В Израиле арестовали подозреваемых в связях офиса Нетаньяху с Катаром
Полиция арестовала двух подозреваемых в связях канцелярии Нетаньяху и Катара
© AP Photo / Oded BaliltyСотрудник сил безопасности Израиля
© AP Photo / Oded Balilty
Сотрудник сил безопасности Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Двое подозреваемых были арестованы для допроса в рамках дела о предполагаемой связи канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и представителями Катара, сообщила в понедельник пресс-служба полиции.
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"В продолжение расследования, проводимого Национальным отделом международных расследований по делу под номером 105021/2025... сегодня для допроса были арестованы двое подозреваемых", - говорится в сообщении.
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В заявлении полиции не указаны имена арестованных, однако 12-й канал израильского телевидения заявляет, что стражи порядка задержали старшего советника Нетаньяху Йонатана Уриха и бывшего пресс-секретаря Нетаньяху Эли Фельдштейна. Телеканал утверждает, что арестованные должны будут рассказать в полиции "кто предоставлял им деньги, и действительно ли они работали на Катар".
Ранее Общая служба безопасности (ШАБАК) занялась расследованием относительно предполагаемой связи между сотрудниками офиса израильского премьер-министра и чиновниками из Катара. По данным Times of Israel, генпрокурор Израиля Гали Бахарав-Миара распорядилась провести это расследование после того, как выяснилось, что бывший пресс-секретарь Нетаньяху Эли Фельдштейн, которого ранее обвиняли в разглашении секретных документов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), работал на арабское государство через международную фирму, нанятую Дохой, и снабжал израильских журналистов прокатарскими материалами.
В Израиле наложен судебный запрет на публикацию каких-либо деталей расследования о предполагаемой связи между канцелярией премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и представителями Катара.
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