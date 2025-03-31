https://ria.ru/20250331/iran-2008331875.html

Верховный лидер Ирана высказался по поводу возможного удара США

Верховный лидер Ирана высказался по поводу возможного удара США - РИА Новости, 31.03.2025

Верховный лидер Ирана высказался по поводу возможного удара США

Вероятность того, что Вашингтон нанесет удар по Ирану извне, мала, если все же удар будет нанесен, он получит жесткий ответ, а если Штаты решат разжечь смуту... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T09:47:00+03:00

2025-03-31T09:47:00+03:00

2025-03-31T10:02:00+03:00

в мире

иран

сша

дональд трамп

али хаменеи

масуд пезешкиан

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ТЕГЕРАН, 31 мар - РИА Новости. Вероятность того, что Вашингтон нанесет удар по Ирану извне, мала, если все же удар будет нанесен, он получит жесткий ответ, а если Штаты решат разжечь смуту внутри страны, ответ им даст сам народ Ирана, заявил в речи по случаю окончания месяца поста Рамадан и наступления праздника разговения Ураза-байрам Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, прямую трансляцию вело агентство SNN."Они (США - ред.) угрожают причинением (Ирану - ред.) зла... Маловероятно, что зло будет совершено извне, однако если оно будет совершено, они непременно получат ответный жесткий удар... А если они вздумают разжечь смуту внутри страны... ответ им даст сам иранский народ", - сказал Хаменеи.Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News пригрозил "невиданными ранее бомбардировками", если США и Иран не заключат соглашения. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран в ответном письме Трампу отказал Вашингтону в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран.В начале марта Трамп сообщил, что направил письмо верховному лидеру Ирана, в котором заявил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. Позднее американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам.

https://ria.ru/20250330/pismo-2008237266.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, сша, дональд трамп, али хаменеи, масуд пезешкиан