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У побережья Индонезии произошло землетрясение
У побережья Индонезии произошло землетрясение - РИА Новости, 31.03.2025
У побережья Индонезии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано у побережья Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T19:25:00+03:00
2025-03-31T19:25:00+03:00
2025-03-31T19:25:00+03:00
в мире
индонезия
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано у побережья Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Подземный толчок был зафиксирован в понедельник в 15.54 по времени UTC (18.54 мск) в 142 километрах к юго-западу от индонезийского города Вайнгапу с населением около 48 тысяч человек. Очаг землетрясения находился на глубине 28 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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в мире, индонезия, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Индонезия, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
У побережья Индонезии произошло землетрясение
EMSC: у побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6