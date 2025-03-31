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СМИ: иранские ракеты готовы к запуску в случае эскалации со стороны США - РИА Новости, 31.03.2025
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02:17 31.03.2025 (обновлено: 02:28 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/iran-2008300798.html
СМИ: иранские ракеты готовы к запуску в случае эскалации со стороны США
СМИ: иранские ракеты готовы к запуску в случае эскалации со стороны США - РИА Новости, 31.03.2025
СМИ: иранские ракеты готовы к запуску в случае эскалации со стороны США
Ракеты по всему Ирану загружены в пусковые установки и готовы к запуску в случае эскалации со стороны США, пишет газета Tehran Times со ссылкой на полученную... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T02:17:00+03:00
2025-03-31T02:28:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
дональд трамп
масуд пезешкиан
али хаменеи
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Ракеты по всему Ирану загружены в пусковые установки и готовы к запуску в случае эскалации со стороны США, пишет газета Tehran Times со ссылкой на полученную информацию."Информация, полученная Tehran Times, указывает на то, что иранские ракеты загружены в пусковые установки во всех городах с подземными базами и готовы к запуску. Открытие ящика Пандоры обойдется правительству США и его союзникам дорого", — говорится в сообщении издания. Ранее газета Telegraph со ссылкой на неназванного высокопоставленного иранского военного сообщила, что Тегеран готов нанести удар по американской базе Диего-Гарсия в Индийском океане в случае атаки со стороны США.В воскресенье президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News пригрозил "невиданными ранее бомбардировками", если США и Иран не заключат соглашения. Президент Ирана Масуд Пезешкиан ранее заявил, что Тегеран в ответном письме президенту Трампу отказал в прямых переговорах с по вопросу ядерной программы, окно для диалога открыто только при посредничестве третьих стран. В начале марта Трамп заявил, что направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам.
https://ria.ru/20250330/tramp-2008266716.html
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в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, масуд пезешкиан, али хаменеи
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп, Масуд Пезешкиан, Али Хаменеи
СМИ: иранские ракеты готовы к запуску в случае эскалации со стороны США

Tehran Times: иранские ракеты готовы к запуску в случае эскалации со стороны США

© AP PhotoПуск ракеты армией Ирана
Пуск ракеты армией Ирана - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© AP Photo
Пуск ракеты армией Ирана. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Ракеты по всему Ирану загружены в пусковые установки и готовы к запуску в случае эскалации со стороны США, пишет газета Tehran Times со ссылкой на полученную информацию.
«
"Информация, полученная Tehran Times, указывает на то, что иранские ракеты загружены в пусковые установки во всех городах с подземными базами и готовы к запуску. Открытие ящика Пандоры обойдется правительству США и его союзникам дорого", — говорится в сообщении издания.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Трамп намерен добиваться уничтожения экономики Ирана, заявили в конгрессе
Вчера, 19:23
Ранее газета Telegraph со ссылкой на неназванного высокопоставленного иранского военного сообщила, что Тегеран готов нанести удар по американской базе Диего-Гарсия в Индийском океане в случае атаки со стороны США.
В воскресенье президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News пригрозил "невиданными ранее бомбардировками", если США и Иран не заключат соглашения. Президент Ирана Масуд Пезешкиан ранее заявил, что Тегеран в ответном письме президенту Трампу отказал в прямых переговорах с по вопросу ядерной программы, окно для диалога открыто только при посредничестве третьих стран.
В начале марта Трамп заявил, что направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
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23 марта, 12:36
 
В миреИранСШАТегеран (город)Дональд ТрампМасуд ПезешкианАли Хаменеи
 
 
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