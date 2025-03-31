https://ria.ru/20250331/izbienie-2008510933.html

Мужчина, избивший украинок из-за русской музыки, оказался сотрудником ТЦК

Мужчина, избивший украинок из-за русской музыки, оказался сотрудником ТЦК - РИА Новости, 31.03.2025

Мужчина, избивший украинок из-за русской музыки, оказался сотрудником ТЦК

Мужчина, избивший накануне женщин в Киеве из-за прослушивания российской музыки, оказался сотрудником киевского военкомата, сообщает украинское издание... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T20:58:00+03:00

2025-03-31T20:58:00+03:00

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Мужчина, избивший накануне женщин в Киеве из-за прослушивания российской музыки, оказался сотрудником киевского военкомата, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Зачинщиком драки с женщинами из-за русской музыки в Киеве оказался не просто военный, а сотрудник ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.). Об этом сообщают Telegram-каналы и публикуют его личные данные. Белошвец Александр числится санитарным инструктором в киевском городском ТЦК", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Примечательно, что в воскресенье Нацполиция Украины заявила, что киевские полицейские устанавливают обстоятельства инцидента с участием военного, которого избили после того, как он сделал замечание компании людей за прослушивание музыки на русском языке в публичном месте. Как пишет "Страна.ua", в полиция в своем пресс-релизе не сообщила, что сотрудник военкомата первым напал на компанию женщин, слушающих музыку на русском языке. Судя по опубликованному видео, инцидент произошел в одной из зон отдыха украинской столицы. На кадрах мужчина крупного телосложения агрессивно реагирует на компанию женщин, слушающих российскую музыку, одну из них при этом он хватает за волосы, продолжая высказывать свои претензии с использованием нецензурной лексики, а затем наносит ей несколько ударов по голове. Позже в понедельник Киевский городской военкомат сообщил, что Белошвец не служил ни в городском, ни в районных военкоматах столицы. Премьер Украины Денис Шмыгаль 5 марта, отвечая на петицию о запрете песен на русском языке, признал, что по национальному и международному законодательству нет правовых оснований для такого рода ограничений. После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского союза.

https://ria.ru/20250330/kiev-2008270320.html

https://ria.ru/20240422/ukraina-1941474945.html

https://ria.ru/20230812/ugroza-1889659101.html

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