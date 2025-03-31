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Фигурант дела экс-замминистра обороны заключил сделку со следствием - РИА Новости, 31.03.2025
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03:29 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/ivanov-2008302747.html
Фигурант дела экс-замминистра обороны заключил сделку со следствием
Фигурант дела экс-замминистра обороны заключил сделку со следствием - РИА Новости, 31.03.2025
Фигурант дела экс-замминистра обороны заключил сделку со следствием
Фигурант дела бывшего замминистра обороны Тимура Иванова о взятках, предприниматель Сергей Бородин заключил досудебное соглашение со следствием, рассказал РИА... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T03:29:00+03:00
2025-03-31T03:29:00+03:00
происшествия
тимур иванов
сергей бородин
александр фомин
московский городской суд
оборонстрой
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Фигурант дела бывшего замминистра обороны Тимура Иванова о взятках, предприниматель Сергей Бородин заключил досудебное соглашение со следствием, рассказал РИА Новости источник, близкий к следствию. "Бородин заключил досудебное соглашение со следствием", - рассказал собеседник агентства. Вместе с ним по делу проходят бывший замминистра обороны Тимур Иванов и глава "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин. Сергей Бородин руководил компанией "Волжский берег", в отношении которой в октябре были приостановлены банковские операции по счетам из-за непредоставления декларации в налоговую инспекцию. Кроме того, в рамках расследования суд арестовал имущество, оформленное на эту компанию. В списке арестованного оказались земельный участок площадью 82 тысячи квадратных метров, загородный дом площадью 2,5 тысячи "квадратов" и баня на 420 квадратных метров в Тверской области, указывалось в документах (имеются в распоряжении РИА Новости). Сам Бородин был арестован Басманным судом Москвы в апреле 2024 года вместе с Ивановым и Фоминым. По версии следствия, Тимур Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает. Соучредитель ООО "ОлимпСитиСтрой" Фомин, по версии следствия, оказывал Иванову, бизнесмену Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания". Срок следствия по делу продлен до 23 апреля. Другое дело в отношении Тимура Иванова Мосгорсуд 24 марта уже начал рассматривать по существу. В обвинительном заключении говорится о событиях 2015 года. По версии следствия, на момент вменяемого преступления Тимур Иванов возглавлял АО " Оборонстрой", а второй фигурант дела - Антон Филатов занимал пост руководителя "Оборонлогистика", которая подчинялась напрямую Иванову. Обоих обвиняют в хищении 216 миллионов 674 тысяч 708 рублей у "Интеркоммерц" при покупке двух паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций. Оба вину не признают.
https://ria.ru/20250327/ivanov-2007599168.html
https://ria.ru/20250318/sud-2005750701.html
https://ria.ru/20250329/ivanov-2008109062.html
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происшествия, тимур иванов, сергей бородин, александр фомин, московский городской суд, оборонстрой
Происшествия, Тимур Иванов, Сергей Бородин, Александр Фомин, Московский городской суд, ОборонСтрой
Фигурант дела экс-замминистра обороны заключил сделку со следствием

Фигурант дела экс-замминистра обороны Иванова заключил сделку со следствием

© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города МосквыФигурант по делу о получении взятки заместителем министра обороны России Сергей Бородин в Басманном суде города Москвы
Фигурант по делу о получении взятки заместителем министра обороны России Сергей Бородин в Басманном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
Фигурант по делу о получении взятки заместителем министра обороны России Сергей Бородин в Басманном суде города Москвы . Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Фигурант дела бывшего замминистра обороны Тимура Иванова о взятках, предприниматель Сергей Бородин заключил досудебное соглашение со следствием, рассказал РИА Новости источник, близкий к следствию.
"Бородин заключил досудебное соглашение со следствием", - рассказал собеседник агентства.
Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов на заседании по его делу в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Бывшая жена экс-замминистра обороны попросила снять арест с ее счетов
27 марта, 05:17
Вместе с ним по делу проходят бывший замминистра обороны Тимур Иванов и глава "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин.
Сергей Бородин руководил компанией "Волжский берег", в отношении которой в октябре были приостановлены банковские операции по счетам из-за непредоставления декларации в налоговую инспекцию.
Кроме того, в рамках расследования суд арестовал имущество, оформленное на эту компанию.
Фигурант по делу о получении взятки заместителем министра обороны России Александр Фомин в Басманном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Суд продлил арест Фомину, обвиняемому в даче взятки Тимуру Иванову
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В списке арестованного оказались земельный участок площадью 82 тысячи квадратных метров, загородный дом площадью 2,5 тысячи "квадратов" и баня на 420 квадратных метров в Тверской области, указывалось в документах (имеются в распоряжении РИА Новости).
Сам Бородин был арестован Басманным судом Москвы в апреле 2024 года вместе с Ивановым и Фоминым.
По версии следствия, Тимур Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
Бывший заместитель главы Минобороны России Тимур Иванов на заседании в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
Бывшая жена Тимура Иванова хотела вернуть арестованные машины
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Соучредитель ООО "ОлимпСитиСтрой" Фомин, по версии следствия, оказывал Иванову, бизнесмену Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания". Срок следствия по делу продлен до 23 апреля.
Другое дело в отношении Тимура Иванова Мосгорсуд 24 марта уже начал рассматривать по существу.
В обвинительном заключении говорится о событиях 2015 года. По версии следствия, на момент вменяемого преступления Тимур Иванов возглавлял АО " Оборонстрой", а второй фигурант дела - Антон Филатов занимал пост руководителя "Оборонлогистика", которая подчинялась напрямую Иванову. Обоих обвиняют в хищении 216 миллионов 674 тысяч 708 рублей у "Интеркоммерц" при покупке двух паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций. Оба вину не признают.
Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
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5 марта, 12:37
 
ПроисшествияТимур ИвановСергей БородинАлександр ФоминМосковский городской судОборонСтрой
 
 
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