https://ria.ru/20250331/iran-2008300798.html

СМИ: иранские ракеты готовы к запуску в случае эскалации со стороны США

СМИ: иранские ракеты готовы к запуску в случае эскалации со стороны США - РИА Новости, 31.03.2025

СМИ: иранские ракеты готовы к запуску в случае эскалации со стороны США

Ракеты по всему Ирану загружены в пусковые установки и готовы к запуску в случае эскалации со стороны США, пишет газета Tehran Times со ссылкой на полученную... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T02:17:00+03:00

2025-03-31T02:17:00+03:00

2025-03-31T02:28:00+03:00

в мире

иран

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дональд трамп

масуд пезешкиан

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Ракеты по всему Ирану загружены в пусковые установки и готовы к запуску в случае эскалации со стороны США, пишет газета Tehran Times со ссылкой на полученную информацию."Информация, полученная Tehran Times, указывает на то, что иранские ракеты загружены в пусковые установки во всех городах с подземными базами и готовы к запуску. Открытие ящика Пандоры обойдется правительству США и его союзникам дорого", — говорится в сообщении издания. Ранее газета Telegraph со ссылкой на неназванного высокопоставленного иранского военного сообщила, что Тегеран готов нанести удар по американской базе Диего-Гарсия в Индийском океане в случае атаки со стороны США.В воскресенье президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News пригрозил "невиданными ранее бомбардировками", если США и Иран не заключат соглашения. Президент Ирана Масуд Пезешкиан ранее заявил, что Тегеран в ответном письме президенту Трампу отказал в прямых переговорах с по вопросу ядерной программы, окно для диалога открыто только при посредничестве третьих стран. В начале марта Трамп заявил, что направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам.

https://ria.ru/20250330/tramp-2008266716.html

https://ria.ru/20250323/delo-2006764504.html

иран

сша

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в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, масуд пезешкиан, али хаменеи