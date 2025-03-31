https://ria.ru/20250331/iran-2008406314.html

МИД Ирана: ответ на письмо Трампа доставили в Вашингтон

МИД Ирана: ответ на письмо Трампа доставили в Вашингтон - РИА Новости, 31.03.2025

МИД Ирана: ответ на письмо Трампа доставили в Вашингтон

Власти Омана сообщили Тегерану, что ответ иранской стороны на письмо президента США Дональда Трампа по вопросу иранской ядерной программы доставлен в Вашингтон, РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T14:36:00+03:00

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2025-03-31T14:36:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 31 мар – РИА Новости. Власти Омана сообщили Тегерану, что ответ иранской стороны на письмо президента США Дональда Трампа по вопросу иранской ядерной программы доставлен в Вашингтон, заявил в понедельник глава МИД Ирана Аббас Аракчи. "Мы получили сообщение от наших друзей в Омане, что наше письмо (Соединенным Штатам – ред.) достигло своего получателя", - сказал Аракчи, слова которого цитирует иранское госагентство IRIB. Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News пригрозил "невиданными ранее бомбардировками", если США и Иран не заключат соглашения. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран в ответном письме Трампу отказал Вашингтону в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. В начале марта Дональд Трамп заявил, что направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам. Портал Axios со ссылкой на источники 19 марта сообщало, что Трамп в письме верховному лидеру Ирана Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки. Еще в феврале президент США Дональд Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать, призвав начать работу немедленно. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250330/pismo-2008237266.html

https://ria.ru/20250331/iran-2008331875.html

https://ria.ru/20250323/delo-2006764504.html

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в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, аббас аракчи, али хаменеи