/20250323/izrail-2006738577.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, катар, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году