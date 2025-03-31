https://ria.ru/20250331/iran-2008418145.html

Командующий КСИР Ирана назвал повторение Трампом угроз пагубной привычкой

Командующий КСИР Ирана назвал повторение Трампом угроз пагубной привычкой - РИА Новости, 31.03.2025

Командующий КСИР Ирана назвал повторение Трампом угроз пагубной привычкой

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС) Ирана Хосейн Салами назвал повторение президентом США Дональдом Трампом угроз... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T15:12:00+03:00

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2025-03-31T15:16:00+03:00

в мире

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дональд трамп

хосейн салами

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ТЕГЕРАН, 31 мар - РИА Новости. Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС) Ирана Хосейн Салами назвал повторение президентом США Дональдом Трампом угроз в адрес Тегерана "пагубной привычкой". Ранее Трамп в интервью телеканалу NBC News пригрозил "невиданными ранее бомбардировками", если США и Иран не заключат соглашения. "Это повторение (угроз - ред.) - пагубная привычка. Наши враги не вынесли уроков из событий прошлого", - заявил Салами, его слова приводит иранское госагентство IRIB. Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран в ответном письме Трампу отказал Вашингтону в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. В начале марта Трамп заявил, что направил Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи письмо, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса - военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам. Портал Axios со ссылкой на источники 19 марта сообщало, что Трамп в письме верховному лидеру Ирана Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки. Еще в феврале президент США Дональд Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать, призвав начать работу немедленно. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250330/tramp-2008266716.html

https://ria.ru/20250328/iran-2007939529.html

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в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, хосейн салами, али хаменеи