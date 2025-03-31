https://ria.ru/20250331/ivanov-2008302747.html

Фигурант дела экс-замминистра обороны заключил сделку со следствием

Фигурант дела экс-замминистра обороны заключил сделку со следствием - РИА Новости, 31.03.2025

Фигурант дела экс-замминистра обороны заключил сделку со следствием

Фигурант дела бывшего замминистра обороны Тимура Иванова о взятках, предприниматель Сергей Бородин заключил досудебное соглашение со следствием, рассказал РИА... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T03:29:00+03:00

2025-03-31T03:29:00+03:00

2025-03-31T03:29:00+03:00

происшествия

тимур иванов

сергей бородин

александр фомин

московский городской суд

оборонстрой

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Фигурант дела бывшего замминистра обороны Тимура Иванова о взятках, предприниматель Сергей Бородин заключил досудебное соглашение со следствием, рассказал РИА Новости источник, близкий к следствию. "Бородин заключил досудебное соглашение со следствием", - рассказал собеседник агентства. Вместе с ним по делу проходят бывший замминистра обороны Тимур Иванов и глава "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин. Сергей Бородин руководил компанией "Волжский берег", в отношении которой в октябре были приостановлены банковские операции по счетам из-за непредоставления декларации в налоговую инспекцию. Кроме того, в рамках расследования суд арестовал имущество, оформленное на эту компанию. В списке арестованного оказались земельный участок площадью 82 тысячи квадратных метров, загородный дом площадью 2,5 тысячи "квадратов" и баня на 420 квадратных метров в Тверской области, указывалось в документах (имеются в распоряжении РИА Новости). Сам Бородин был арестован Басманным судом Москвы в апреле 2024 года вместе с Ивановым и Фоминым. По версии следствия, Тимур Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает. Соучредитель ООО "ОлимпСитиСтрой" Фомин, по версии следствия, оказывал Иванову, бизнесмену Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания". Срок следствия по делу продлен до 23 апреля. Другое дело в отношении Тимура Иванова Мосгорсуд 24 марта уже начал рассматривать по существу. В обвинительном заключении говорится о событиях 2015 года. По версии следствия, на момент вменяемого преступления Тимур Иванов возглавлял АО " Оборонстрой", а второй фигурант дела - Антон Филатов занимал пост руководителя "Оборонлогистика", которая подчинялась напрямую Иванову. Обоих обвиняют в хищении 216 миллионов 674 тысяч 708 рублей у "Интеркоммерц" при покупке двух паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций. Оба вину не признают.

https://ria.ru/20250327/ivanov-2007599168.html

https://ria.ru/20250318/sud-2005750701.html

https://ria.ru/20250329/ivanov-2008109062.html

https://realty.ria.ru/20250305/sud-2003174717.html

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происшествия, тимур иванов, сергей бородин, александр фомин, московский городской суд, оборонстрой