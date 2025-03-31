https://ria.ru/20250331/indoneziya-2008499461.html

У побережья Индонезии произошло землетрясение

У побережья Индонезии произошло землетрясение - РИА Новости, 31.03.2025

У побережья Индонезии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано у побережья Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T19:25:00+03:00

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2025-03-31T19:25:00+03:00

в мире

индонезия

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано у побережья Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Подземный толчок был зафиксирован в понедельник в 15.54 по времени UTC (18.54 мск) в 142 километрах к юго-западу от индонезийского города Вайнгапу с населением около 48 тысяч человек. Очаг землетрясения находился на глубине 28 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20250331/myanma-2008483989.html

индонезия

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в мире, индонезия, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)