https://ria.ru/20250331/izrail-2008368583.html

В Израиле арестовали подозреваемых в связях офиса Нетаньяху с Катаром

В Израиле арестовали подозреваемых в связях офиса Нетаньяху с Катаром - РИА Новости, 31.03.2025

В Израиле арестовали подозреваемых в связях офиса Нетаньяху с Катаром

Двое подозреваемых были арестованы для допроса в рамках дела о предполагаемой связи канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и представителями... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T12:20:00+03:00

2025-03-31T12:20:00+03:00

2025-03-31T12:20:00+03:00

в мире

израиль

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армия обороны израиля (цахал)

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Двое подозреваемых были арестованы для допроса в рамках дела о предполагаемой связи канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и представителями Катара, сообщила в понедельник пресс-служба полиции. "В продолжение расследования, проводимого Национальным отделом международных расследований по делу под номером 105021/2025... сегодня для допроса были арестованы двое подозреваемых", - говорится в сообщении. В заявлении полиции не указаны имена арестованных, однако 12-й канал израильского телевидения заявляет, что стражи порядка задержали старшего советника Нетаньяху Йонатана Уриха и бывшего пресс-секретаря Нетаньяху Эли Фельдштейна. Телеканал утверждает, что арестованные должны будут рассказать в полиции "кто предоставлял им деньги, и действительно ли они работали на Катар". Ранее Общая служба безопасности (ШАБАК) занялась расследованием относительно предполагаемой связи между сотрудниками офиса израильского премьер-министра и чиновниками из Катара. По данным Times of Israel, генпрокурор Израиля Гали Бахарав-Миара распорядилась провести это расследование после того, как выяснилось, что бывший пресс-секретарь Нетаньяху Эли Фельдштейн, которого ранее обвиняли в разглашении секретных документов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), работал на арабское государство через международную фирму, нанятую Дохой, и снабжал израильских журналистов прокатарскими материалами. В Израиле наложен судебный запрет на публикацию каких-либо деталей расследования о предполагаемой связи между канцелярией премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и представителями Катара.

https://ria.ru/20250302/katar-2002634674.html

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в мире, израиль, катар, биньямин нетаньяху, армия обороны израиля (цахал)