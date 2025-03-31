Рейтинг@Mail.ru
В Израиле арестовали подозреваемых в связях офиса Нетаньяху с Катаром - РИА Новости, 31.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:20 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/izrail-2008368583.html
В Израиле арестовали подозреваемых в связях офиса Нетаньяху с Катаром
В Израиле арестовали подозреваемых в связях офиса Нетаньяху с Катаром - РИА Новости, 31.03.2025
В Израиле арестовали подозреваемых в связях офиса Нетаньяху с Катаром
Двое подозреваемых были арестованы для допроса в рамках дела о предполагаемой связи канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и представителями... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T12:20:00+03:00
2025-03-31T12:20:00+03:00
в мире
израиль
катар
биньямин нетаньяху
армия обороны израиля (цахал)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976774021_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_1de5004902b646c6fbdab1b5598d4428.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Двое подозреваемых были арестованы для допроса в рамках дела о предполагаемой связи канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и представителями Катара, сообщила в понедельник пресс-служба полиции. "В продолжение расследования, проводимого Национальным отделом международных расследований по делу под номером 105021/2025... сегодня для допроса были арестованы двое подозреваемых", - говорится в сообщении. В заявлении полиции не указаны имена арестованных, однако 12-й канал израильского телевидения заявляет, что стражи порядка задержали старшего советника Нетаньяху Йонатана Уриха и бывшего пресс-секретаря Нетаньяху Эли Фельдштейна. Телеканал утверждает, что арестованные должны будут рассказать в полиции "кто предоставлял им деньги, и действительно ли они работали на Катар". Ранее Общая служба безопасности (ШАБАК) занялась расследованием относительно предполагаемой связи между сотрудниками офиса израильского премьер-министра и чиновниками из Катара. По данным Times of Israel, генпрокурор Израиля Гали Бахарав-Миара распорядилась провести это расследование после того, как выяснилось, что бывший пресс-секретарь Нетаньяху Эли Фельдштейн, которого ранее обвиняли в разглашении секретных документов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), работал на арабское государство через международную фирму, нанятую Дохой, и снабжал израильских журналистов прокатарскими материалами. В Израиле наложен судебный запрет на публикацию каких-либо деталей расследования о предполагаемой связи между канцелярией премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и представителями Катара.
https://ria.ru/20250302/katar-2002634674.html
https://ria.ru/20241120/izrail-1984858964.html
израиль
катар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976774021_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a1aa6b6b7176965aaea08ca37d1afc46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, катар, биньямин нетаньяху, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, Катар, Биньямин Нетаньяху, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
В Израиле арестовали подозреваемых в связях офиса Нетаньяху с Катаром

Полиция арестовала двух подозреваемых в связях канцелярии Нетаньяху и Катара

© AP Photo / Oded BaliltyСотрудник сил безопасности Израиля
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© AP Photo / Oded Balilty
Сотрудник сил безопасности Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Двое подозреваемых были арестованы для допроса в рамках дела о предполагаемой связи канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и представителями Катара, сообщила в понедельник пресс-служба полиции.
«
"В продолжение расследования, проводимого Национальным отделом международных расследований по делу под номером 105021/2025... сегодня для допроса были арестованы двое подозреваемых", - говорится в сообщении.
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Катар осудил запрет Израиля на поставки гумпомощи в Газу
2 марта, 23:52
В заявлении полиции не указаны имена арестованных, однако 12-й канал израильского телевидения заявляет, что стражи порядка задержали старшего советника Нетаньяху Йонатана Уриха и бывшего пресс-секретаря Нетаньяху Эли Фельдштейна. Телеканал утверждает, что арестованные должны будут рассказать в полиции "кто предоставлял им деньги, и действительно ли они работали на Катар".
Ранее Общая служба безопасности (ШАБАК) занялась расследованием относительно предполагаемой связи между сотрудниками офиса израильского премьер-министра и чиновниками из Катара. По данным Times of Israel, генпрокурор Израиля Гали Бахарав-Миара распорядилась провести это расследование после того, как выяснилось, что бывший пресс-секретарь Нетаньяху Эли Фельдштейн, которого ранее обвиняли в разглашении секретных документов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), работал на арабское государство через международную фирму, нанятую Дохой, и снабжал израильских журналистов прокатарскими материалами.
В Израиле наложен судебный запрет на публикацию каких-либо деталей расследования о предполагаемой связи между канцелярией премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и представителями Катара.
Полиция рядом с резиденцией премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в городе Кейсария - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
В Израиле назвали подозреваемых в запуске ракет по резиденции Нетаньяху
20 ноября 2024, 16:02
 
В миреИзраильКатарБиньямин НетаньяхуАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала