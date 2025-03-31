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СМИ: США и Украина провели длинный разговор по соглашению об ископаемых - РИА Новости, 31.03.2025
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14:56 31.03.2025 (обновлено: 15:07 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/iskopaemye-2008412007.html
СМИ: США и Украина провели длинный разговор по соглашению об ископаемых
СМИ: США и Украина провели длинный разговор по соглашению об ископаемых - РИА Новости, 31.03.2025
СМИ: США и Украина провели длинный разговор по соглашению об ископаемых
США и Украина провели 28 марта первый длинный разговор по драфту соглашения об ископаемых, работа команд продолжается, сообщил украинский телеканал... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T14:56:00+03:00
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сша
украина
в мире
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евросоюз
киев
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. США и Украина провели 28 марта первый длинный разговор по драфту соглашения об ископаемых, работа команд продолжается, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источник в офисе Владимира Зеленского."Украина и Соединенные Штаты провели первый длительный разговор по драфту соглашения об ископаемых, который предложила американская сторона…. Это произошло в пятницу, 28 марта, и работа между командами с участием юристов продолжается", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что видит попытки Зеленского отказаться от сделки по редкоземельным металлам и предрек ему "большие-большие" проблемы, если тот из нее выйдет.Украинские СМИ ранее сообщили, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную Вашингтоном. Также сообщалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета, противоречит будущему членству страны в ЕС, а также обязывает Украину оплатить всю помощь США прошлых лет, которую Киев получал как безвозвратную. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, благодаря которому все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений.Британский журнал Spectator также назвал одним из условий новой сделки запрет компаниям, добывающим минералы на Украине, на продажу ископаемых "стратегическим конкурентам" Штатов. Издание считает, что Евросоюз мог бы попасть в категорию таких конкурентов из-за напряженных отношений с США.Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Зеленский. Президент США отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
https://ria.ru/20250327/zelenskij-2007779684.html
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сша, украина, в мире, владимир зеленский, евросоюз, киев, дональд трамп
США, Украина, В мире, Владимир Зеленский, Евросоюз, Киев, Дональд Трамп
СМИ: США и Украина провели длинный разговор по соглашению об ископаемых

США и Украина провели длинный разговор о драфте по соглашению об ископаемых

© AP Photo / Mariam ZuhaibФлаги Украины и США в Вашингтоне
Флаги Украины и США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Флаги Украины и США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. США и Украина провели 28 марта первый длинный разговор по драфту соглашения об ископаемых, работа команд продолжается, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источник в офисе Владимира Зеленского.
«
"Украина и Соединенные Штаты провели первый длительный разговор по драфту соглашения об ископаемых, который предложила американская сторона…. Это произошло в пятницу, 28 марта, и работа между командами с участием юристов продолжается", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Зеленский обвинил США в изменении условий соглашения по ископаемым
27 марта, 19:19
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что видит попытки Зеленского отказаться от сделки по редкоземельным металлам и предрек ему "большие-большие" проблемы, если тот из нее выйдет.
Украинские СМИ ранее сообщили, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную Вашингтоном. Также сообщалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета, противоречит будущему членству страны в ЕС, а также обязывает Украину оплатить всю помощь США прошлых лет, которую Киев получал как безвозвратную. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, благодаря которому все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений.
Добыча редкоземельных металлов в Житомирской области - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
В проект соглашения США и Украины по минералам включили все ископаемые
27 марта, 12:32
Британский журнал Spectator также назвал одним из условий новой сделки запрет компаниям, добывающим минералы на Украине, на продажу ископаемых "стратегическим конкурентам" Штатов. Издание считает, что Евросоюз мог бы попасть в категорию таких конкурентов из-за напряженных отношений с США.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Зеленский. Президент США отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Украина не получила версию договора с США об ископаемых с пунктами про АЭС
25 марта, 15:34
 
СШАУкраинаВ миреВладимир ЗеленскийЕвросоюзКиевДональд Трамп
 
 
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