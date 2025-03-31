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Иранская армия пообещала ответ в случае агрессии со стороны США и Израиля - РИА Новости, 31.03.2025
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16:31 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/iran-2008447151.html
Иранская армия пообещала ответ в случае агрессии со стороны США и Израиля
Иранская армия пообещала ответ в случае агрессии со стороны США и Израиля - РИА Новости, 31.03.2025
Иранская армия пообещала ответ в случае агрессии со стороны США и Израиля
Иран даст суровый и решительный ответ на любую агрессию против территории исламской республики со стороны своих врагов - США и Израиля, следует из заявления... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T16:31:00+03:00
2025-03-31T16:31:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
дональд трамп
али хаменеи
масуд пезешкиан
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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ТЕГЕРАН, 31 мар – РИА Новости. Иран даст суровый и решительный ответ на любую агрессию против территории исламской республики со стороны своих врагов - США и Израиля, следует из заявления иранской армии. Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News пригрозил "невиданными ранее бомбардировками", если США и Иран не заключат соглашения. "Если наши враги (США или Израиль – ред.) совершат стратегическую ошибку и совершат нападение на территорию Ирана, они получат суровый и достойный сожаления ответ", - цитирует заявление иранской армии госагентство IRNA. Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран в ответном письме Трампу отказал Вашингтону в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. В начале марта Трамп заявил, что направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам. Портал Axios со ссылкой на источники 19 марта сообщал, что Трамп в письме верховному лидеру Ирана Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки. Еще в феврале Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать, призвав начать работу немедленно. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250331/iran-2008331875.html
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иран
сша
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в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, али хаменеи, масуд пезешкиан, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп, Али Хаменеи, Масуд Пезешкиан, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Иранская армия пообещала ответ в случае агрессии со стороны США и Израиля

Армия Ирана пообещала суровый ответ на любую агрессию со стороны США и Израиля

© Фото : IRNAВерховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи во время встречи с представителями сил ВВС и ПВО армии страны
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи во время встречи с представителями сил ВВС и ПВО армии страны - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Фото : IRNA
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи во время встречи с представителями сил ВВС и ПВО армии страны. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 31 мар – РИА Новости. Иран даст суровый и решительный ответ на любую агрессию против территории исламской республики со стороны своих врагов - США и Израиля, следует из заявления иранской армии.
Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News пригрозил "невиданными ранее бомбардировками", если США и Иран не заключат соглашения.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Верховный лидер Ирана высказался по поводу возможного удара США
Вчера, 09:47
"Если наши враги (США или Израиль – ред.) совершат стратегическую ошибку и совершат нападение на территорию Ирана, они получат суровый и достойный сожаления ответ", - цитирует заявление иранской армии госагентство IRNA.
Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран в ответном письме Трампу отказал Вашингтону в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран.
В начале марта Трамп заявил, что направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам. Портал Axios со ссылкой на источники 19 марта сообщал, что Трамп в письме верховному лидеру Ирана Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки.
Еще в феврале Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать, призвав начать работу немедленно.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Площадь у въезда в резиденцию президента Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Иран отказал США в прямых переговорах
30 марта, 14:36
 
В миреИранСШАТегеран (город)Дональд ТрампАли ХаменеиМасуд ПезешкианПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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