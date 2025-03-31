https://ria.ru/20250331/iran-2008375915.html

Посла, представляющего интересы США, вызвали в МИД Ирана после угроз Трампа

Посла, представляющего интересы США, вызвали в МИД Ирана после угроз Трампа - РИА Новости, 31.03.2025

Посла, представляющего интересы США, вызвали в МИД Ирана после угроз Трампа

Посол Швейцарии, представляющий интересы США в Тегеране, был вызван в иранский МИД после угроз президента Дональда Трампа в адрес исламской республики, послу... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T12:44:00+03:00

2025-03-31T12:44:00+03:00

2025-03-31T12:48:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 31 мар – РИА Новости. Посол Швейцарии, представляющий интересы США в Тегеране, был вызван в иранский МИД после угроз президента Дональда Трампа в адрес исламской республики, послу было заявлено, что Тегеран ответит на любую угрозу со стороны США, передает иранское госагентство Tasnim. Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News пригрозил "невиданными ранее бомбардировками", если США и Иран не заключат соглашения. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран в ответном письме Трампу отказал Вашингтону в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. "После продолжающихся злодеяний Израиля на Ближнем Востоке и угроз Трампа (в адрес Ирана – ред.) сегодня утром посол Швейцарии в Тегеране как представитель американских интересов был вызван в МИД Ирана", - говорится в сообщении. Отмечается, что швейцарскому дипломату была вручена официальная нота, предупреждающая о решимости Ирана решительно и немедленно ответить на любую угрозу извне – со стороны США или Израиля. Посол, как пишет агентство, заверил, что немедленно передаст эту ноту правительству США. В начале марта Дональд Трамп заявил, что направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам. Портал Axios со ссылкой на источники 19 марта сообщало, что Трамп в письме верховному лидеру Ирана Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки. Еще в феврале президент США Дональд Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать, призвав начать работу немедленно. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250330/pismo-2008237266.html

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