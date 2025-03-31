https://ria.ru/20250331/imuschestvo-2008464705.html

Суд арестовал имущество экс-замглавы Минцифры Паршина

Суд арестовал имущество экс-замглавы Минцифры Паршина - РИА Новости, 31.03.2025

Суд арестовал имущество экс-замглавы Минцифры Паршина

Имущество на более чем 200 миллионов рублей арестовано по делу бывшего замглавы Минцифры Максима Паршина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T17:26:00+03:00

2025-03-31T17:26:00+03:00

2025-03-31T17:26:00+03:00

происшествия

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Имущество на более чем 200 миллионов рублей арестовано по делу бывшего замглавы Минцифры Максима Паршина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "В рамках расследования дела было арестовано 85 миллионов рублей, принадлежащие Паршину, а также недвижимость, счета и другие активы на 122 миллиона рублей, принадлежащие Моносову", - завил прокурор в ходе прений сторон. Он предложил суду сохранить арест имущества, чтобы его можно было пустить на погашение штрафов. Дело возбуждено по статье УК о получении должностным лицом особо крупной взятки, статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. По данным следствия, Паршин курировал работу Российского фонда развития информационных технологий. Он способствовал выделению грантов фирмам Моносова, которые специализировались на разработке IT-решений для госсектора. Взамен он получал 5-10% от этих грантов. Сумма взятки составила 3,7 миллиона рублей, отмечает следствие.

https://ria.ru/20240902/parshin-1970040018.html

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происшествия, максим паршин, россия