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Верховный лидер Ирана высказался по поводу возможного удара США - РИА Новости, 31.03.2025
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09:47 31.03.2025 (обновлено: 10:02 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/iran-2008331875.html
Верховный лидер Ирана высказался по поводу возможного удара США
Верховный лидер Ирана высказался по поводу возможного удара США - РИА Новости, 31.03.2025
Верховный лидер Ирана высказался по поводу возможного удара США
Вероятность того, что Вашингтон нанесет удар по Ирану извне, мала, если все же удар будет нанесен, он получит жесткий ответ, а если Штаты решат разжечь смуту... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T09:47:00+03:00
2025-03-31T10:02:00+03:00
в мире
иран
сша
дональд трамп
али хаменеи
масуд пезешкиан
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ТЕГЕРАН, 31 мар - РИА Новости. Вероятность того, что Вашингтон нанесет удар по Ирану извне, мала, если все же удар будет нанесен, он получит жесткий ответ, а если Штаты решат разжечь смуту внутри страны, ответ им даст сам народ Ирана, заявил в речи по случаю окончания месяца поста Рамадан и наступления праздника разговения Ураза-байрам Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, прямую трансляцию вело агентство SNN."Они (США - ред.) угрожают причинением (Ирану - ред.) зла... Маловероятно, что зло будет совершено извне, однако если оно будет совершено, они непременно получат ответный жесткий удар... А если они вздумают разжечь смуту внутри страны... ответ им даст сам иранский народ", - сказал Хаменеи.Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News пригрозил "невиданными ранее бомбардировками", если США и Иран не заключат соглашения. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран в ответном письме Трампу отказал Вашингтону в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран.В начале марта Трамп сообщил, что направил письмо верховному лидеру Ирана, в котором заявил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. Позднее американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам.
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в мире, иран, сша, дональд трамп, али хаменеи, масуд пезешкиан
В мире, Иран, США, Дональд Трамп, Али Хаменеи, Масуд Пезешкиан
Верховный лидер Ирана высказался по поводу возможного удара США

Верховный лидер Ирана Хаменеи назвал вероятность удара США извне небольшой

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Антон Быстров
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Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 31 мар - РИА Новости. Вероятность того, что Вашингтон нанесет удар по Ирану извне, мала, если все же удар будет нанесен, он получит жесткий ответ, а если Штаты решат разжечь смуту внутри страны, ответ им даст сам народ Ирана, заявил в речи по случаю окончания месяца поста Рамадан и наступления праздника разговения Ураза-байрам Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, прямую трансляцию вело агентство SNN.
"Они (США - ред.) угрожают причинением (Ирану - ред.) зла... Маловероятно, что зло будет совершено извне, однако если оно будет совершено, они непременно получат ответный жесткий удар... А если они вздумают разжечь смуту внутри страны... ответ им даст сам иранский народ", - сказал Хаменеи.
Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News пригрозил "невиданными ранее бомбардировками", если США и Иран не заключат соглашения. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран в ответном письме Трампу отказал Вашингтону в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран.
В начале марта Трамп сообщил, что направил письмо верховному лидеру Ирана, в котором заявил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. Позднее американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам.
Площадь у въезда в резиденцию президента Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Иран отказал США в прямых переговорах
Вчера, 14:36
 
В миреИранСШАДональд ТрампАли ХаменеиМасуд Пезешкиан
 
 
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